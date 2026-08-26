OL - Fenerbahçe : Muriqi veut se qualifier pour "les fans et le foot turc"

Suite au nul à l'aller 1-1, l'OL et Fenerbahçe gardent toutes leurs chances de qualification. Titulaire surprise à Istanbul, Vedat Muriqi assure que le club stambouliote ne jouera pas seulement pour ses supporters, mais tout un pays.

Qui de l'OL ou de Fenerbahçe rejoindra la phase de ligue de la Ligue des champions. La question trouvera une réponse après les 90 ou 120 minutes du barrage retour qui se tient ce mercredi soir à Décines. Suite au nul 1-1 à Istanbul mardi dernier, tout reste ouvert dans ce duel, rendant l'atmosphère encore un peu plus pesante au coup d'envoi. Mais, il va bien falloir un vainqueur et les 54 000 spectateurs présents au Parc OL espèrent que ce seront les joueurs de Paulo Fonseca. Les trois mille supporters turcs ne l'entendent pas forcément de cette oreille, pas plus que les joueurs du "Fener". "Nous jouons un match très important pour Fenerbahçe mais aussi pour le football turc. Il est impossible de faire abstraction de l’importance de ce match car tous ceux qui vivent et ressentent Fenerbahçe penser la même chose, a avoué Vedat Muriqi à la veille du match. Mais nous devons faire abstraction de tout ça grâce à notre expérience et prendre ce match comme un match normal où il faudra tout donner. Nous voulons ramener le Fener en Ligue des champions."

Si l'impact économique est moindre que pour l'OL, Fenerbahçe veut mettre fin à une disette qui dure depuis trop longtemps. Si l'attente est longue entre Rhône et Saône avec une absence de Ligue des champions depuis 2020, pour la formation turque, cela remonte à encore plus longtemps. C'était lors de la saison 2008-2009... Une éternité que l'OL aimerait bien prolonger encore une saison.