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Paulo Fonseca lors d'OL - Fenerbahçe
Paulo Fonseca lors d’OL – Fenerbahçe (Photo by Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu via AFP)

Fonseca après OL - Fenerbahçe (1-2) : "Peut-être que je suis un entraîneur de merde"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Eliminé de la course à la Ligue des champions, l'OL jouera la Ligue Europa cette saison. Interrogé sur la qualité de son banc et ses choix de coaching, Paulo Fonseca a semblé irrité.

    L'OL n'a désormais que ses yeux pour pleurer, même s'il sera quand même européen. Néanmoins, la Ligue des champions était tellement proche que jouer la Ligue Europa est forcément une déception. Sportive mais aussi financière puisque le pactole de la C1 ira à Fenerbahçe et non au club lyonnais. Il aurait fallu pour cela montrer un autre visage sur le plan défensif en première mi-temps pour ne pas avoir un break de retard à combler sur la formation stambouliote. Alors forcément, cette élimination (1-2) fait de nouveau sortir les critiques sur Paulo Fonseca, avec un nouveau match à enjeu raté.

    "C'est toujours facile de parler après"

    Interrogé après l'élimination de l'OL face à Fenerbahçe sur la qualité de son banc et ses choix effectués en cours de match, Paulo Fonseca a semblé irrité, estimant que "c'est toujours la même question. Qu'est-ce que je peux vous dire ? À la fin du match, c'est très facile de parler." Un discours proche de celui qu'il avait tenu quelques jours plus tôt à Toulouse où il assurait qu'il "serait passé pour un fou" si la victoire n'avait pas été au rendez-vous en Ligue 1. Mercredi soir, l'irritation était malgré tout palpable chez le technicien portugais. "La raison, c'est peut-être que je suis un entraîneur de merde."

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    2 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - jeu 27 Août 26 à 0 h 54

      On pourrait penser à un bref éclair de remise en cause, mais non, c'est juste Paulo "un jour je vais tous leur montrer" Fonseca qui s'énerve que les journalistes du pays osent se poser les mêmes questions que tout le restant de l'humanité.

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    2. Avatar
      olgoneforever - jeu 27 Août 26 à 2 h 31

      Et bien après l'incident avec l'arbitre qui lui a coûté des mois de suspension ce genre de déclaration montre et confirme à quel point il a du mal à se maîtriser !

      Je sais que les journalistes sont toujours à la limite de la provocation mais cette déclaration est stupide et inutile et en plus malvaillante pour les supporters.

      Il se peut aussi qu'en interne les limites du coach soient maintenant reconnues !
      Qu'il fasse son introspection avant de faire de tels propos.

      Après tous ces échecs dans les matchs couperet je me permets de douter de ses compétences et de ses aptitudes mentales pour le niveau européen.

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