Battu par Fenerbahçe, l'OL ne retrouvera pas la Ligue des champions

Dans un match aux multiples rebondissements et après avoir été mené 2-0 en première mi-temps, l'OL n'a pas réussi à inverser la situation (1-2). Pouvant nourrir de gros regrets, le club lyonnais ne disputera toujours pas la Ligue des champions. Ce sera la Ligue Europa pour la troisième saison consécutive.
Les espoirs déchus. Ce mercredi soir, les joueurs de l'OL repartent tête basse de leur barrage de Ligue des champions et pour cause. Dos à dos avec Fenerbahçe après la première manche à Istanbul, la formation lyonnais a craqué à la maison face au club turc. Malgré une réaction en deuxième mi-temps, le mal était déjà fait depuis la première mi-temps et ce score de 2-0 pour les Stambouliotes. Après avoir raté l'occasion en Ligue 1, l'OL la rate également dans ces tours de qualification avec cette défaite 2-1 à Décines. Pour la troisième saison consécutive, ce sera la Ligue Europa au programme lyonnais en Coupe d'Europe...
Une passivité défensive criante
Dans un match qui sentait la poudre, l'après-match a montré que la tension était palpable pendant 90 minutes. Mais l'OL ne pourra s'en prendre qu'à lui-même avec ce premier acte raté. Non pas dans le déroulement puisque les Lyonnais ont eu le contrôle du ballon, mais bien dans la gestion des attaques turques On a très vite compris que le "Fener" pouvait faire mal et ça n'a pas manqué, bien aidé par une certaine passivité lyonnaise. Muriqi et Brown ne se sont pas fait prier pour faire le break et mettre la formation stambouliote dans une position plus que confortable au moment de rentrer au vestiaire.
Deux égalisations refusées
On attendait une réaction lyonnaise à la reprise et on a bien cru que le renversement de situation allait avoir lieu. Après une occasion chaude d'Openda, Fofana a complètement relancé le match d'un magnifique but (1-2, 60e). Le Parc OL en ébullition, Openda a fait chavirer le stade mais son but a été invalidé pour une position de hors-jeu (63e). Quelques minutes plus tard, ce fut Kaïl Boudache, entré en jeu et remuant, qui a vu l'arbitre italien annuler son égalisation pour une faute au préalable. L'OL a laissé passer son momemtum et peut s'en mordre les doigts.
Perso je ne comprends toujours pas la tactique de Fonseca
Il fait reposer ses joueurs pour qu'en première mi-temps, ils ne fassent pas de pressing haut et attendent le Fener....
Mais à quoi ça sert alors ?
Les joueurs étaient complètement passifs et ils encaissent 2 buts mérités ...
En 2ème mi-temps le but annulé a mis un énorme coup au moral des joueurs avec une grosse coupure qui a permis de couper le rythme du match et aux joueurs du Fener de récupérer
LYON 1 - AMN 2.
Au revoir Sulc, Good luck!
Et Fofana?
(Guenzizi =débile)
Merci AMN !!!
et Kluivert
Et en quoi ça vous étonne ? C'est Fonsecaca qui les a titularisé !
Et comment aussi laisser Bacher sur le banc ???
et Abner constamment derrière Greenwood, et Tessmann qui a le niveau Ligue 3, et Maitland-Niles qui ne sait pas défendre, et Nuamah qui fait un de ses pires matches ici, et surtout Fonseca qui est un incapable dès qu'il y a un minimum d'enjeu
Cette année on gagne l'Europa Ligue !!!!!!!!!!!
Le soucis c'est qu'on va devoir vendre plusieurs joueurs. Si Fofana part, je vois pas qui on va pouvoir mettre à gauche. A la limite faudrait se faire prêter un joueur d'un gros club parce que Duranville...
On peut mais il faut garder Sulc et Fofana
Les deux vont partir, sans la LDC y'a plus un radis. Merci Fonseca, merci les branquignols habituels Abner, Maitland-Niles, Tessmann, Kluivert, Nuamah
Fonseca est le seul responsable de cette élimination.
Athekame et Boudache auraient dû entrer dès la pause et on a perdu 15 minutes.
Autre enseignement à tirer, Descamps mérite d'être numéro 1.
Ce n'est pas tant l'élimination qui m'ennuie le plus, c'est surtout de perdre Malick voire Papa Sulc aussi.
Impossible, les deux vont partir avec cette élimination.
Non mais on doit vendre pour environ 40-50M visiblement alors stop de rêver. On a réussi à vendre absolument personne jusqu'à maintenant, c'est une catastrophe les ventes.
Descamps numéro 1, t'as de la peau de sauc' devant les yeux Sonny je crois
JUNi DU 36 les seuls que certains clubs voudront acheter ? qui veut acheter des joueurs surpayés et surcôtés ? vous n'avez toujours pas compris ? faut il que je vous rappelle notre pseudolégende pseudointernational dans les cages pendant 12 ans qui n'a trouvé que des clubs jouant la relégation et le payant 4 à 5 fois moins cher que ce que l'ex grand président lui avait donné ... en ayant bien sûr sucé son club de coeur jusqu'à la dernière goutte pour cette raison .. et partir libre !
Non, avec Fonseca on ne peut PAS !
malheureusement nous ne sommes pas une de coupes alors cela étonnerait
Un match joué sur le rythme de la ligue 1.
