Face à la nouvelle politique tarifaire et la fin des parkings relais gratuits, la crainte de stationnement anarchique est forcément présente pour les matchs de l'OL. La ville de Décines a annoncé qu'elle appliquera une tolérance zéro sur le sujet.
Après le couac contre le Sparta Prague, le retour à la normale aura-t-il lieu contre Fenerbahçe ? Il n'est pas question de sportif, mais bien de circulation autour du Parc OL. Lors du tour précédent, de nombreux supporters avaient eu la mauvaise surprise d'attendre pendant de longues minutes pour pouvoir accéder au parking des Panettes, le seul ouvert pour cette rencontre. Un couac qu'avait regretté le club alors que la fin des parkings relais gratuits avait déjà fait pas mal grincer des dents.
Ce mercredi soir, il faudra toujours payer 12,5€ pour accéder à ces parkings plus la navette menant jusqu'au Parc OL, mais Eurexpo sera de nouveau ouvert et cela devrait fluidifier le trafic. Néanmoins, la nouvelle politique tarifaire ne fait toujours pas l'unanimité et la venue de Fenerbahçe va servir de test grandeur nature. Notamment du côté des stationnements sauvages, gros point d'interrogation pour les municipalités que sont Décines ou encore Meyzieu.
"Parkings payants ne veut pas dire stationnement anarchique"
Du côté de Décines, la tolérance zéro sera appliquée dès ce mercredi soir, comme indiqué par Jean-Emmanuel Alloin, adjoint de la ville de Décines-Charpieu à la tranquillité et l'aménagement public dans une publication sur les réseaux sociaux. "Lors de la première rencontre, un sondage réalisé auprès des Bad Gones indiquait que 49 % des supporters interrogés préféraient chercher à stationner au plus près du stade plutôt que de payer le parking. Parkings payants ne veut pas dire stationnement anarchique dans les quartiers". Avec Madame le Maire Laurence Fautra, nous avons demandé une tolérance zéro concernant les véhicules de spectateurs stationnés illégalement ou de manière gênante sur le domaine public." Les zones résidentielles, déjà interdites d'accès sans justificatif de domicile depuis plusieurs saisons, seront particulièrement scrutées par la police municipale.
Normal. Si j'étais resident je n'apprécierais pas trop....
De toutes façons la chasse à la bagnole on connaît sur Lyon !
Salut
Tu sais c'est là-même chose quasiment partout dans les grandes et moyennes villes. Les mairies n'ont rien trouvé de mieux pour faire rentrer encore plus d'argent que de pratiquer le harcèlement.
Etonnant que cette mesure écolo ne te plaise pas.
Ils font chier ces gueux à refuser de payer aussi.
Je pense que ce problème de parking sera toujours un frein pour l'affluence.
Et je ne vois pas comment ça pourrait se régler…
Qui a envie de poireauter une heure et demie pour rentrer chez soi ?
Franchement, c'est des problèmes assez complexes, on se demande parfois s'il y a de bonnes solutions.
Les riverains doivent en avoir marre que ça se gare de partout.
Les supporters doivent en avoir marre de mettre des heures à quitter le parking.
Les usagers du tram doivent en avoir marre de faire la queue si longtemps.
Bref, les problèmes inhérents aux lieux rassemblant autant de monde au même moment.
Abonné je n'ai jamais attendu 1h30 pour aller à Eurexpo en navette récupérer ma voiture. C'est toujours moins d'une heure. Même et surtout pour les grandes affiches avec un max de personnels et de bus.
50 000 fans voir plus ne peuvent pas quitter le groupama en quelques minutes...
Ce qui m a choqué c'est l'officialisation de la fin de la gratuité après l'ouverture de la campagne d'abonnement Même si la rumeur courait et vu les moyens engagés à chaque match....
Je ne connais pas le montant de la subvention de la ville de Lyon ou /et de la métropole à l'OL mais peut-être il y aurait pu avoir une aide de celles-ci au titre de l'encouragement à prendre les navettes.
Quelque soit le niveau du club il contribue au rayonnement des villes.
Je comprends, mais je pense qu'il y a d'autres combats.
Quand tu vois que les parking des hôpitaux sont devenus payants...
Ça c'est lamentable, chez moi ce n'est pas encore le cas mais ça arrivera peut être un jour, suffit d'aller dans des villes à côté comme Limoge ou Tours ou cela est déjà fait. Les gens se déplacent dans ces lieux de santé pour des problèmes parfois graves et en plus faut qu'ils payent pour se garer .
Ben01.... Bien d'accord avecvtoi pour les hôpitaux.
Allez voir un match de foot et aller voir une personne malade pas besoin d'expliquer la différence.
Au nom du coût les sentiments et l'empathie sont vite sacrifiés.
Et pourtant perception de taxes et impôts est le deuxième sport national après le foot!
On est même champion du monde depuis longtemps...