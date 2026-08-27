À la 71e minute, Kaïl Boudache a cru offrir l'égalisation à l'OL contre Fenerbahçe. Après une longue interruption, le but a été refusé, et les Lyonnais ont eu du mal à s'en remettre.
Après une belle performance contre Toulouse, Kaïl Boudache était proche d'un grand moment dans sa carrière. Lors d'OL - Fenerbahçe, et alors que son équipe était menée 2 à 1 (le score final), l'ailier a profité d'un ballon perdu par Archie Brown sur un pressing de Zachary Athekame pour battre Ederson. Une action très confuse, mais l'arbitre accordait d'abord le but, un peu dans l'incompréhension générale. D'ailleurs, l'ancien Niçois n'a même pas célébré, mais ses coéquipiers sont venus vers lui, heureux de cette égalisation.
On jouait alors la 70'49, et il restait du temps pour faire basculer la partie avec une potentielle victoire. Sauf qu'après 2'10 d'attente, Maurizio Mariani a finalement été consulter la Var. Insoutenable, il fallait patienter 1'45 de plus pour que l'Italien prenne sa décision après visionnage des images. Résultat, il a finalement signalé la faute du latéral lyonnais sur son adversaire (il n'y avait pas hors-jeu de l'attaquant) à la 74'45. Et le jeu a repris à la 75'30 après deux changements, un de chaque côté.
"Je les voyais très fébriles", Tolisso
Près de cinq minutes de pause au total. Un vrai tournant dans cette affiche puisque derrière, les Turcs ont parfaitement négocié le dernier quart d'heure, pendant que les joueurs de Paulo Fonseca se perdaient dans une possession stérile. "C'était très long. On était bien, on mettait la pression, et même le public, on sentait qu'à chaque fois qu'on passait la ligne médiane, il poussait. Surtout, je les voyais très fébriles, expliquait Corentin Tolisso. Mais le visionnage a duré, et ça nous a coupé les jambes. J'en ai parlé à Moussa (Niakhaté), je lui ai dit qu'il ne fallait pas lâcher. D'un autre côté, ma première pensée était que ça prenait trop de temps. Aujourd'hui (mercredi), ça n'a pas joué en notre faveur à ce moment-là." Des regrets, encore.
Des excuses tjrs des excuses comme si c'était cette 1'45 qui était la cause du mauvais match de Tolisso et de l'équipe pfff
Et puis un ptit coup à l'arbitrage au passage ça permet de faire diversion...
@JUNi DU 36 là c'est totalement ton interprétation personnelle. Il n'a jamais parlé d'excuses mais des faits de jeu qui se sont produits.
Et il a complètement raison car cette décision a énormément pesé sur la rencontre et la qualification
Et il faut arrêter de penser que, parce que tu joues bien, tu mérites de gagner, c'est juste profondément stupide.
Des millions de matchs où une équipe ne joue pas bien et l'emporte néanmoins ...
Soupir...
en fait la défaite est largement mérité quand on met aucun ingrédient d'entrée de jeu ça veut tout dire on a fait un match indigne collectivement le fait d'avoir fait tourner l'équipe a été pour moi une monstrueuse erreur du staff les joueurs sont rentrés sur le terrain avec l'impression qu'ils étaient les titulaires indiscutables... on a vu une équipe de régional face a une ligue 1 voila ....
Apres ca il n y a plus rien ou presque...
si ce n est bouddache et sa frappe hors cadre premier poteau... qui est un occase de fou...
Trop de regrets.
Trop dur.
Je voudrais dire allez l' .L!
Mais pas possible aujourd'hui.
surtout on n a mis ni intensité ni pressing en ere mi temps
l équilibre voulu par FONSECA nous a tué
+le déséquilibre côté droit de la défense
AMN on n en peut plus MATA en latéral au moins il défend!!!
L'occase qu'il rate en fin de match, un grand jouer, meme a 18 ans, ça va au fond