Dos au mur à la demi-heure de jeu, l'OL a tenté de renverser Fenerbahçe. Mais il a échoué (1-2), et cela démontre encore une fois qu'il a du mal à débuter les matchs.

On aimerait comprendre pourquoi. Pourquoi l'OL attend-il d'être dos au mur pour réagir ? Ce fut encore le cas mercredi. Dans ce barrage retour de Ligue des champions contre Fenerbahçe, ce sont les Turcs qui ont pris le meilleur départ. Certes, l'Olympique lyonnais répondait par quelques éclairs. Mais au bout du compte, sa passivité fut punie par deux buts avant la demi-heure de jeu. Forcément, la tâche devenait plus ardue.

"Les buts qu'on concède rapidement nous mettent un coup derrière la tête"

Malgré un sursaut à 2-0, et de la bonne volonté, ça n'a pas suffi aux Rhodaniens pour franchir ce tour. "Il y a, je pense, deux périodes. Pour nous, la seconde était meilleure que la première, a reconnu Loïs Openda. Les réalisations qu'on concède rapidement nous mettent un coup derrière la tête. On est revenus avec un autre visage, on marque, on a deux buts refusés et on n'a pas réussi à égaliser, voire à obtenir la victoire."

Place à la Ligue 1 et à la C3 ? Un lot de consolation qui aura bien du mal à contenter les supporters. Pour les joueurs, eux, il faudra vite passer à autre chose. "On est déçus évidemment après cette défaite, on espérait beaucoup mieux, la qualification et la Ligue des champions. Maintenant, une longue saison nous attend, avec la Ligue Europa. Ce sera à prendre avec beaucoup d'importance", a martelé l'avant-centre belge.