Et encore un match à enjeu capital perdu par les joueurs mais aussi et encore par Fonseca.
A méditer...Enfin pour moi il est dépassé tout simplement !
Est ce qu'on parle encore du génie tactique de notre entraîneur dans les grands matches? Ou on zappe ?
Seuls les résultats donnent raison.
Comme d'hab, l'OL est le cocu de service ...
On avait quand même le potentiel de se qualifier
Fonseca démission, cette brêle est nulle a chier
Trois buts encaissés sur trois cagades. Désespérant !
Fonseca style !
Bravo aux turcs ils méritent la qualif
Bravo à Malick qui est un des rares à avoir fait un gros match.
On sera mieux en ligue Europa on a absolument pas le niveau pour la LDC.
C'était plutôt le niveau dans la caisse qui importait.
Oui, l'urgence est économique. Heureusement que c'est la dernière saison de Fonseca, cette idée me soulage !
+1
Allez prendre des routes en LDC alors qu on n a pas le niveau, je pense que cela aurait été une erreur
Roustes
Faire une nicoise aurait été vraiment déshonorant
AMN devait avoir une mesure d’éloignement sur les joueurs du Fener, je ne vois que ça.
Année très lent également, je crains que notre couloir gauche soit notre maillon faible cette année
Kang, sort le chéquier, car si tu vends sulc ou Fofana, on n'est pas près d'aller en C1 en fin de saison
..en fin de siècle, tu veux dire.
C'est sûr 🤣
En même temps c'est sûr qu'en vendant des mecs comme Moreira pour 30M, ça n'aide pas. Quand on voit le Moreira de Strasbourg partir pour 50 alors qu'il est plus vieux et moins bon...
Mais ouais c'est un scandale il y a vraiment un problème sur le montant des ventes
J.F.ol, peut être sauf que sur ce qu'elle a vu ce soir elle n'a probablement pas vraiment envie de sortir ... le chèquier ! Comme Mc Court à l'OM ils en ont marre de se faire enfler par des joueurs surpayés qui ne font pas le boulot. A ce titre ce soir j'en veux particulièrement à Tolisso, capitaine indigne et indigne d'avoir été prolongé jusqu'en 2029 !
Paolo Fonseca démission.
Fonseca on n'oublie pas : Manchester United, Sainté, Vigo, Toulouse, Lens et maintenant Fenerbahçe. C'est au delà de l'incompétence là.
Sinon toujours the usual suspects: Abner, Maitland-Niles, Tessmann, Kluivert, Nuamah, toujours les mêmes qui nous coulent et n'ont jamais eu le niveau de l'OL.
C'est incompréhensible d'autant qu'on a fait des recrutements cet été ...
Ce type est nul et panne rien au foot
Il n'a rien à faire a entraîner à une équipe en L1, c'est une pipe
Et je comprends pas qu'il soit applaudit à chaque fois au stade
Tant qu on aura ce tocard en coach , on arrivera a rien !!! Quand est ce qu on comprendra qu il a un niveau milieu ligue 1 et encore , il n a jamais gagné un match important , ah oui super coaching contre Toulouse ....
Fonseca est effectivement pour partie responsable je l'ai écrit ci dessous, je ne parle même pas du charisme d'huitre de Maciel, mais que dire de certains joueurs, indignes du maillot ce soir, notre capitaine en tête excusez moi du peu ... Je suis personnellement surtout dégoûté pour les 54000 spectateurs au stade ce soir, les joueurs à quelques rares exceptions (Niakhaté, Openda, Boudache et Fofana sans avoir fait un gros match non plus ...) devraient avoir honte !
tocard ok
mais dit combien d'entraîneur on fait gagner une coupe d'Europe a l'OL
On a offert la possibilité ce soir à une immonde raclure comme Guendouzi (que cette grosse m*rde de Deschamps a sélectionné à un Mondial en 2022 cette année alors qu'il boycotte Tolisso, bien meilleur, pour celui de 2026) de gueuler "Allez l'OM" en fin de match et de foutre le chaos sur le terrain.
L'une des pires hontes de l'OL, ce soir, vraiment.
Tonga excusez moi mais ce soir Tolisso n'a pas été meilleur que Guendouzi qui n'est pas ma tasse de thé (pas plus que Greewood) c'est sur le terrain qu'on l'attendait et il n'a pas répondu présent ...
Bah oui mais je te parle de la CdM 2026 (donc de son boycott par DD malgré son niveau la saison passée), pas ce soir où en effet Tolisso a été médiocre.
Match décisif + Fonseca... on connaît le résultat, une équipe qui joue la trouille au ventre et ne laisse que entrevoir de belles opportunités.. mais à la fin c'est toujours Lyon qui perd ou se fait éliminer...
Oui un match à enjeux, c'est la cryptonite de ce coach. On avait de l'espoir mais c'était écrit d'avance. Tant par la compo que par le système ou les consigne de jeux.
Comme @granadino disait : "Manchester United, Sainté, Vigo, Toulouse, Lens et maintenant Fenerbahçe".
Incroyable ...
On n'avait peut etre pas le niveau de la LDC mais on pouvait au moins gratter qqs match pour avoir le budget LDC et garder nos pépites...
