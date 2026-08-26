Face à la nouvelle politique tarifaire et la fin des parkings relais gratuits, la crainte de stationnement anarchique est forcément présente pour les matchs de l'OL. La ville de Décines a annoncé qu'elle appliquera une tolérance zéro sur le sujet.

Après le couac contre le Sparta Prague, le retour à la normale aura-t-il lieu contre Fenerbahçe ? Il n'est pas question de sportif, mais bien de circulation autour du Parc OL. Lors du tour précédent, de nombreux supporters avaient eu la mauvaise surprise d'attendre pendant de longues minutes pour pouvoir accéder au parking des Panettes, le seul ouvert pour cette rencontre. Un couac qu'avait regretté le club alors que la fin des parkings relais gratuits avait déjà fait pas mal grincer des dents.

Ce mercredi soir, il faudra toujours payer 12,5€ pour accéder à ces parkings plus la navette menant jusqu'au Parc OL, mais Eurexpo sera de nouveau ouvert et cela devrait fluidifier le trafic. Néanmoins, la nouvelle politique tarifaire ne fait toujours pas l'unanimité et la venue de Fenerbahçe va servir de test grandeur nature. Notamment du côté des stationnements sauvages, gros point d'interrogation pour les municipalités que sont Décines ou encore Meyzieu.

"Parkings payants ne veut pas dire stationnement anarchique"

Du côté de Décines, la tolérance zéro sera appliquée dès ce mercredi soir, comme indiqué par Jean-Emmanuel Alloin, adjoint de la ville de Décines-Charpieu à la tranquillité et l'aménagement public dans une publication sur les réseaux sociaux. "Lors de la première rencontre, un sondage réalisé auprès des Bad Gones indiquait que 49 % des supporters interrogés préféraient chercher à stationner au plus près du stade plutôt que de payer le parking. Parkings payants ne veut pas dire stationnement anarchique dans les quartiers". Avec Madame le Maire Laurence Fautra, nous avons demandé une tolérance zéro concernant les véhicules de spectateurs stationnés illégalement ou de manière gênante sur le domaine public." Les zones résidentielles, déjà interdites d'accès sans justificatif de domicile depuis plusieurs saisons, seront particulièrement scrutées par la police municipale.