L'OL en Ligue Europa, face à qui ?

Reversé en Ligue Europa, l'OL jouera cette compétition pour la 3e fois de suite. Avec quelques beaux noms tout de même pour l'accompagner.

Non, l'OL ne sera pas au rendez-vous du tirage au sort de la Ligue des champions ce jeudi en fin d'après-midi. Il lui faudra patienter jusqu'à vendredi 13 heures. Après le revers contre Fenerbahçe mercredi (1-2), il jouera la Ligue Europa. Une très maigre consolation qui ne lui redonnera pas, du moins pas tout de suite, le sourire après un échec aux grandes conséquences. Malgré tout, cela reste une compétition européenne, peut-être davantage dimensionnée pour lui, même si on a pu observer la saison passée que cela ne voulait rien dire.

Juventus, AC Milan ou encore Leverkusen sur la ligne de départ

Surtout que cette année, quelques grosses écuries (au moins de nom) seront sur la ligne de départ. L'Olympique lyonnais sera chapeau 1, aux côtés de la Juventus Turin, de l'AC Milan, du Bayer Leverkusen, de l'Olympiakos ou encore de la Real Sociedad. Benfica est bien parti pour se joindre à la liste, mais il lui faudra valider sa qualification après son succès 3-1 à l'aller contre les Danois d'Aarhus. Chez les Français, Marseille et Rennes seront aussi présents.

Ajoutons parmi les potentiels rivaux des Rhodaniens le Crystal Palace de Pierre Sage, le Celtic Glasgow, le Sparta Prague, Hoffenheim, Sunderland, Bournemouth, l'Union saint-gilloise et... le Celta de Vigo. Les Espagnols avaient éliminé Paulo Fonseca et ses troupes en mars 2026 au stade des 8es de finale. L'OL pourra-t-il être compétitif dans ce tournoi ? Cela dépendra en partie de la fin du mercato et de la perte, ou non, de certains joueurs. Telle est sa réalité aujourd'hui.