L'OL a "un plan" à propos de Malick Fofana. À quelques jours de la clôture du mercato, l'ailier n'est pas encore parti.

Partira, partira pas. À l'OL, Malick Fofana sera l'un des sujets chauds de la fin du mercato. La question ne se serait pas forcément posée si le club avait franchi l'obstacle Fenerbahçe en barrage (1-1, 1-2), mais l'absence de Ligue des champions l'oblige à se séparer de certains joueurs importants. Encore faut-il que les offres tombent, et qu'elles soient un minimum attractives pour l'Olympique lyonnais.

"C’est possible qu’il reste"

En marge du tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi à Monaco, Matthieu Louis-Jean a fait un point à propos du feu follet belge. "C’est possible qu’il reste, il y a plusieurs écuries actives sur Malick mais on a un plan et on va s’y tenir. On sait ce qu’on doit faire", a-t-il insisté auprès de Canal +. L'ailier sera en tout cas présent samedi pour le match face au Havre (20h45).

Concernant le reste des dossiers, le directeur sportif affirme que les Rhodaniens "ne changeront pas de cap. On a quatre jours pour adapter notre situation, il faut vendre, a-t-il admis. Ce n’est pas une question de prix, c’est une question d’options pour nous et il faut faire le meilleur pour l'OL."