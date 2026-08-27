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Didier Digard entraîneur du Havre
Didier Digard entraîneur du Havre (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

OL - Le Havre : trois blessés dans les rangs havrais

  • par Gwendal Chabas

    • La semaine dernière, Le Havre s'est incliné 1 à 0 face à Monaco. Pour le déplacement à Décines, Didier Digard fera sans trois joueurs blessés.

    Pour les deux équipes, l'objectif sera d'évacuer la déception. Samedi à 20h45, l'OL accueille Le Havre pour la 2e journée de Ligue 1. Trois jours après l'élimination contre Fenerbahçe (1-1, 1-2), les joueurs de Paulo Fonseca devront relever la tête suite à ce nouvel échec. Le HAC, lui, aimerait obtenir ses premiers points de la saison. Les hommes de Didier Digard viennent de s'incliner 1 à 0 sur leur pelouse face à Monaco.

    Deux défenseurs sur la touche

    Qui saura le mieux passer outre la défaite ? L'Olympique lyonnais a en tout cas beaucoup à se faire pardonner. Pour ce second rendez-vous à domicile de la semaine, Paulo Fonseca devrait disposer d'un groupe quasiment au complet. Abner est à ce jour la seule interrogation, lui qui est sorti touché physiquement du barrage retour. Les Havrais, eux, feront sans trois éléments.

    Le latéral Yanis Zouaoui ne sera pas disponible pour environ un mois. Son entraîneur a confirmé son forfait. Stephan Zagadou (blessure aux ligaments croisés) et Félix Mambimbi (rupture du tendon d’Achille) étaient déjà à l'infirmerie. Cela aura-t-il un impact sur la confrontation ? Réponse vers 22h45 le 29 août.

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