Battu par Fenerbahçe, l'OL ne retrouvera pas la Ligue des champions

Dans un match aux multiples rebondissements et après avoir été mené 2-0 en première mi-temps, l'OL n'a pas réussi à inverser la situation (1-2). Pouvant nourrir de gros regrets, le club lyonnais ne disputera toujours pas la Ligue des champions. Ce sera la Ligue Europa pour la troisième saison consécutive.

Les espoirs déchus. Ce mercredi soir, les joueurs de l'OL repartent tête basse de leur barrage de Ligue des champions et pour cause. Dos à dos avec Fenerbahçe après la première manche à Istanbul, la formation lyonnais a craqué à la maison face au club turc. Malgré une réaction en deuxième mi-temps, le mal était déjà fait depuis la première mi-temps et ce score de 2-0 pour les Stambouliotes. Après avoir raté l'occasion en Ligue 1, l'OL la rate également dans ces tours de qualification avec cette défaite 2-1 à Décines. Pour la troisième saison consécutive, ce sera la Ligue Europa au programme lyonnais en Coupe d'Europe...

Une passivité défensive criante

Dans un match qui sentait la poudre, l'après-match a montré que la tension était palpable pendant 90 minutes. Mais l'OL ne pourra s'en prendre qu'à lui-même avec ce premier acte raté. Non pas dans le déroulement puisque les Lyonnais ont eu le contrôle du ballon, mais bien dans la gestion des attaques turques On a très vite compris que le "Fener" pouvait faire mal et ça n'a pas manqué, bien aidé par une certaine passivité lyonnaise. Muriqi et Brown ne se sont pas fait prier pour faire le break et mettre la formation stambouliote dans une position plus que confortable au moment de rentrer au vestiaire.

Deux égalisations refusées

On attendait une réaction lyonnaise à la reprise et on a bien cru que le renversement de situation allait avoir lieu. Après une occasion chaude d'Openda, Fofana a complètement relancé le match d'un magnifique but (1-2, 60e). Le Parc OL en ébullition, Openda a fait chavirer le stade mais son but a été invalidé pour une position de hors-jeu (63e). Quelques minutes plus tard, ce fut Kaïl Boudache, entré en jeu et remuant, qui a vu l'arbitre italien annuler son égalisation pour une faute au préalable. L'OL a laissé passer son momemtum et peut s'en mordre les doigts.