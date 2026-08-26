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Mathieu Patouillet a rejoint Brest pour trois saisons
Mathieu Patouillet a rejoint Brest pour trois saisons (@SB29)

Mercato : Patouillet (ex-OL) fait son retour en France

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Parti en Arabie saoudite la saison passée, Mathieu Patouillet est déjà de retour en France. Le gardien, formé à l'OL, s'est engagé pour trois saisons avec Brest où il devra se battre derrière Egil Selvik.

    Une petite saison et un retour. Barré à l'OL malgré les espoirs placés en lui depuis le sacre en Gambardella en 2022, Mathieu Patouillet avait choisi de rejoindre l'Arabie saoudite, un peu à la surprise générale. Malheureusement, l'aventure en Saudi Pro League n'a pas été couronnée de succès avec seulement deux matchs disputés derrière Yassine Bounou, le gardien international marocain. Quatrième dans la hiérarchie des portiers à Al-Hilal, Patouillet a trouvé un accord pour résilier son contrat un an avant son terme afin de retrouver les pelouses françaises.

    Des retrouvailles avec l'OL le 7 novembre prochain

    Si certains pensaient qu'un retour à Sochaux, où il avait performé en prêt, pouvait être d'actualité, c'est finalement en Ligue 1 qu'il va rebondir. Ce mercredi, le Stade Brestois a annoncé sa signature pour les trois prochaines saisons. Néanmoins, le vainqueur de la Gambardella 2022 n'arrive pas dans la peau d'un numéro 1. Derrière Egil Selvik, ils seront trois à se battre pour la place de doublure avec Romain Cagnon et Noé Poillion.

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    1 commentaire
    1. Groot
      Groot - mer 26 Août 26 à 14 h 31

      C'est dur le poste de gardien...
      J'espère qu'il saura se mettre en avant s'il a une opportunité

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