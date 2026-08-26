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Les joueurs de l'OL face à Fenerbahçe
Les joueurs de l’OL face à Fenerbahçe (Photo by YASIN AKGUL / AFP)

OL - Fenerbahçe : Fonseca remet les mêmes qu'aller

  • par David Hernandez
  • 55 Commentaires

    • Pour le barrage retour de la Ligue des champions, Paulo Fonseca n'a pas fait dans la surprise. L'entraîneur de l'OL aligne le même onze que celui qui a débuté à Istanbul mardi dernier.

    Une victoire et rien d'autre ! Ce mercredi soir, l'OL n'a pas à réfléchir face à Fenerbahçe. Pour accéder à la Ligue des champions, seule la victoire sera belle à Décines. Après le nul 1-1 mardi dernier à Istanbul, les deux formations conservent toutes leurs chances de qualification et cela rajoute un peu plus de pression à une double confrontation qui n'en manquait déjà pas. Après avoir raté le coche en Ligue 1 en fin de saison dernière, le club lyonnais ne peut pas laisser passer cette nouvelle occasion de retrouver la compétition reine après six ans d'absence. Les joueurs de Paulo Fonseca seront poussés par tout un stade avec une seule mission : la qualification. Pour ce match décisif, Paulo Fonseca n'a pas fait de la nouveauté. Après avoir fait totalement tourné en Ligue 1, l'OL évoluera avec les mêmes titulaires qu'au match aller.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Nuamah, Tolisso, Fofana - Openda

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    55 commentaires
    1. EL PERU WAKA
      EL PERU WAKA - mer 26 Août 26 à 19 h 57

      OK ! On va voir !

      "Allez l'OL" !

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    2. Avatar
      Tom63 - mer 26 Août 26 à 20 h 00

      Fenerbahçe : Ederson - Semedo, Skriniar (cap), Aké, Brown - Guendouzi, Kanté - Greenwood, Talisca, Oguz Aydin - Muriqi.

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    3. Avatar
      Mimi - mer 26 Août 26 à 20 h 03

      "...remet les mêmes qu'aller..."
      Pfff...

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      1. Mimoun
        Mimoun - mer 26 Août 26 à 20 h 12

        On a aussi le poétique "....fait de la nouveauté. Après avoir fait..."
        Et l'original "après avoir fait totalement tournE"...

        Sans doute l'émotion avant un match décisif...

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        1. Toitoi
          Toitoi - mer 26 Août 26 à 20 h 13

          Sais vraient !
          Bon, après, l'orthographe n'est pas le fort de David. On ne lui en veut pas trop.

        2. cavegone
          cavegone - mer 26 Août 26 à 20 h 28

          L’orthographe, le foot…c’est quoi son truc à David en fait ? 🙈🤭

        3. Toitoi
          Toitoi - mer 26 Août 26 à 20 h 55

          Tu es méchant cavegone !

    4. Avatar
      leroilyon - mer 26 Août 26 à 20 h 10

      Peu importe allez L'OL.

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    5. RBV
      RBV - mer 26 Août 26 à 20 h 10

      Allez l’OL…j’espère qu’on va avoir droit au bonheur ce soir…
      On a quand même vécu quelques désillusions très douloureuses ces dernières saisons…
      Mon petit cœur n’y résisterait pas je crois 😂

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    6. Avatar
      Grokik - mer 26 Août 26 à 20 h 17

      Salut les gones !
      Quelqu'un a t il un lien pour voir le match ?
      Merci d'avance !
      Promis, quand je me remets sur la flibuste, je rendrais la pareille.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 26 Août 26 à 20 h 21

        https://www.fctv33hd.fun/fr

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        1. Avatar
          Grokik - mer 26 Août 26 à 20 h 34

          Gracie mille !

          Possible votre ami ne pas regarder par la fenêtre ?

        2. Juni38
          Juni38 - mer 26 Août 26 à 20 h 37

          - Excusez-moi mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
          - Hein ? Ho, Ha oui ! ... Mais c'est parce que j'ai la même là bas, j'ai confondu ! ... Je peux finir ?

        3. Avatar
          Tigone - mer 26 Août 26 à 20 h 45

          Le lien ne débute qu'au début du match ?
          Comment on fait pour avoir l’avant match ?