Bref, on peut en vouloir aux joueurs mais là, c'est l'échec du coach
match pathétique et affligeant ! Tolisso capitaine ? quand on voit son envie sur le terrain ce soir à pleurer, DD avait mille fois raison de ne pas le sélectionner et de prendre Ngolo à sa place ! AMN et Tessmann n'avaient rien à faire sur le terrain ce soir, Nuamah que de déchets techniques, Greif médiocre également ... quant à Fonseca il n'a pas encore le niveau d'Enrique ou de Guardiola, il va devoir aussi se remettre en question avec son adjoint au charisme d'huitre ... , On ne dirait pas que c'était un match vital pour le club, un match à 40 millions ? Merci au jeune Boudache pour son envie, et à Fofana pour nous éviter la fanny ! Parce qu'excusez moi le Fener ce soir c'était le VIgo de l'année dernière, pas des équipes de haut niveau, cet OL n'est pas encore en convalescence du déclin commencé il y a maintenant 6-7 ans ...
Fonseca est le seul responsable de cette élimination.
Athekame et Boudache auraient dû entrer dès la pause et on a perdu 15 minutes.
Autre enseignement à tirer, Descamps mérite d'être numéro 1.
Ce n'est pas tant l'élimination qui m'ennuie le plus, c'est surtout de perdre Malick voire Papa Sulc aussi.
"Athekame et Boudache auraient dû entrer dès la pause et on a perdu 15 minutes."
C'est factuel, en effet.
Mais dans quel monde on choisit de titulariser AMN alors qu'Athekame est disponible ???
Athekame et Boudache aurait dû être titulaires sur l ensemble du match. Je pense que Bâcher aurait été plus costaud qu Kuivert et Tagliafico est rentré trop tard!…Même Mads B aurait dû remplacer Tessmann au bout de 60 mn de jeu. Clairement une mauvaise compo et un mauvais coaching.
La cote de Fofana a encore augmenté... Celle de Guendouzi a fortement diminué... Et comme on est devenu les champions du trading, ben....
Je veux bien qu'on reparle du but de boudache annulé. Ça aussi c'est un fait de jeu qui change tout.
Si Fonseca avait fait les bons choix d'entrée, la question ne se poserait même pas.
Il faut aussi parler du peno qu on leur a refusé alors , pour moi il y a faute sur Brown
Il faut vendre Nuamah Tessmann AMN
Pour garder Fofana parce que si on vend Fofana on ira pas en LDC en fin d’année
Il faudra des offres...
Ouai enfin les 3, ça doit faire quoi, 35M, c'est même pas assez. Et surtout, derrière tu te retrouves avec les postes sur le couloir droit sans véritable doublure et rien pour recruter.
C'était probablement le dernier match de Fofana avec notre maillot, il va aller jouer la Ligue des Champions avec la Roma. Sulc va sûrement partir aussi, ça va être très compliqué.
Nuamah 28 millions on est les plus pigeons de l'histoire du foot.
Tessmann si un club de 1ère division autre qu'au Turkménistan le recrute je décerne le titre de clown de l'année à leur directeur sportif.
Arrêtez avec Tessman le vrai problème c'est sont les 2 latéraux depuis longtemps
Tessmann est indéfendable. Il a un niveau technique catastrophique, il est très lent. Sa seule force c'est son physique et pourtant il se fait bouger et n'est pas capable de gagner un duel dans la surface.
Faudra m'expliquer ce que vous lui trouvez
"Les espoirs déchus"? Sûr? C'est un mauvais jeu de mots pour "les espoirs déçus"? Parce que "espoirs déchus", ça ne veut rien dire en fait.
AMN je ne veux plus le voir sur le terrain. athekame a montré en 1 mi temps plus que lui en un an.
l élimination désolé elle est pour lui et ça je ne lui pardonnerais jamais, vous m'entendez, JAMAIS.
le club va devoir vendre ses meilleurs joueurs Fofana Sulc au minimum tout ça a cause d'un boulet.
a lui seul, il plombe les finances du club.
je suis désolé mais là j'en ai vraiment gros sur le coeur, c est a pleurer.
et l'autre guendouzi en plus qui en profite qui chambre, qui insulte.
Kluivert a été à la rue aussi ce soir.
Dans toute son histoire, l’OL ne s’est qualifié qu’à 2 reprises après avoir fait match nul à l’aller en coupe d’Europe (/17) :
-✅ Reipas 1973, Odessa 2014
-❌ Sporting 1964, PAOK 1973, Slovan Liberec 2002, Denizlispor 2002, PSV 2005, AC Milan 2006, AS Roma 2007, Manchester United 2008, Barcelone 2009, Real Madrid 2011, Barcelone 2019, West Ham 2022, Manchester United 2025, Celta Vigo 2026, Fenerbahce 2026.
En EL, ça finira de la même façon par une élimination pitoyable
On ne gagnera pas la coupe de France non plus
Avec Fonseca, la saison est terminée dès ce soir même si par moment on frémissera ...
Et avec des ventes obligatoires à venir pour rester dans les clous de la DNCG, ça va être très compliqué de faire ne serait-ce que top 5 sans Fofana et Sulc voire d'autres.
On est le 26 août et ça pue déjà cette saison
"On frémissera"... Joli néologisme. Mais j'aime bien "frémira" malgré tout.
"Frémisser", c'est un mélange de frémir et frisson je pense?
Nous avions un meilleur effectif que Fenerbahçe cette saison. C'est encore plus rageant.
@Sonny03 : la bonne blague ... Tu veux comparer Openda avec un Lukaku ?
