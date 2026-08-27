Dos au mur à la demi-heure de jeu, l'OL a tenté de renverser Fenerbahçe. Mais il a échoué (1-2), et cela démontre encore une fois qu'il a du mal à débuter les matchs.
On aimerait comprendre pourquoi. Pourquoi l'OL attend-il d'être dos au mur pour réagir ? Ce fut encore le cas mercredi. Dans ce barrage retour de Ligue des champions contre Fenerbahçe, ce sont les Turcs qui ont pris le meilleur départ. Certes, l'Olympique lyonnais répondait par quelques éclairs. Mais au bout du compte, sa passivité fut punie par deux buts avant la demi-heure de jeu. Forcément, la tâche devenait plus ardue.
"Les buts qu'on concède rapidement nous mettent un coup derrière la tête"
Malgré un sursaut à 2-0, et de la bonne volonté, ça n'a pas suffi aux Rhodaniens pour franchir ce tour. "Il y a, je pense, deux périodes. Pour nous, la seconde était meilleure que la première, a reconnu Loïs Openda. Les réalisations qu'on concède rapidement nous mettent un coup derrière la tête. On est revenus avec un autre visage, on marque, on a deux buts refusés et on n'a pas réussi à égaliser, voire à obtenir la victoire."
Place à la Ligue 1 et à la C3 ? Un lot de consolation qui aura bien du mal à contenter les supporters. Pour les joueurs, eux, il faudra vite passer à autre chose. "On est déçus évidemment après cette défaite, on espérait beaucoup mieux, la qualification et la Ligue des champions. Maintenant, une longue saison nous attend, avec la Ligue Europa. Ce sera à prendre avec beaucoup d'importance", a martelé l'avant-centre belge.
Hello à tous,
Tout a été dit sur ce match très frustran. Surtout que si ceux qui n’ont pas joué avaient joué, on aurait gagné…
Pour moi la composition de départ a du sens dans l’approche du match, surtout après la prestation du match aller. Mais:
- on n’a pas été à la hauteur dans les deux surfaces (d’ailleurs la hauteur de Muriqi c’est 1,94m. Greif devait quand même savoir que c’était lui qu’il fallait suivre sur les corners)
On a raté des occasions de but qui ne pardonnent pas à ca niveau, tout en créant des occasions très franches (centre d’Abner, etc…)
Pareil en défense, comment se faire bouffer de la tête de cette manière Pour le coup, avoir la taille de Tessman dans le 11, ça avait beaucoup de sens.
On a vu que le Fener avait des joueurs décisifs en surface, à commencer par le gardien.
- notre milieu n’a pas existé.
Là je parle surtout de Morton et Tolisso, qui auraient dû attaquer le match le couteau entre les dents.
Honnêtement on peut être déçu parce que le scénario des deux matchs nous a fait y croire, mais on a fait face à des joueurs mieux armés pour l’approche de l’événement et pour aller chercher une victoire avec les dents.
En parlant de l’approche du match, on peut s’en prendre à Fonseca parce qu’il est là pour ça, mais on n’a entendu personne de la direction du club, ni avant ni après.
Quel a été le discours du DS les jours ou les heures avant le match ? Et de la présidente? Si c’est « on compte sur vous pour les 25 ME », on peut comprendre que les joueurs ne sont pas entrés galvanisés sur la pelouse.
On s’en remettra, mais le temps est long depuis le final 8 en 2020…
Fonseca et ses 300 000 euros par moi lui et son staff franchement a oui ils parlent foot super bien mais que vois t'on sur le terrain ? bref on va se farcir l'Europa League ...C'est notre place point barre et vivement que Fonseca s'en aille il est vraiment nul dans les moments cruciaux...
Deux visages pour une équipe coupée en deux, ce n'est pas si surprenant.
Je suis déçu pour tout, en particulier pour Fofana qui ne mérite de jouer dans une équipe de merde coaché par un entraineur de merde. Je lui souhaite le meilleur pour son prochain club.
Déçu de nos cadres qui ne sont pas des cadres. À aucun moment, je n'ai senti de réelles déterminations de leur part à remporter ce match. Je n'aime pas l'expression, mais là, elle est justifiée, c'est une faute professionnelle des joueurs et du staff.
Je suis déçu de la saison qui s'annonce, en perdant probablement de nombreux bons joueurs et sans aucun espoir de changer les choses en profondeur.
Je suis déçu de Tolisso, mais je n'aurai pas l'ingratitude d'oublier tout ce qu'il nous a apporté. Il a raté son match et ça peut arriver, car ce n'est pas une machine. Là où c'est dramatique, c'est quand autant de joueurs dits cadres ratent le même match et que ce match aura des répercussions dramatiques toute la saison.
Je suis déçu de la gestion de Fonseca, qui fait passer la diplomatie de vestiaire avant l'exigence du résultat. En choisissant ses titulaires en fonction de leur statut plutôt que de leur forme du moment ou du profil de l'adversaire, il manque cruellement de pragmatisme. Ou de bon sens, c'est comme vous voulez. Il ne changera jamais cela, c'est la base de sa gestion humaine. Je me demande pourquoi aucun de ses adjoints n'arrive à influer pour le faire changer d'avis sur cette méthode. Autant il a eu des excuses avec les blessés, autant hier, il avait le choix et il a échoué.
J'ai toujours pensé qu'une équipe trop jeune ne pouvait rien gagner. Fenerbahçe vient de prouver qu'on peut l'emporter avec un groupe de vieux, simplement grâce au métier et à l'expérience. Avec de la bouteille et du sang-froid, la maturité devient un atout.
Je suis déçu de l'apathie des joueurs et du staff lorsqu'ils ont vu comme tout le monde que le Fener était venu pour défendre et nous planter en contre. Est-ce qu'il y a eu une tentative pour essayer d'y remédier ? Je ne crois pas…