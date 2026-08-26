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Moussa Niakhate (OL) au duel avec Vedat Muriqi (Fenerbahçe)
Moussa Niakhate (OL) au duel avec Vedat Muriqi (Fenerbahçe) (Photo by YASIN AKGUL / AFP)

OL - Fenerbahçe : Muriqi veut se qualifier pour "les fans et le foot turc"

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Suite au nul à l'aller 1-1, l'OL et Fenerbahçe gardent toutes leurs chances de qualification. Titulaire surprise à Istanbul, Vedat Muriqi assure que le club stambouliote ne jouera pas seulement pour ses supporters, mais tout un pays.

    Qui de l'OL ou de Fenerbahçe rejoindra la phase de ligue de la Ligue des champions. La question trouvera une réponse après les 90 ou 120 minutes du barrage retour qui se tient ce mercredi soir à Décines. Suite au nul 1-1 à Istanbul mardi dernier, tout reste ouvert dans ce duel, rendant l'atmosphère encore un peu plus pesante au coup d'envoi. Mais, il va bien falloir un vainqueur et les 54 000 spectateurs présents au Parc OL espèrent que ce seront les joueurs de Paulo Fonseca. Les trois mille supporters turcs ne l'entendent pas forcément de cette oreille, pas plus que les joueurs du "Fener". "Nous jouons un match très important pour Fenerbahçe mais aussi pour le football turc. Il est impossible de faire abstraction de l’importance de ce match car tous ceux qui vivent et ressentent Fenerbahçe penser la même chose, a avoué Vedat Muriqi à la veille du match. Mais nous devons faire abstraction de tout ça grâce à notre expérience et prendre ce match comme un match normal où il faudra tout donner. Nous voulons ramener le Fener en Ligue des champions."

    Si l'impact économique est moindre que pour l'OL, Fenerbahçe veut mettre fin à une disette qui dure depuis trop longtemps. Si l'attente est longue entre Rhône et Saône avec une absence de Ligue des champions depuis 2020, pour la formation turque, cela remonte à encore plus longtemps. C'était lors de la saison 2008-2009... Une éternité que l'OL aimerait bien prolonger encore une saison.

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    5 commentaires
    1. Ben01
      Ben01 - mer 26 Août 26 à 15 h 20

      Alors que nous, on veut se qualifier pour les fans et le foot français.
      Nous voilà bien avancés ! 😁​

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    2. Avatar
      lekinslayer - mer 26 Août 26 à 15 h 35

      Alors que nous le foot français nous dit "ils nous font chier Lyon, non on ne décalera pas votre match"

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mer 26 Août 26 à 15 h 41

        Toulouse n'a pas voulu décaler, résultat ils n'étaient visiblement pas prêts pour ce match.
        Je suis persuadé que 2 ou 3 semaines plus tard, ils auraient eu davantage de chances de ne pas perdre cette rencontre.
        Ils n'ont pas été inspirés sur ce coup tactique foireux

        Signaler
      2. Ben01
        Ben01 - mer 26 Août 26 à 15 h 44

        Cela dit, la ligue Turque leur a fait le même coup

        Signaler
      3. olympiklyon
        olympiklyon - mer 26 Août 26 à 15 h 49

        Le foot turque a également refusé le report de leur match ! La décision de Fonseca de changer l'intégralité de l'équipe revient à un report

        Signaler

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