C'était déjà complètement débile de faire tourner onze joueurs contre Toulouse.
Tu es au mois d'août, tu as besoin de donner un maximum de temps de jeu à tes titulaires pour leur donner des automatismes. C'est pas après trois matchs que tes joueurs vont être cramés!
Fonseca a voulu des joueurs frais, il a eu Maitland-Niles, Tessmann et Abner, pendant que Bidstrup, Athékamé et Tagliafico étaient sur le banc.
Comme d'habitude, zéro réaction à la mi-temps. Bref, match préparé n'importe comment, incapable de donner de la motivation aux joueurs, compo foireuse, rentrées tardives.
Et pour ceux qui trouvaient que la ligue des Champions était de toute façon trop haute pour nos, attendez de voir nos performances sans Fofana ni Sulc...
Parfait, rien a rajouter
Bidstrup, Athékamé et Tagliafico à la place de Maitland-Niles, Tessmann et Abnerm on aurait mené au score trop tot. C'est pour ca qu'il les mis sur le banc xD
Tu as bien raison je pense. Un match tous les trois jours, en début de saison, c'est plutôt indiqué pour parfaire les automatismes et maintenir les joueurs sous pression avant un grand match.
Mais bon, les risques de blessures, tout ça... Fonseca il aime pas. Et puis bon, faut bien qu'il existe et se mette en avant d'une façon ou d'une autre. Comme Mourinho ou Guardiola, ses maitres.
D'un autre coté, sa composition inattendue face à Toulouse nous a permis de voir à l’œuvre des joueurs un peu inconnus, comme Bacher, Athekame, Boudache. Ça aurait d'ailleurs dû alimenter la réflexion de Paulo et lui permettre d'envisager de mettre un peu de coté ses habituels plots.
Bah, quoi qu'il en soit, cette équipe n'est pas taillée pour la LDC, et surtout question mental. Ça a manqué de gnaque dès le début du match. Je veux bien que les consignes du coach ait inhibé certains joueurs, mais enfin, ce sont des professionnels et à voir comment ils se sont fait manger pendant une mi-temps, ça pose question sur leur réel état d'esprit collectif.
Merci quand même à Fofana d'avoir fait de son mieux, même si sa fin de match a été plus difficile, mais on sait depuis longtemps (sauf Fonseca) qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes.
Merci aussi aux entrants Athekame et Boudache qui ont apporté du mieux. Bon, Sulc, il n'a pas servi à grand chose, dans ce contexte et Tagliafico a d'entrée montré de la gnaque et son entrée très tardive (sur demande d'Abner en plus!) ne fait qu'aviver les regrets concernant sa gestion par Fonseca.
AMN est passeur décisif pour Fofana.
Et sur le but du fener, il est seul a défendre. Tessman et Nuamah sont aux fraises.
Il n'a pas fait un grand match, mais sur le but il n'est pas le seul fautif.
On a joué une mi-temps. Insuffisant pour espérer quoi que ce soit.
Et encore un match à enjeux perdu par Paulo.
Qu'on va se coltiner jusqu'en mai.
oui plutôt d'accord avec toi, sur le deuxième il est trop en dilettante (+Greif qui ne sort jamais) . Sur le premier Abner aurait eu le droit d'intervenir proprement mais non.
Je pense qu'il y a un ras le bol général sur AMN car il les accumule, il va partir libre et le club doit vendre cet été.
Je suis dégouté que Sulc et Fofana partent, j'espère qu'un des deux restera et que Kluivert partira (pas très pro de revenir en surpoids et pas en forme et ça se voit qu'il est pas en forme)
Le problème de Kluivert c'est au delà de sa forme. Il est puissant et il court vite. Mais il a une capacité de concentration d'une huitre et il fait 3 bourdes par match. Il a un niveau technique très très faible et est incapable de faire un passe longue à la 88ème alors qu'on est mené au score à domicile lors du match le plus important de la saison. Même en forme physique c'est un joueur très limité. Comme l'a dit Stéphane Guy, "il est pas international et il risque pas de l'être bientôt"
Sur le second but il est ultra passif AMN, c'est clairement pour lui.
C'est dommage qu'on ai pas mis les joueurs recrutés plus tot. On les avait acheté pour nous renforcer...
Sinon, dans la catégorie "génie de la gestion de groupe", on a Fonseca qui obtient neuf recrues...
...pour au final aligner exactement la même équipe que l'année dernière.
C'est de la tactique, tu peux pas comprendre, t'es pas un tacticien....
Hé, c'est amusant, j'ai exactement le même palmarès que Fonseca au niveau européen 😉
Saison finie, tous nos meilleurs joueurs vendus.
Pas mal, pour un 16 août.
Toi Paulo, on peut dire que t'en es un.
T'es dur, on est le 26 août, pas le 16.
Toujours dans l'exagération les anti Fonseca primaires, alors qu'on a la chance d'avoir le fils de Dieu sur le banc.
Avec l'effectif qu'on a, la saison n'est pas finie. A voir qui on peut conserver... J'espere qu'on finisse 2nd du championnat, derriere le club état.
C'est beau d'être optimiste. Au 1er septembre on aura vendu nos deux ailiers gauches de la saison dernière, recruté un jeune de 19 ans et pas d'argent pour un joueur au niveau des départs, et aussi sûrement vendu Sulc soit le meilleur buteur de la saison dernière.
