OL - Fenerbahçe (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Battu 2-1 par Fenerbahçe, l'OL ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. La faute notamment à des errements défensif bien trop criants pour une affiche d'une telle importance.

On a moins aimé

La passivité du duo Maitland-Niles - Nuamah sur les deux buts

C’est ce qui s’appelle se tirer une balle dans le pied. En ballotage favorable pour la qualification après le nul à Istanbul, l’OL ne s’est clairement pas facilité la tâche à Décines en se faisant mener 2-0 dès la mi-temps. Les Lyonnais ont beau avoir eu la maitrise du ballon, on a bien senti que Fenerbahçe pouvait faire mal à chaque fois qu’il s’approchait du but de Dominik Greif. Et quand en plus de ça, la passivité est de mise, c’est tout de suite plus compliqué. Si le couloir gauche turc avait plutôt été bien bloqué à l’aller, ce ne fut clairement pas le cas ce mercredi soir et le duo Maitland-Niles - Nuamah a été impliqué sur les deux buts de la première mi-temps. D’abord en ne sortant pas sur Oguz qui a eu tout le temps de centrer pour Muriqi. Puis en ne se parlant pas sur le corner. Brown a échappe à la vigilance du Ghanéen, avant de logiquement mettre plus d’impact dans sa tête, l’Anglais ne le voyant pas dans son dos…

On a moins aimé (bis)

Kluivert doit apprendre à se concentrer

Alors oui, il y a des retours défensifs impressionnants grâce à sa vitesse. Mais cela fait bien trop de fois que le Néerlandais mise sur cette qualité pour masquer certains manquements dans son jeu. Il a souvent été trop en retard dans ses interventions ou dans son placement vis-à-vis de son adversaire et un jour ou l'autre, cela va lui porter préjudice. A l'heure où Felix Bacher tape à la porte pour intégrer la charnière centrale, Kluivert n'a pas rassuré. Une nouvelle fois, il a eu le droit à ses moments d'inattention, loupant des passes faciles et n'étant pas loin d'offrir une grosse occasion à Fenerbahçe alors que l'OL poussait pour aller chercher le 2-2. Cela devient un peu trop une habitude malheureusement...