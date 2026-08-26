OL - Fenerbahçe : Fonseca remet les mêmes qu'aller

Pour le barrage retour de la Ligue des champions, Paulo Fonseca n'a pas fait dans la surprise. L'entraîneur de l'OL aligne le même onze que celui qui a débuté à Istanbul mardi dernier.
Une victoire et rien d'autre ! Ce mercredi soir, l'OL n'a pas à réfléchir face à Fenerbahçe. Pour accéder à la Ligue des champions, seule la victoire sera belle à Décines. Après le nul 1-1 mardi dernier à Istanbul, les deux formations conservent toutes leurs chances de qualification et cela rajoute un peu plus de pression à une double confrontation qui n'en manquait déjà pas. Après avoir raté le coche en Ligue 1 en fin de saison dernière, le club lyonnais ne peut pas laisser passer cette nouvelle occasion de retrouver la compétition reine après six ans d'absence. Les joueurs de Paulo Fonseca seront poussés par tout un stade avec une seule mission : la qualification. Pour ce match décisif, Paulo Fonseca n'a pas fait de la nouveauté. Après avoir fait totalement tourné en Ligue 1, l'OL évoluera avec les mêmes titulaires qu'au match aller.
La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Nuamah, Tolisso, Fofana - Openda
OK ! On va voir !
"Allez l'OL" !
Fenerbahçe : Ederson - Semedo, Skriniar (cap), Aké, Brown - Guendouzi, Kanté - Greenwood, Talisca, Oguz Aydin - Muriqi.
"...remet les mêmes qu'aller..."
Pfff...
On a aussi le poétique "....fait de la nouveauté. Après avoir fait..."
Et l'original "après avoir fait totalement tournE"...
Sans doute l'émotion avant un match décisif...
Sais vraient !
Bon, après, l'orthographe n'est pas le fort de David. On ne lui en veut pas trop.
L’orthographe, le foot…c’est quoi son truc à David en fait ? 🙈🤭
Tu es méchant cavegone !
Peu importe allez L'OL.
Allez l’OL…j’espère qu’on va avoir droit au bonheur ce soir…
On a quand même vécu quelques désillusions très douloureuses ces dernières saisons…
Mon petit cœur n’y résisterait pas je crois 😂
Salut les gones !
Quelqu'un a t il un lien pour voir le match ?
Merci d'avance !
Promis, quand je me remets sur la flibuste, je rendrais la pareille.
https://www.fctv33hd.fun/fr
Gracie mille !
Possible votre ami ne pas regarder par la fenêtre ?
- Excusez-moi mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
- Hein ? Ho, Ha oui ! ... Mais c'est parce que j'ai la même là bas, j'ai confondu ! ... Je peux finir ?
Le lien ne débute qu'au début du match ?
Comment on fait pour avoir l’avant match ?
A force de chercher, j ai trouvé livetv903.me
Ce soir ... j'espère qu'on va rêver et si c'est pas le cas on sera quand même fier de nos Lyons . Pour cette année de rêve vraiment je ne m'attendais pas à un tel parcours .Si on passe je dirais que PF est un magicien et pas slmt lui MLJ , la direction aussi bon match les gars
Compo logique, il a fait tourner pour que les 11 soient frais. Il n'y a plus qu'à. Le stress monte
Data OL sur Twitter :
"Fenerbahçe n’a remporté que 3 de ses 19 derniers matchs à l’extérieur en Ligue des Champions (6 nuls, 10 défaites - qualifications incluses)."
"Fenerbahçe n’a plus gagné un mercredi à l’extérieur en Ligue des Champions depuis 2012 qualifications incluses (2 nuls, 4 défaites)."
Mais 🙁
"L’OL ne s’est jamais qualifié après avoir fait match nul à l’aller en Ligue des Champions (qualifs incluses) : 7 éliminations consécutives. "
J'en peux plus d'attendre le match, c'est si long. Vivement tout à l'heure qu'on soit fixé ^^
vu les stats ni l'OL ni Fenerbahçe ne va se qualifier 🙂
Prolongations ??? j'espère pas
Allons nous être encore une fois extrêmement déçu ce soir ??
On est tellement habitué qu'on n'y est plus sensible mais quand meme, si victoire il y a ce soir, celle là, cette qualif ferait un bien fou aux têtes de tout le monde
Je pense qu’une défaite fera malgré tout jubiler certains 🙄
Ouais moi clairement, désolé pour les optimistes mais je penche pour une nouvelle belle désillusion.
