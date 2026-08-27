Mercato : un OL désormais sous pression

Avec l'élimination contre Fenerbahçe, l'OL sera contraint de passer la vitesse supérieure au niveau des ventes. Le cas Malick Fofana, notamment, pourrait évoluer.

La pression aurait pu se desserrer un peu sur Matthieu Louis-Jean et ses équipes mercredi. En cas de qualification pour la phase de classement de la Ligue des champions, plusieurs dizaines de millions supplémentaires seraient tombées dans les caisses de l'OL. Sauf que le groupe a encore failli sur le terrain, et que cela ne facilitera pas la tâche des dirigeants. Forcément, ce revers 2-1 contre Fenerbahçe aura des répercussions bien au-delà de la pelouse.

Le directeur sportif n'a pas fait de mystère à l'issue de la rencontre. L'Olympique lyonnais sera contraint d'accepter des offres pour des joueurs qu'ils auraient voulu garder. "Outre la déception sportive, bien sûr que financièrement, on aurait préféré être en Ligue des champions. C'est un échec. On avait budgétisé une Ligue Europa, donc ça ne change pas nos plans. Maintenant, oui, il va sûrement se passer certaines choses avant la fin du mercato. On veut malgré tout rester compétitifs, mais il faudra équilibrer l'effectif."

"Le marché nous dictera ce qu'on peut faire"

Le dossier Malick Fofana, que les Rhodaniens espéraient garder pour disputer la C1, pourrait basculer. "Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Ce n'est pas une question de Malick ou pas Malick pour l'instant, bottait en touche Matthieu Louis-Jean. Le marché nous dictera ce qu'on peut faire, et on adaptera en fonction." La marge de manœuvre sera fine d'ici au 1er septembre. D'autant que les autres formations ne sont pas dupes, elles savent que le dernier 4e de Ligue 1 ne sera pas en postion de force lors des négociations.

Cette défaite du 26 août laissera des traces, reste à savoir si l'OL s'en relèvera pour se mêler, comme en 2025-2026, à la course au podium. "Je suis l'entraîneur mais je comprends la situation du club. La qualification était très importante pour pouvoir garder les mêmes footballeurs. Peut-être que désormais, on va devoir vendre, c'est la réalité", reconnaissait, fataliste, Paulo Fonseca.