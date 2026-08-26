OL - Fenerbahçe (1-2) : Tolisso réagit aux provocations de Guendouzi

  • par David Hernandez

    • L'après-match entre l'OL et Fenerbahçe a été entachée par des échauffourées entre joueurs lyonnais et turcs suite à des provocations de Matteo Guendouzi. S'il comprend que le fait d'être insulté est compliqué à vivre, Corentin Tolisso regrette le comportement de l'international français.

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