        4. Avatar
          Grokik - mer 26 Août 26 à 20 h 53

          A force de chercher, j ai trouvé livetv903.me

    7. Avatar
      le demon mbargkus - mer 26 Août 26 à 20 h 19

      Ce soir ... j'espère qu'on va rêver et si c'est pas le cas on sera quand même fier de nos Lyons . Pour cette année de rêve vraiment je ne m'attendais pas à un tel parcours .Si on passe je dirais que PF est un magicien et pas slmt lui MLJ , la direction aussi bon match les gars

      Signaler
    8. Ledromois
      Ledromois - mer 26 Août 26 à 20 h 25

      Compo logique, il a fait tourner pour que les 11 soient frais. Il n'y a plus qu'à. Le stress monte

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    9. Avatar
      Tom63 - mer 26 Août 26 à 20 h 26

      Data OL sur Twitter :
      "Fenerbahçe n’a remporté que 3 de ses 19 derniers matchs à l’extérieur en Ligue des Champions (6 nuls, 10 défaites - qualifications incluses)."
      "Fenerbahçe n’a plus gagné un mercredi à l’extérieur en Ligue des Champions depuis 2012 qualifications incluses (2 nuls, 4 défaites)."
      Mais 🙁
      "L’OL ne s’est jamais qualifié après avoir fait match nul à l’aller en Ligue des Champions (qualifs incluses) : 7 éliminations consécutives. "

      J'en peux plus d'attendre le match, c'est si long. Vivement tout à l'heure qu'on soit fixé ^^

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      1. Ledromois
        Ledromois - mer 26 Août 26 à 20 h 34

        vu les stats ni l'OL ni Fenerbahçe ne va se qualifier 🙂

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        1. Avatar
          fandelol - mer 26 Août 26 à 20 h 53

          Prolongations ??? j'espère pas

    10. J.F.ol
      J.F.ol - mer 26 Août 26 à 20 h 26

      Allons nous être encore une fois extrêmement déçu ce soir ??
      On est tellement habitué qu'on n'y est plus sensible mais quand meme, si victoire il y a ce soir, celle là, cette qualif ferait un bien fou aux têtes de tout le monde

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - mer 26 Août 26 à 20 h 34

        Je pense qu’une défaite fera malgré tout jubiler certains 🙄
        Ouais moi clairement, désolé pour les optimistes mais je penche pour une nouvelle belle désillusion.
        Je précise que je suis pas ouf en pronos, mais c’est vraiment l’aspect psychologique dont j’ai peur.

        Il y a de l’expérience en face…

        Mais malgré tout : aller l’OL ❤️💙

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        1. Ledromois
          Ledromois - mer 26 Août 26 à 20 h 39

          dsl mais il faut arrêter avec ce délire que certains ici seraient contents de la défaite. Ce n'est pas parce qu'il y a des critiques qu'il faut imaginer que les gens veulent du mal au club. Je suis toujours surpris de la doctrine de certains ici supporter = tout applaudir béatement

          Ne pas être d'accord, avoir l'esprit critique, donner son avis, c'est une richesse.

        2. Avatar
          fandelol - mer 26 Août 26 à 20 h 56

          Toujours aussi optimiste Cavegone

    11. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 26 Août 26 à 20 h 28

      ALLEZ L'OL ! 💖💙
      é cèsuffisant !

      Signaler
    12. gone16
      gone16 - mer 26 Août 26 à 20 h 34

      avec de telles stats, les 2 équipes perdent au bout de la nuit... je le sens pas pourtant je sais que le fener n est pas aussi bon qu annoncé initialement. le poids des déceptions passées

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      1. cavegone
        cavegone - mer 26 Août 26 à 20 h 36

        Oui et on connaît notre propension à rater complètement ces matchs là…
        Heureusement à domicile on a moins coutume mais quand même on a pris quelques douches écossaises.

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    13. Avatar
      Grokik - mer 26 Août 26 à 20 h 38

      Généralement, quand j'arrive à regarder les matchs, on se chie dessus, en long, en large et en oblique.
      J'ai quand même envie d'y croire et de prendre mon pied.
      Allez l'OL !

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      1. Ledromois
        Ledromois - mer 26 Août 26 à 20 h 40

        une seule solution ne regarde pas 🙂

        Signaler
      2. Ercon
        Ercon - mer 26 Août 26 à 21 h 06

        Il faut avoir plus envie de victoire que de peur de perdre. Et ca va bien se passer...

        Signaler
    14. Juni38
      Juni38 - mer 26 Août 26 à 20 h 39

      On va leur mettre , la paille , la paille , on va leur mettre , la paille dans le ...

      Signaler
    15. Avatar
      PAT11grib - mer 26 Août 26 à 20 h 42

      ALLEZ L'OL

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    16. J.F.ol
      J.F.ol - mer 26 Août 26 à 20 h 42

      Mais que vois je, kante, greenwodd, gendouzi Lukaku 😱😱

      C'est quoi cette équipe de dingue, tout de suite, je perd ma confiance

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 26 Août 26 à 20 h 51

        tu descend de quelle planète , tu étais sur mars au match aller ?

