À la 71e minute, Kaïl Boudache a cru offrir l'égalisation à l'OL contre Fenerbahçe. Après une longue interruption, le but a été refusé, et les Lyonnais ont eu du mal à s'en remettre.

Après une belle performance contre Toulouse, Kaïl Boudache était proche d'un grand moment dans sa carrière. Lors d'OL - Fenerbahçe, et alors que son équipe était menée 2 à 1 (le score final), l'ailier a profité d'un ballon perdu par Archie Brown sur un pressing de Zachary Athekame pour battre Ederson. Une action très confuse, mais l'arbitre accordait d'abord le but, un peu dans l'incompréhension générale. D'ailleurs, l'ancien Niçois n'a même pas célébré, mais ses coéquipiers sont venus vers lui, heureux de cette égalisation.

On jouait alors la 70'49, et il restait du temps pour faire basculer la partie avec une potentielle victoire. Sauf qu'après 2'10 d'attente, Maurizio Mariani a finalement été consulter la Var. Insoutenable, il fallait patienter 1'45 de plus pour que l'Italien prenne sa décision après visionnage des images. Résultat, il a finalement signalé la faute du latéral lyonnais sur son adversaire (il n'y avait pas hors-jeu de l'attaquant) à la 74'45. Et le jeu a repris à la 75'30 après deux changements, un de chaque côté.

"Je les voyais très fébriles", Tolisso

Près de cinq minutes de pause au total. Un vrai tournant dans cette affiche puisque derrière, les Turcs ont parfaitement négocié le dernier quart d'heure, pendant que les joueurs de Paulo Fonseca se perdaient dans une possession stérile. "C'était très long. On était bien, on mettait la pression, et même le public, on sentait qu'à chaque fois qu'on passait la ligne médiane, il poussait. Surtout, je les voyais très fébriles, expliquait Corentin Tolisso. Mais le visionnage a duré, et ça nous a coupé les jambes. J'en ai parlé à Moussa (Niakhaté), je lui ai dit qu'il ne fallait pas lâcher. D'un autre côté, ma première pensée était que ça prenait trop de temps. Aujourd'hui (mercredi), ça n'a pas joué en notre faveur à ce moment-là." Des regrets, encore.