Je précise que je suis pas ouf en pronos, mais c’est vraiment l’aspect psychologique dont j’ai peur.
Il y a de l’expérience en face…
Mais malgré tout : aller l’OL ❤️💙
dsl mais il faut arrêter avec ce délire que certains ici seraient contents de la défaite. Ce n'est pas parce qu'il y a des critiques qu'il faut imaginer que les gens veulent du mal au club. Je suis toujours surpris de la doctrine de certains ici supporter = tout applaudir béatement
Ne pas être d'accord, avoir l'esprit critique, donner son avis, c'est une richesse.
Toujours aussi optimiste Cavegone
ALLEZ L'OL ! 💖💙
é cèsuffisant !
avec de telles stats, les 2 équipes perdent au bout de la nuit... je le sens pas pourtant je sais que le fener n est pas aussi bon qu annoncé initialement. le poids des déceptions passées
Oui et on connaît notre propension à rater complètement ces matchs là…
Heureusement à domicile on a moins coutume mais quand même on a pris quelques douches écossaises.
Généralement, quand j'arrive à regarder les matchs, on se chie dessus, en long, en large et en oblique.
J'ai quand même envie d'y croire et de prendre mon pied.
Allez l'OL !
une seule solution ne regarde pas 🙂
Il faut avoir plus envie de victoire que de peur de perdre. Et ca va bien se passer...
On va leur mettre , la paille , la paille , on va leur mettre , la paille dans le ...
ALLEZ L'OL
Mais que vois je, kante, greenwodd, gendouzi Lukaku 😱😱
C'est quoi cette équipe de dingue, tout de suite, je perd ma confiance
tu descend de quelle planète , tu étais sur mars au match aller ?
Il en le regardait pas.
Oui 😂😂
Pas sûr Lyon mais retour devant ma TV ce soir
J'avais pronostiqué une victoire 2 0 à Toulouse pour ceux qui auraient lu mon com.
Ce soir pour moi c'est les pénos avec une qualif au bout.
Allez L'OL !
Espérons que les joueurs soient tout de suite dans leur match, il faut mettre de l'intensité et leur rentrer dedans.
Et pitié AMN, pas de bêtises ce soir.
eh ben si c’est les penos c’est mal barré
Et voilà :
https://jack11eo.mpgreatestclgczbmiddle.my/fr/football/uefa-champions-league-4466388/lyon-vs-fenerbahce.html?icg=dW5kZWZpbmVk
On a même droit à Laure Bouleau qui nous explique le football ! 😡
Elle, qui prenait des valises avec le QSG lors de chaque match contre nos fenottes ! 😜
On va y croire.
Mais il faut aussi être réaliste, on aura de toute façon la C3 à jouer en cas de défaite et honnêtement, notre effectif correspond davantage à la C3 qu'à la C1.
Le seul bénéfice en cas de victoire serait comptable pour l'OL, pas réellement sportif.
Malgré tout, j'ai envie d'y croire, parce que ça serait un énorme kiff de retrouver la C1.
Sans l'impératif financier j'aurais préféré qu'on joue l'EL aussi, qui est plus abordable, malheureusement pas le choix de se qualifier en LDC pour conserver nos meilleurs joueurs :/
Allez l'OL ! ça va le faire 🤞
Bon match à tous...
Allez L'OL ! Les gones, donnez-tout, arrachez-vous. Seule la qualif est belle.
Lien pour les copains : https://tinyurl.com/5du35f5h. Allez l'OL !!!
Allez l'ol, on force la machine.
Et c'est parti ! ALLEZ LES GONES ! 💪💪💪
Dans les premieres images, les attitudes, les regards. j'ai une bonne impression : ON VA LES DEBOITER !
En fait, on a la même équipe que l'année dernière
On n'a pas recruté de joueurs pour entrer dans le 11 👀
Ah si, openda
Tanner toujours la 🤣
J.F.ol, faut regarder les matchs.
L’arbitre commence à ne siffler que contre nous. C’est mal parti.
Vous avez vu c’est pas les mêmes qu’à l’aller…
Le gars siffle pour Nuamah alors qu'il a le ballon dans les pieds, sympa de couper la contre attaque