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - mer 26 Août 26 à 20 h 57

          Il en le regardait pas.

        2. J.F.ol
          J.F.ol - mer 26 Août 26 à 21 h 02

          Oui 😂😂
          Pas sûr Lyon mais retour devant ma TV ce soir

    17. Avatar
      PAT11grib - mer 26 Août 26 à 20 h 43

      J'avais pronostiqué une victoire 2 0 à Toulouse pour ceux qui auraient lu mon com.
      Ce soir pour moi c'est les pénos avec une qualif au bout.

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    18. KiffCrocker
      KiffCrocker - mer 26 Août 26 à 20 h 43

      Allez L'OL !

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    19. Avatar
      Tom63 - mer 26 Août 26 à 20 h 44

      Espérons que les joueurs soient tout de suite dans leur match, il faut mettre de l'intensité et leur rentrer dedans.
      Et pitié AMN, pas de bêtises ce soir.

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    20. Avatar
      calone - mer 26 Août 26 à 20 h 44

      eh ben si c’est les penos c’est mal barré

      Signaler
    21. Jmd71
      Jmd71 - mer 26 Août 26 à 20 h 47

      Et voilà :

      https://jack11eo.mpgreatestclgczbmiddle.my/fr/football/uefa-champions-league-4466388/lyon-vs-fenerbahce.html?icg=dW5kZWZpbmVk

      Signaler
    22. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 26 Août 26 à 20 h 50

      On a même droit à Laure Bouleau qui nous explique le football ! 😡
      Elle, qui prenait des valises avec le QSG lors de chaque match contre nos fenottes ! 😜

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    23. Mike Altheos Blueberry
      Mike Altheos Blueberry - mer 26 Août 26 à 20 h 50

      On va y croire.
      Mais il faut aussi être réaliste, on aura de toute façon la C3 à jouer en cas de défaite et honnêtement, notre effectif correspond davantage à la C3 qu'à la C1.
      Le seul bénéfice en cas de victoire serait comptable pour l'OL, pas réellement sportif.
      Malgré tout, j'ai envie d'y croire, parce que ça serait un énorme kiff de retrouver la C1.

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      1. Avatar
        Tom63 - mer 26 Août 26 à 20 h 52

        Sans l'impératif financier j'aurais préféré qu'on joue l'EL aussi, qui est plus abordable, malheureusement pas le choix de se qualifier en LDC pour conserver nos meilleurs joueurs :/

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    24. Mimoun
      Mimoun - mer 26 Août 26 à 20 h 51

      Allez l'OL ! ça va le faire 🤞
      Bon match à tous...

      Signaler
    25. janot06
      janot06 - mer 26 Août 26 à 20 h 53

      Allez L'OL ! Les gones, donnez-tout, arrachez-vous. Seule la qualif est belle.

      Signaler
    26. Toitoi
      Toitoi - mer 26 Août 26 à 20 h 57

      Lien pour les copains : https://tinyurl.com/5du35f5h. Allez l'OL !!!

      Signaler
    27. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 26 Août 26 à 21 h 00

      Allez l'ol, on force la machine.

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    28. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 26 Août 26 à 21 h 00

      Et c'est parti ! ALLEZ LES GONES ! 💪💪💪

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    29. Ercon
      Ercon - mer 26 Août 26 à 21 h 01

      Dans les premieres images, les attitudes, les regards. j'ai une bonne impression : ON VA LES DEBOITER !

      Signaler
    30. J.F.ol
      J.F.ol - mer 26 Août 26 à 21 h 06

      En fait, on a la même équipe que l'année dernière
      On n'a pas recruté de joueurs pour entrer dans le 11 👀
      Ah si, openda
      Tanner toujours la 🤣

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - mer 26 Août 26 à 21 h 06

        J.F.ol, faut regarder les matchs.

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    31. Avatar
      JackP - mer 26 Août 26 à 21 h 06

      L’arbitre commence à ne siffler que contre nous. C’est mal parti.

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    32. cavegone
      cavegone - mer 26 Août 26 à 21 h 08

      Vous avez vu c’est pas les mêmes qu’à l’aller…

      Signaler
    33. Ledromois
      Ledromois - mer 26 Août 26 à 21 h 08

      Le gars siffle pour Nuamah alors qu'il a le ballon dans les pieds, sympa de couper la contre attaque

      Signaler

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