Toi aussi, tu ne t'exprime que sur le negatif et la defaite.
Alors que toi, Ercon, tu es probablement en train de déployer une banderole "Paulo, fais-nous un enfant" avec le reste des Bad Gones.
cretin
Je vois pas où est la responsabilité de Fonseca sur ce match.
Il a mis l'équipe type avec les moyens du moment. Ce n'est pas lui qui dort sur les 2 burs turcs.
Les joueurs étaient tétanisés par l'enjeu, le Fener était dans une position confortable.
On se fait voler un but, et d'une manière générale un arbitrage pas du tout à la hauteur.
Il a mis l'équipe type de l'année dernière.
On a recruté neuf joueurs spécifiquement pour renforcer l'équipe. Le mec les aligne contre Toulouse et joue la saison avec Tessmann, Maitland-Niles et Abner titulaires. Si ce n'est pas sa responsabilité, c'est celle de qui?
L'équipe type c'est Tessmann qui met 20 secondes à faire contrôle passe? Kluivert qui fait 3 bourdes par mi-temps? Abner qui ne sait pas défendre? Maitland-Niles qui s'endort un corner sur deux? Nuamah qui marche pour défendre?
On a Sulc, Mata, Bidstrup, Athekame, Tagliafico, Boudache sur le banc mais non, non, il fallai absolument aligner nos plus grands branquignols pour être sûrs de ne pas rater nos matches à enjeu comme à chaque fois avec Paulo "sang-froid" Fonseca
Justement, c'est bien le problème de son équipe type. L'OL a recruté un latéral droit, un défenseur central et un milieu qui ont fait un très bon match à Toulouse. Pourquoi laisser alors les maillons faibles en titulaires, tellement faibles que nos adversaires savent par où passer pour marquer ...
A 2-0, il aurait pu faire rentrer- les remplacants pour corriger le tir de sa fameuse équipe type.
C'est aussi le coach qui doit insuffler une énergie à son équipe. Le choix habituel de la peur de l'enjeux se transmet aussi aux joueurs.
Je ne vois pas comment il peut éviter d'avoir la responsabilité de ce fiasco (qui n'est pas le premier : "Manchester United, Sainté, Vigo, Toulouse, Lens et maintenant Fenerbahçe")
Les joueurs qui doivent partir : Amn, Abner, kluivert, Tessman, de Carvalho, akouokou, Nuamah
Les joueurs qui vont partir : sulc, Fofana
Je vais pas du tout dans le sens collectif.
Sur les deux matchs, ils sont supérieurs. Plus d'occasions, plus de maîtrise.
On aurait aimé les dominer, leur faire mal, mais on est assez stériles et ce n'est pas nouveau.
Le coaching si, le coaching ça, arrêtez un peu, il faut savoir perdre au sport. Autant, certains matchs m'ont rendu dingue, autant là... on est juste moins bons.
Pour un site de supporters, ça devient vraiment limite. Dans « supporter », il y a le fait de supporter. Notre club est dans la merde, on a des joueurs moyens et je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient sur la double confrontation.
Pour ma part, je vais faire une pause, ce club est très difficile à suivre depuis 10 ans. La Ligue 1 est vraiment à chier avec le Qatar qui joue avec une équipe B et qui éclate le championnat.
L'UEFA, pour le moment, ça me déprime, puis on y fait rien depuis des années avec des déceptions horribles.
Je vous dis au revoir, arrêtez de péter un câble sur nos mauvais, il va falloir s'y faire encore quelque temps.
Allez l'OL
vivement qu'on interdise les club état de jouer en ligue 1
Alors là chapeau! Lacher "Dans supporter, il y a le fait de supporter" et "Pour ma part, je vais faire une pause" dans le même message, c'est du grand art
Faire une pause ? Mon œil.. je te dis à samedi
Fefe pas faux, l'OL à l'image dela France en grand déclin et de plus en plus mal gouverné depuis 15 à 20 ans !
C'est facile de reconnaître les joueurs dont on doit absolument se débarrasser: ce sont ceux que Fonseca titularise systématiquement.
Sage revient stppppp !!!!!!!!
Adieu le magot de la LDC, j’ai surtout peur qu’on traine le moral à zéro sur les prochaines journées de Ligue 1.
Encore un échec. On ne fera rien avec Fonseca.
Manchester, Vigo, Fenerbache, Lens... Que des deceptions lorsqu'il y a des enjeux.
Vivement la fin.
Nuamah, beaucoup ici l'attendaient comme le messie (faut voir les commentaires l'année dernière sur lui).
Alors que c'est un joueur très moyen, ultra stéréotypé et qui rechigne aux efforts défensifs.
C'est son manque d'implication qui entraîne le 1er but turc.
AMN a été mauvais mais il a le mérite d'avoir fait une passe décisive lui au moins.
Hyper déçu du non-match de Nuamah, très très faible ce soir. Comment on a pu lâcher 28 millions sur lui, on est les rois des pigeons
Soyons positifs: avec un peu de chance, Sage se fait lourder par Crystal Palace cet hiver, et il peut revenir juste à temps pour nous sauver de la relégation.
vous n'aviez pas du lire cela https://www.olympique-et-lyonnais.com/mercato-sage-pret-a-rendre-service-a-lol-sur-un-dossier,400362.html 🙃😂
Et nous faire gagner une coupe de france, enfin un titre depuis le temps 🎉🍻😅
Bcp de commentaires contre Fonseca ce soir. J ai du mal à comprendre vraiment.
