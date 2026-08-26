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Echauffourée à la fin du match entre l'OL et Fenerbahçe
Echauffourée à la fin du match entre l’OL et Fenerbahçe (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tension

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Au coup de sifflet final d'OL - Fenerbahçe, la tension de toute la rencontre s'est transformée en bagarre générale sous le coup des provocations de Matteo Guendouzi. Corentin Tolisso regrettait ces scènes de violence.

    Il y avait déjà eu des tensions en tribunes au moment du premier but de Fenerbahçe en première mi-temps. Mais, c'est bien sur le terrain que le spectacle a été le plus désolant. Au coup de sifflet final, la joie turque était forcément compréhensible avec une qualification acquise avec la manière. Néanmoins, tout s'est emballé suite à une provocation de Mattéo Guendouzi envers les supporters de l'OL et donc une échauffourée s'est créée, créant un véritable chaos sur la pelouse du Parc OL. L'intervention de la sécurité a quelque peu ramené le calme, avant que l'ancien Marseillais ne réponde à une nouvelle provocation venue des tribunes juste avant le tunnel menant au vestiaire. De quoi faire dégoupiller Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens lyonnais, proche de faire une "Cantona" sur le milieu de terrain.

    Tolisso : "Des comportements déplorables"

    Fort heureusement, une intervention d'un agent de sécurité a évité le contact, mais pas l'attroupement qui s'est crée dans les coursives du stade. Des coups ont été échangés, de quoi donner une nouvelle mauvaise image du foot. Ce que regrettait Corentin Tolisso après la rencontre. "J'ai vu ça de loin, mais j'ai vu qu'il y avait un peu de chambrage. Ce n'est pas l'image qu'il faut montrer du football, de l'OL mais aussi eux de leur côté, c'est mesquin. C'est à déplorer." Les sanctions risquent de pleuvoir des deux côtés et comme l'a si bien dit le capitaine lyonnais, c'est une image déplorable que l'on soit lyonnais ou stambouliote.

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    9 commentaires
    1. Rockaddict
      Rockaddict - jeu 27 Août 26 à 0 h 12

      Le niveau intellectuel des Marseillais, c'est quand même quelque chose. Utiliser le signe du débile Jul qui, en plus , sans auto-tune chante comme une casserole, pour vanter Marseille, faut avoir les fils qui se touchent.

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      1. Lyonniste
        Lyonniste - jeu 27 Août 26 à 0 h 17

        En plus, Guendouzi est affreusement surcôté.

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      2. Tongariro
        Tongariro - jeu 27 Août 26 à 0 h 17

        Surtout que t'as des rappeurs comme Akhenaton, Shurik'n, Keny Arkana, etc, qui, qu'on aime ou pas, sont clairement des tauliers du rap (et avec des paroles conscientes) mais ces teubés adulent une quiche comme Jul.

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 27 Août 26 à 0 h 12

      J'espère que cet enfoiré de Guendouzi va prendre cher 😡

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      1. Lyonniste
        Lyonniste - jeu 27 Août 26 à 0 h 18

        Quand Darmanin disait que ceux qui foutait le bordel était plutôt des Mattéo, il avait raison.

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - jeu 27 Août 26 à 0 h 21

          Darmarien l'assassin du peuple et agresseur sexuel, il est mal placé pour parler des autres cette pourriture, un jour il finira sur l'échafaud lui aussi

    3. Avatar
      pathetikOL - jeu 27 Août 26 à 0 h 26

      si les joueurs avaient fait le nécessaire pour gagner le match il n'y aurait pas eu tout ce bordel ! Tolisso devrait se taire vu le match catastrophique qu'il a fait, indigne du brassard ce soir, pour un des matchs à enjeu de la saison ! comme l'année dernière contre Vigo, Toulouse ou Lens et l'année précédente contre Bourgoin ... il n'y a pas que Fonseca qui ne fait pas le job !

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    4. Avatar
      jeremy - jeu 27 Août 26 à 0 h 29

      Il a fait un doigt d'honneur au public dès l'échauffement : il aurait dû être exclu pour ça avant même le début du match !

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    5. Sebepe
      Sebepe - jeu 27 Août 26 à 0 h 31

      Tolissi est complètement passé à côté de son match aussi, pas influent limite en manque de rythme.. pas aidé par un côté droit apathique entrd tessman, amn et nuamah, c'était du gruyère. Abner en dessous de tout également.
      Première mi temps complètement ratée..
      Dur à avaler après toutes leurs belles paroles.
      Est ce qu'il s'y voyaient déjà ? Peut être...

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