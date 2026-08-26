OL - Fenerbahçe (1-2 ) : le peuple lyonnais a tout donné, en vain

Les fidèles de l’OL, présents à Décines mercredi soir, ont poussé comme jamais leur équipe. Sans être récompensés.

Paulo Fonseca avait émis un souhait dès la fin du match aller en Turquie (1-1) : "Je m’attends à un stade plein, avec autant d’ambiance. Ce sera très important de créer la même atmosphère qu’ici." L’entraîneur de l’OL a été entendu. Mercredi soir, c‘est tout un stade qui a pleinement joué son rôle. Un quart d’heure avant le début de la rencontre, un "Ahou" retentissant donne le ton. "Emmenez ce blason (OL) en Ligue des champions" flotte du côté du Virage nord. Le match débute dans une ambiance des grands soirs. Toutes les tribunes sont à l’unisson.

Des tensions au sud

Sur le terrain, les Rhodaniens sont timorés et encaissent un premier but (0-1, 24e). Une ouverture du score du Fener qui réveille le parcage visiteurs. Pas de quoi éteindre, toutefois, la fougue des supporters lyonnais qui continuent d’encourager les coéquipiers de Corentin Tolisso. Avant et après le deuxième but de Fenerbahçe (28e minute) de fortes tensions apparaissent en virage sud intermédiaire. Selon nos informations, des supporters turcs présents en bloc 123 se montrent véhément et provoquent le courroux des fidèles de l’OL en lançant des fumigènes et des pétards. Une bagarre éclate. De nombreux coups sont échangés. Les stadiers interviennent tant bien que mal.

Grosse ambiance lors du but de Fofana

Dès la reprise du jeu, le Parc OL ne lâche pas et continue de pousser. Jusqu’à une explosion de joie intense lors du but de Malick Fofana (1-2, 61e). Ni le but de Loïs Openda - refusé pour hors-jeu – ni celui de Boudache annulé lui aussi pour une faute d’Athekame sur Brown selon l’arbitre de la rencontre, ne calment pas les ardeurs des fans lyonnais qui reprennent leurs chants. Le fin de match se termine dans une énorme tension (Guendouzi a notamment crié "Allez l'OM !" au coup de sifflet final). "Ce n'est pas l'image à montrer du football", a notamment regretté Corentin Tolisso. Néanmoins, cela ne doit pas occulter le fait que les fidèles de l’OL ont, eux, rempli leur mission.