Il n est pas réellement possible de mettre titulaire Athekame ce soir après 1 match alors que AMN a un statut dans l equipe. Et pourtant je le regrette car AMN me sort par les yeux. Et il coûte le match ce soir par sa passivité.
Pour le reste, Fonseca prépare bien ses matchs en general mais ce soir le fener a trouvé notre point faible en jouant dans le dos de nos latéraux bcp trop passifs.
Devant on est faibles. Openda est mobile mais pas très dangereux. Nuahma bof. Notre milieu Tolisso-Morton-Tessman n a pas dominé son sujet. Greif moyen aussi.
Bref à part Niakhaté, Fofana qui ont été très bons, la défaite est méritée.
Peu importe ce que fait PF il se fait défoncer.
Il fait des grosses conneries mais ce soir des joueurs n étaient pas au niveau de la LDC tout simplement
AMN n'a un statut dans l'équipe que parce que Fonseca continue de l'aligner systématiquement. Ca fait au moins un an et demi que tout le monde connait ses limites dans les matchs qui comptent. Et puis sincèrement, c'est quoi l'intérêt de recruter neuf joueurs pour au final ne pas les faire jouer?
excusez moi de rappeler factuellement que le concept d'AMN latéral est hérité de Sage... soit disant couteau suisse ... tout juste un éventuellement Opinel sans faire insulte à la marque savoyarde ! il paraissait même qu'il voulait le récupérer à Crystal Palace, qui vient de perdre son premier match ...
Sous Sage, il était vachement meilleur. Pierrot était visiblement un peu plus doué pour motiver ses joueurs.
bof, on avait été éliminé par Bourgoin en CDF,vous avez déjà oublié ? c'est fou comme certains sur les forums ont des mémoires à géométrie variable 🙃😂
Ça c'est la magie de la coupe de France ce qu'il s'est passé avec Bourgoin, des grands entraîneurs ont subies eux aussi des défaites contre des ptits clubs dans cette compétition. D'ailleurs avec Rémi en 2012 le plus beau match qu'on fait c'est contre le PSG, contre les deux autres qui suivent ça passe juste juste.
Et puis defoncer Sage sur un seul match après tout ce qu'il a fait pour nous sortir de la mouise c'est plutôt très petit de ta part. Tu me semblait plus intelligent que ça pourtant.
JUNi DU 36, j'espère que vous n'êtes pas sérieux, sauf à faire partie de ceux qui ont la critique ou le pardon à géométrie variable !
Laissez Tessman et Kluivert de côté ils ne sont pas parfait mais ça fait le taff. Le problème c'est sont les 2 LATERAUX
Tessmann il sert à quoi en fait? Très très faible techniquement, très lent, pas capable de gagner les duels physiques dans la surface.
Kluivert qui fait bourde sur bourde et pas capable de faire autre chose qu'une passe latérale à 3 minutes de la fin, c'est très faible aussi alors qu'on a Mata sur le banc.
Déçu, énervé, en colère, la nuit va ( encore une fois) être longue !
On continue avec un des débris que nous a laissé le cow-boy, alors que l'on avait Pierrot " Le Sage" que l'on a jeté comme un kleenex.
Ce n'est pas mon habitude, mais ce soir le Paulo m'a rendu dingue avec son coaching lunaire. 0- 2 à la pause, et il espèrait QUOI ? 😡
Dure soirée...
Fonseca c'est comme Macron, il enchaîne les trucs immondes et au final y en a tellement qu'il espère qu'on oublie les précédents.
Sinon, c'est passé quasi-inaperçu, mais visiblement Mata a été rangé au placard. Vu ce que montre Kluivert, encore une décision qui mériterait quelques explications.
D accord avec toi pour Mata. On comprend pas trop pourquoi il a disparu. Il a été très bon contre Toulouse. axe droit en plus
où sont les Juni, Essien, Reveillère, Cris, Coupet, Govou, et même Thiago, Diarra, Toulalan, Kallström, Fred Chelito, Licha, Fekir des années 2000-2018 , c'est bien loin tout ça, et tristement pathétique ..
Et aussi sur la rentrée de Sulc notre dynamique s'arrête car il enleve un milieu pour mettre 2 numéro 9. A ce moment-là les remontées de balles s'arrêtent
PathetikOL.... C'était en effet mieux avant sur ce coup là....
Ce qui est pathétique PathetikOL c'est surtout le rythme mis dans ce match de LdC!
Notre coach n'est assurément pas taillé pour l'Europe !
Son poste pose désormais question.
on a aussi les entraîneurs que notre niveau des dernières années mérite ! souvenez vous des appréciations de Blanc ou Bosz sur l'OL et son niveau d'exigence qui s'était dégradé https://www.footmercato.net/a341570171480149506-peter-bosz-se-lache-sur-lol-et-ses-anciens-joueurs ! Juni non plus n'avait pas reconnu, le club ! cela fait déjà pas mal de temps que l'on descend cette pente savonneuse, d'où les rappels factuels que je fais, et mon pseudo ... bonne soirée quand même.
Je comprends la frustration et la déception de tous les supporters qui ne voient que le négatif
La défaite est difficile et l'objectif était très élevé
Oui Fonseca a sa part de responsabilité dans le résultat mais les joueurs aussi
Ca se joue à pas grand chose quand on regarde le match.
