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Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL) (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL - Mercato : Matthieu Louis-Jean fait un point sur le dossier Malick Fofana

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • L'OL a "un plan" à propos de Malick Fofana. À quelques jours de la clôture du mercato, l'ailier n'est pas encore parti.

    Partira, partira pas. À l'OL, Malick Fofana sera l'un des sujets chauds de la fin du mercato. La question ne se serait pas forcément posée si le club avait franchi l'obstacle Fenerbahçe en barrage (1-1, 1-2), mais l'absence de Ligue des champions l'oblige à se séparer de certains joueurs importants. Encore faut-il que les offres tombent, et qu'elles soient un minimum attractives pour l'Olympique lyonnais.

    "C’est possible qu’il reste"

    En marge du tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi à Monaco, Matthieu Louis-Jean a fait un point à propos du feu follet belge. "C’est possible qu’il reste, il y a plusieurs écuries actives sur Malick mais on a un plan et on va s’y tenir. On sait ce qu’on doit faire", a-t-il insisté auprès de Canal +. L'ailier sera en tout cas présent samedi pour le match face au Havre (20h45).

    Concernant le reste des dossiers, le directeur sportif affirme que les Rhodaniens "ne changeront pas de cap. On a quatre jours pour adapter notre situation, il faut vendre, a-t-il admis. Ce n’est pas une question de prix, c’est une question d’options pour nous et il faut faire le meilleur pour l'OL."

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    4 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - ven 28 Août 26 à 15 h 33

      HS: Hamdani aurait dit non au QSG afin de signer avec l’OL…. Ce serait une bonne nouvelle pour l’OL et pour lui.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - ven 28 Août 26 à 15 h 37

        Si le jeune joueur et sa famille ont vraiment pris cette décision je serais surpris qu'il le regrette un jour. Il y a tout ce qu'il faut à l'OL pour la formation et la montée en puissance d'un jeune de grand talent.

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    2. Avatar
      brad - ven 28 Août 26 à 15 h 41

      MLJ joue la montre , il vendra Malick en s'assurant d'avoir trouvé son remplaçant qui doit déjà avoir des contacts avec MLJ mais le prix ou le prêt est encore en pourparlers , enfin c'est ce que je déduis...

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - ven 28 Août 26 à 15 h 43

        MLJ dit que s'il arrive à vendre alors Fofana restera, avec sans doute une belle prime et une augmentation conséquente. Mais pour financer cela il faut de l'argent, donc des ventes.

        Ça ne surprendra aucun supporter de l'OL, on savait bien que certains allaient partir.
        Jusque-là MLJ a été irréprochable dans les achats et les ventes, pourquoi ne lui ferait-on pas confiance cette fois ?

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