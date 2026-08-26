OL - Fenerbahçe : Fonseca remet les mêmes qu'aller

Pour le barrage retour de la Ligue des champions, Paulo Fonseca n'a pas fait dans la surprise. L'entraîneur de l'OL aligne le même onze que celui qui a débuté à Istanbul mardi dernier.

Une victoire et rien d'autre ! Ce mercredi soir, l'OL n'a pas à réfléchir face à Fenerbahçe. Pour accéder à la Ligue des champions, seule la victoire sera belle à Décines. Après le nul 1-1 mardi dernier à Istanbul, les deux formations conservent toutes leurs chances de qualification et cela rajoute un peu plus de pression à une double confrontation qui n'en manquait déjà pas. Après avoir raté le coche en Ligue 1 en fin de saison dernière, le club lyonnais ne peut pas laisser passer cette nouvelle occasion de retrouver la compétition reine après six ans d'absence. Les joueurs de Paulo Fonseca seront poussés par tout un stade avec une seule mission : la qualification. Pour ce match décisif, Paulo Fonseca n'a pas fait de la nouveauté. Après avoir fait totalement tourné en Ligue 1, l'OL évoluera avec les mêmes titulaires qu'au match aller.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Nuamah, Tolisso, Fofana - Openda