Le HJ d'Openda, l'action de but de Boudache ...le pénalty qui aurait pû être sifflé avec la main de Niakhaté ...
Quand tu as onze joueurs professionnels frais comme des gardons qui passent tout une mi-temps à ne pas presser et à se faire exploser dans tous les duels, c'est que tu ne les as visiblement pas bien préparés.
C'est con qu'on ne puisse pas revendre les joueurs au prix où on les a achetés, parce que sinon rien qu'avec Nuamah on se refaisait la cerise.
Le scénario catastrophique se concrétise...
Prépa de la saison complètement tronquée par ces tours préliminaires, mercato bloqué jusqu'à 5 jours avant la fin, grosses ventes bradées à prévoir, grosse déception à digérer pour les joueurs comme un match de fin de saison...alors qu'on la commence tout juste, je serais pas étonné de voir l'équipe laisser des points sur les prochains matchs.
Et tout ça...pour rien.
Comme quoi, quand un club est sur le fil du rasoir, parfois l'histoire peut basculer sur 1 point manqué.
On remercie du fond du coeur Fonseca qui coûte des dizaines de millions au club avec ses foirages systématiques entre ManU, Sainté, Vigo, Toulouse, Lens et Fenerbahçe. Il voulait marquer l'histoire, c'est chose faite
Vous puez la mauvaise foi c’est dingue 😂
L’equipe en face pèse je ne sais combien de millions. C’était la favorite des barrages.
Avant la confrontation, tout le monde disait que cela serait compliqué et maintenant « on a un entraîneur et une équipe de brêle » 🤣
Moi, j’ai vu une équipe qui a fait jeu égal sur les deux matchs, on marque HJ de 3 cm, et un autre refusé peut-être à tort.
Tout le monde disait qu’il fallait faire tourner contre Toulouse, maintenant c’est une mauvaise idée.
Fallait mettre Bidstrup, alors que son entrée est quelconque contrairement à Tessmann qui était présent dans les duels. Tagliafico idem.
Pourquoi vous passez pas le diplôme d’entraîneur puisque visiblement, avec vos choix, l’équipe est invincible. En plus, ça paye bien pour info !
Mais vous avez peut-être raison, Paulo a du leur dire « en première mi-temps, on court pas, on presse pas, on tire sur le gardien »
Muriqi et la fin de match nous ont montré pourquoi Fonseca veut un 9 costaud devant qui selon certain ne servirait à rien…
Bref, c’est décevant mais c’est le sport, c’est rageant de rater de si peu mais c’est toujours mieux que de se prendre une branlée. Et pour jouer des matchs « décisifs » faut avoir fait le taf avant !
Ca reste de bons augures pour le championnat et l’Europa League et que je sache, Lens, Lille, Marseille, Strasbourg qui sont en C1 ou financé par des milliardaires ont bien plus vendu que l’OL. Ca doit être à cause de leurs mauvais entraineurs aussi…
D’ailleurs, je pense pas que Luis Enrique gagnerait deux C1 avec notre effectif, je suis même pas convaincu qu’il aurait jouer les barrages !
Allez, et comme si la soirée n'était déjà pas assez pourrie, en plus Tim Curry est mort.
C'est marrant mais parmis tous les bouffons qui ne savent que pleurnicher en ne regardant que d'un côté il n'y en a pas un pour stipulé qu'en face ils recrutent pour 200 barres quand nous c'est des cacahuètes pour des gonz dont personne n'avait jamais entendu parler.
Sur ce forum il y a les dépressifs (bon je vous excuse), les vrais supp déçus qui seront toujours là et les grosses merdes qui chie constamment sur l'OL.
Je suis déçu mais lucide sur notre niveau mais je suis déjà tourné sur samedi et sur notre saison en Europa League. Supportons l'OL et fuck aux autres.
On sait que t'es une baltringue inculte Patou, pas besoin de le démontrer encore hein.
je ne comprends pas comment on met au repos 11 joueurs qui ne pressent pas pdt une mi tps
dans ce genre de match il fallait mata niak dans l axe et tagliafico et athékamé !!
et Nartey ( vu son match contre Toulouse ) a la place de tanner
Faut pas dégommer un joueur plus qu’un autre ce soir.
Il y a un échec collectif, avant tout ( et gardien de la paix aussi).
Quand on prend un but, forcement c’est parce qu’il y a une erreur, un fautif.
Nous vivons une période de reconstruction, frustrante car nous alternons des promesses et des déceptions mais franchement il ne manque pas grand chose pour aller en prolongations.
Nous joueurs ont beaucoup de défauts on doit l’accepter, on fait 45 mauvaises minutes sur 180, ça nous coute cher mais avant les rencontres on tremblait des genoux et au final on est tous enervé.
Donc oui je suis abattu et frustré mais je trouve injuste de resumer l’élimination à 3, 4 noms, les mecs sont à leurs niveaux, ni plus ni moins.
(La LDC on la rate à la 33e et 34e journée, là oui y a des responsabilité individuelles avec des discours d’autosatisfaction à finir au moins 4e)
je valide quand j'écris où sont les Juni, Essien, Reveillère, Cris, Coupet, Govou, et même Thiago, Diarra, Toulalan, Kallström, Fred Chelito, Licha, Fekir des années 2000-2018 , c'est bien loin tout ça, et tristement pathétique ..
