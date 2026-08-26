Après une seule saison en Premier League, Rayan Cherki a déjà convaincu ses pairs. Mardi, l'ancien joueur offensif de l'OL a décroché une place dans le onze de la saison passée en Premier League.

Une adaptation réussie, quand bien même tout n'est pas parfait. Vendu pour 35 millions d'euros par l'OL à Manchester City, Rayan Cherki devait prouver qu'il pouvait franchir cette étape importante dans sa carrière. Pas forcément un titulaire indiscutable dans l'esprit de Pep Guardiola, l'international français a pourtant réussi à se montrer décisif dans le championnat anglais. En 33 matchs disputés, il s'est illustré avec douze offrandes pour Erling Haaland et compagnie. Cela n'a pas suffi à décrocher le titre de Premier League, mais la forte impression a bien été au rendez-vous. À tel point que Cherki s'est retrouvé nommé pour le trophée de meilleur jeune joueur de la saison.

Devancé pour le trophée de meilleur jeune

Un titre qui lui est passé sous le nez puisque c'est son coéquipier Nico O'Reilly qui a été sacré mardi soir lors de la cérémonie organisée par la PFA. Mais l'ancien Lyonnais pouvait avoir le sourire car les joueurs de Premier League ont considéré qu'il méritait de faire partie de l'équipe-type de la saison passée. On retrouve donc Rayan Cherki dans le XI de l'année, une belle reconnaissance après seulement une saison.

Le onze de la saison 2025-2026 : Raya (ARS) - Timber (ARS), Saliba (ARS), Gabriel (ARS), O'Reilly (MCI) - Rice (ARS), Fernandes (MUN), Cherki (MCI) - Semenyo (MCI), Igor Thiago (BRE), Haaland (MCI).