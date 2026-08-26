Score'n'co - Lyon Capitale
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derniers commentaires
- LyonnaisUSA OL - Fenerbahçe (1-2 ) : le peuple lyonnais a tout donné, en vainTu oses critiquer Tagliafico après avoir vu jouer Abner et Ouedraogo ? Ceux qui doivent partir, ce sont Abner, AMN, Tessman et Kluivert. Je ne parle même pas des joueurs…
- Sebepe OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tensionTolissi est complètement passé à côté de son match aussi, pas influent limite en manque de rythme.. pas aidé par un côté droit apathique entrd tessman, amn et nuamah, c'était…
- jeremy OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tensionIl a fait un doigt d'honneur au public dès l'échauffement : il aurait dû être exclu pour ça avant même le début du match !
- Interol Battu par Fenerbahçe, l'OL ne retrouvera pas la Ligue des championsEt oui... Je le disais déjà sous Grosso. Il a toujours été comme ça. Il a toujours coûté énormément de buts. Tout le monde le kiffait parce qu'il faisait des…
- pathetikOL OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tensionsi les joueurs avaient fait le nécessaire pour gagner le match il n'y aurait pas eu tout ce bordel ! Tolisso devrait se taire vu le match catastrophique qu'il a…
- Lyonniste Battu par Fenerbahçe, l'OL ne retrouvera pas la Ligue des championsOui, l'urgence est économique. Heureusement que c'est la dernière saison de Fonseca, cette idée me soulage !
- Lyonniste Battu par Fenerbahçe, l'OL ne retrouvera pas la Ligue des championsFonseca style !
- Lyonniste Battu par Fenerbahçe, l'OL ne retrouvera pas la Ligue des championsNon, avec Fonseca on ne peut PAS !
- pathetikOL OL - Fenerbahçe (1-2 ) : le peuple lyonnais a tout donné, en vainmatch indigne de la grande majorité des joueurs dont le capitaine (on va sauver Boudache, Niakhaté et à un moindre degré Openda et Fofana qui nous évite la fanny honteuse)…
- Lyonniste Battu par Fenerbahçe, l'OL ne retrouvera pas la Ligue des championsEt en quoi ça vous étonne ? C'est Fonsecaca qui les a titularisé ! Et comment aussi laisser Bacher sur le banc ???
- JUNi DU 36 OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tensionDarmarien l'assassin du peuple et agresseur sexuel, il est mal placé pour parler des autres cette pourriture, un jour il finira sur l'échafaud lui aussi
- Tongariro Battu par Fenerbahçe, l'OL ne retrouvera pas la Ligue des championsOui 2022 et 2026 (même 2025, car MU dans sa pire saison) c'était les vraies occas. J'y crois absolument pas cette saison.
- Lyonniste OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tensionQuand Darmanin disait que ceux qui foutait le bordel était plutôt des Mattéo, il avait raison.
- Tongariro OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tensionSurtout que t'as des rappeurs comme Akhenaton, Shurik'n, Keny Arkana, etc, qui, qu'on aime ou pas, sont clairement des tauliers du rap (et avec des paroles conscientes) mais ces teubés…
- Lyonniste OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tensionEn plus, Guendouzi est affreusement surcôté.