Crystal Palace
AFC Bournemouth
Sunderland AFC
AC Milan
Juventus FC
Real Sociedad
Celta de Vigo
TSG Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Olympique de Marseille
Stade rennais FC
AZ Alkmaar
SCU Torreense
Celtic FC
Hapoël Beer-Sheva
Dinamo Zagreb
NK Celje
Levski Sofia
NEC Nimègue
Olympiakós
Union saint-gilloise
Sparta Prague
Sturm Graz
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Les adversaires principaux d'Europa Ligue.
Tableau bien plus relevé que la saison passée.
Il y a du lourd, si on garde pas Sulc et Fofana on va pas aller loin
Oui 2022 et 2026 (même 2025, car MU dans sa pire saison) c'était les vraies occas.
J'y crois absolument pas cette saison.
Il est clair que la gestion d'un effectif "pro" d'un club de haut niveau, c'est pas simple. Mais le rôle du coach, c'est avant tout d'aligner la meilleure équipe possible pour un match important. Et c'est aussi de savoir analyser une mi-temps et quand elle est catastrophique comme l'a été la première de l'OL ce soir, apporter les changements indispensables que tous les supporters ont espéré.
Les "statuts", les égos, et bien c'est sur le terrain que les joueurs doivent les gagner et les entretenir. Et pour ne citer que lui (le pauvre) Maitland-Niles n'a jamais fait que prouver qu'il n'était pas fiable, non par manque de qualités purement sportives, mais juste par son manque de concentration défensive et de régularité.
De l'autre coté, la gentillesse et la sympathie que dégage Abner ne peuvent masquer ses grosses lacunes défensives. Et comme Kluivert présente aussi ce genre de défauts, ça fait beaucoup pour une défense "titulaire", et ça, c'est bien le rôle de Fonseca de le voir et le gérer, surtout quand on a sous la main cette saison, ô miracle, des joueurs comme Tagliafico, Athekame et Bacher.
Au milieu, je reconnais que pour l'instant, Bidstrup ne m'a pas impressionné par son jeu. Il court, son look et son style font aussi qu'on le voit beaucoup,mais sa technique semble frustre et s'il récupère des ballons il en perd au moins autant. A suivre donc, avec plus d'éléments d'observation. Mais je ne suis pas convaincu. Tessman sortait de plusieurs bons matchs et sa titularisation ne m'a pas choquée.
C'est plus compliqué pour les attaquants, même si Nuamah a été mauvais ce soir, il reste un joueur coté et qui peut être décisif. Boudache est très jeune et ne parait pas très "costaud" encore pour des rencontres intenses. Mais sous cette apparence, il a démontré qu'il compensait largement par son état d'esprit et son envie, et de belles prises d'initiative. Openda, c'est un bon joueur, mais pas un "top joueur". Il rendre bien des services, et puis son mauvais placement comme ce soir, il peut le corriger.
Quoiqu'il en soit, dans ce secteur offensif, Fonseca a bien moins le choix. Sulc n'a pas une position suffisamment forte et définie pour être un titulaire inamovible. Humbert est jeune, Hamdani va sûrement quitter le club et a été placé hors du groupe semble-t-il. Quant à Dureville, on se demande bien ce qu'il va en advenir.
J’ai jamais jamais jamais eu autant les boules sur un joueur.
J’ai la haine… je vous promet j’ai la haine contre AMN.
Mais je l’ai pris en photo à la mi temps il était devant moi les bras sur les hanches pendant 2 minutes.
Ce mec nous a coûté 5/6 points la saison dernière.
Mais vous voulez dire quoi quand on a pas mieux.
Alors j’ai rien dis et je trouvais même certain commentaires un peu dure avec lui.
Mais là ce soir ils nous fait une AMN.
5 grosses minutes d’absences total et ça nous coûte la qualification.
Au stade on a rien vu du fener, rien du tout.
Ils ont joué le tout pour le tout dans les 30 premières minutes mais on sentait l’OL monter en puissance.
Et la notre ami s’est mis en mode AMN.
Je vous promet avec un gamin spécialiste du poste ce soir on passe normal.
Je suis dégoûté, notre OL va souffrir encore pas mal de temps.
On réussira pas le coup de l’année dernière.
On est attendu et sans Fofana et Moreira et sûrement avec les quelques autres ventes qu’on va faire on va souffrir cette année.
Je suis dégoûté
Bonne soirée à tous malgré tout
Et oui... Je le disais déjà sous Grosso. Il a toujours été comme ça. Il a toujours coûté énormément de buts. Tout le monde le kiffait parce qu'il faisait des passes décisives et qu'il a une bonne technique. Autant que Mata d'ailleurs. Mais Mata est moins élégant, donc maitland niles est devenu légitime, et ça n'a choqué personne qu'il prenne la place. Il a aussi été important offensivement sous Sage, faut le dire. Mais il était quand même nul défensivement ! Il n'a jamais eu les gestes du défenseur. Il n'attaque quasiment jamais. Il n'a pas l'engagement, ni l'état d'esprit. C'est un bon joueur de football. Un milieu de terrain. Latéral ou dans l'axe. On s'évertue à le faire jouer arrière droit et à recruter des milieux, pour une raison qui m'échappe. Quand on aura un 2e Tagliafico à droite, on pourra avoir de l'ambition. Sinon, il continuera à nous coûter des buts, et surtout quand le niveau s'élève ! Donc dans les gros matchs