OL - Fenerbahçe (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Battu 2-1 par Fenerbahçe, l'OL ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. La faute notamment à des errements défensif bien trop criants pour une affiche d'une telle importance.
On a moins aimé
La passivité du duo Maitland-Niles - Nuamah sur les deux buts
C’est ce qui s’appelle se tirer une balle dans le pied. En ballotage favorable pour la qualification après le nul à Istanbul, l’OL ne s’est clairement pas facilité la tâche à Décines en se faisant mener 2-0 dès la mi-temps. Les Lyonnais ont beau avoir eu la maitrise du ballon, on a bien senti que Fenerbahçe pouvait faire mal à chaque fois qu’il s’approchait du but de Dominik Greif. Et quand en plus de ça, la passivité est de mise, c’est tout de suite plus compliqué. Si le couloir gauche turc avait plutôt été bien bloqué à l’aller, ce ne fut clairement pas le cas ce mercredi soir et le duo Maitland-Niles - Nuamah a été impliqué sur les deux buts de la première mi-temps. D’abord en ne sortant pas sur Oguz qui a eu tout le temps de centrer pour Muriqi. Puis en ne se parlant pas sur le corner. Brown a échappe à la vigilance du Ghanéen, avant de logiquement mettre plus d’impact dans sa tête, l’Anglais ne le voyant pas dans son dos…
On a moins aimé (bis)
Kluivert doit apprendre à se concentrer
Alors oui, il y a des retours défensifs impressionnants grâce à sa vitesse. Mais cela fait bien trop de fois que le Néerlandais mise sur cette qualité pour masquer certains manquements dans son jeu. Il a souvent été trop en retard dans ses interventions ou dans son placement vis-à-vis de son adversaire et un jour ou l'autre, cela va lui porter préjudice. A l'heure où Felix Bacher tape à la porte pour intégrer la charnière centrale, Kluivert n'a pas rassuré. Une nouvelle fois, il a eu le droit à ses moments d'inattention, loupant des passes faciles et n'étant pas loin d'offrir une grosse occasion à Fenerbahçe alors que l'OL poussait pour aller chercher le 2-2. Cela devient un peu trop une habitude malheureusement...
Après ce match, je ne sais pas qui en voudra mais s'il pouvait faire partie des départs nous permettant de garder Fofana, ce ne serait pas une mauvaise opération.
Il a fait des matchs de haut niveau mais il n'arrive pas à gommer ses absences en terme de rigueur.
AMN-Nuamah c'est moins bon que Athekame-Boudache.
Kluivert a fait des progrès mais top inconstant. A voir si Bacher n'est pas notre titulaire.
Tessmann --> sur la liste de transferts. A voir ce que bidstrup va nous apporter.
Openda va nous faire du bien.
AMN et Abner ce n’est plus possible…et Nuamah n’a jamais explosé chez nous, ce n’est pas cette année que ça va arriver…
C'est peut-être des joueur à vendre unnpeu en dessous de leur valeur marchande, car à 10M chacun, je pense que personne n’en veut.
Oui c'est sur qu'on a vraiment manqué de latéraux. Abner fait quand même plus d'effort que AMN..
Nuamah sort d'une saison blanche... Il a besoin de rythme, mais c'est sur que pour le moment il est bien moins percutant qu'à son arrivée..
Déception financière plus que sportive car nous ne serons à notre place en Ligue Europa. Fonseca est certes un bon formateur mais en aucune façon un coach de premier ordre. Les coupables faiblesses de notre côté droit hier soir sont également flagrantes sans parler de notre milieu pas au niveau attendu d'une qualification européenne.
Quant aux débordements extra sportifs à l'échauffement, pendant et après la rencontre, insultes et doigts d(e des)honneur entre ultras et un joueur adverse nous rappelle qu'il est fondamental de donner à la recherche médicale car le dialogue reste toujours tendu entre lobotomisés. Là ou certains voient chambrage et provocations coutumières dans le football, je n'aperçois que haine et connerie abyssales.
Une pointe d'humour (noir) pour finir : Certains médias et autres réseaux préfèrent sans doute fermer les yeux et seraient prêts à soutenir qu'une frange de crânes rasés du kop Sud préfère insulter par pure jalousie capillaire ce joueur dont je tairais le nom mais qui, au fil du temps, se rapproche davantage d'Afida Turner que de Carlos Valderrama.
Bonne journée à tous.
Plus généralement, avant ce barrage, je pense qu’on s’est vu trop beau. Je disais avant qu'on se qualifie au tour précédent face au Sparta que le Fener était favori si on tient compte de leur budget, de la valeur financière de son effectif etc. On a montré qu'on pouvait par moment rivaliser et peut être que si on jouait 10 fois de suite contre eux dans une poule on les battrait 6 7, ou 8 fois, mais la différence c'est qu'ils ont ce qu'il faut pour gagner LE match qu'il faut gagner. Même avec environ 30% de possession seulement. Si on additionne le nombre de matchs en LDC et en équipe nationale des joueurs de leur équipe et des nôtres, on est loin.
Encore une fois, c'est pas denigrger le club que de dire que dans le contexte actuel, on n’a pas le niveau pour la LDC (comme généralement le 4e de L1 d’ailleurs). Quand on voit les errements de la défense hier, il faut imaginer ce que ca peut donner face au Barça, au Real, à Arsenal, le Bayern, etc.
C'est un problème pour les finances. C'est aussi une déception parce qu'après l’aller on a eu l’impression qu'on pouvait largement faire jeu égal avec cete équipe. Mais même si comme soulignaient certains, Skriniar est lent, au final c'est un mec comme lui, associé à Kanté etc etc et au meilleur buteur de Liga qui te gagne ce genre de match. Des Nuamah, AMN, Abner, Kluivert te les font perdre.
Je déplace aussi un peu le curseur pour parler du style de jeu de l’équipe pour répéter aussi des choses que j’avais deja dites. On a une équipe pour jouer le contre : des joueurs rapides devant et pas de milieux créatifs. On n’a pas une équipe pour faire le siège du but adverse. On n’est pas bons dans ces phases de jeu. Donc je crains que chaque fois qu'on nous laissera le ballon, on verra des attaquants alignés sur les défenseurs adverses et aucune vraie solution pour percer les lignes car la principale qualité de nos avants c'est partir en profondeur (Boudache peut-être peut vqrier). Donc quand la profondeur n'existe pas, nous non plus... On aura l’occcasion d’en reparler je pense.