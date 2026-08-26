OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tension

Au coup de sifflet final d'OL - Fenerbahçe, la tension de toute la rencontre s'est transformée en bagarre générale sous le coup des provocations de Matteo Guendouzi. Corentin Tolisso regrettait ces scènes de violence.

Il y avait déjà eu des tensions en tribunes au moment du premier but de Fenerbahçe en première mi-temps. Mais, c'est bien sur le terrain que le spectacle a été le plus désolant. Au coup de sifflet final, la joie turque était forcément compréhensible avec une qualification acquise avec la manière. Néanmoins, tout s'est emballé suite à une provocation de Mattéo Guendouzi envers les supporters de l'OL et donc une échauffourée s'est créée, créant un véritable chaos sur la pelouse du Parc OL. L'intervention de la sécurité a quelque peu ramené le calme, avant que l'ancien Marseillais ne réponde à une nouvelle provocation venue des tribunes juste avant le tunnel menant au vestiaire. De quoi faire dégoupiller Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens lyonnais, proche de faire une "Cantona" sur le milieu de terrain.

Tolisso : "Des comportements déplorables"

Fort heureusement, une intervention d'un agent de sécurité a évité le contact, mais pas l'attroupement qui s'est crée dans les coursives du stade. Des coups ont été échangés, de quoi donner une nouvelle mauvaise image du foot. Ce que regrettait Corentin Tolisso après la rencontre. "J'ai vu ça de loin, mais j'ai vu qu'il y avait un peu de chambrage. Ce n'est pas l'image qu'il faut montrer du football, de l'OL mais aussi eux de leur côté, c'est mesquin. C'est à déplorer." Les sanctions risquent de pleuvoir des deux côtés et comme l'a si bien dit le capitaine lyonnais, c'est une image déplorable que l'on soit lyonnais ou stambouliote.