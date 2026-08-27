L'OL en Ligue Europa, face à qui ?

Reversé en Ligue Europa, l'OL jouera cette compétition pour la 3e fois de suite. Avec quelques beaux noms tout de même pour l'accompagner.
Non, l'OL ne sera pas au rendez-vous du tirage au sort de la Ligue des champions ce jeudi en fin d'après-midi. Il lui faudra patienter jusqu'à vendredi 13 heures. Après le revers contre Fenerbahçe mercredi (1-2), il jouera la Ligue Europa. Une très maigre consolation qui ne lui redonnera pas, du moins pas tout de suite, le sourire après un échec aux grandes conséquences. Malgré tout, cela reste une compétition européenne, peut-être davantage dimensionnée pour lui, même si on a pu observer la saison passée que cela ne voulait rien dire.
Juventus, AC Milan ou encore Leverkusen sur la ligne de départ
Surtout que cette année, quelques grosses écuries (au moins de nom) seront sur la ligne de départ. L'Olympique lyonnais sera chapeau 1, aux côtés de la Juventus Turin, de l'AC Milan, du Bayer Leverkusen, de l'Olympiakos ou encore de la Real Sociedad. Benfica est bien parti pour se joindre à la liste, mais il lui faudra valider sa qualification après son succès 3-1 à l'aller contre les Danois d'Aarhus. Chez les Français, Marseille et Rennes seront aussi présents.
Ajoutons parmi les potentiels rivaux des Rhodaniens le Crystal Palace de Pierre Sage, le Celtic Glasgow, le Sparta Prague, Hoffenheim, Sunderland, Bournemouth, l'Union saint-gilloise et... le Celta de Vigo. Les Espagnols avaient éliminé Paulo Fonseca et ses troupes en mars 2026 au stade des 8es de finale. L'OL pourra-t-il être compétitif dans ce tournoi ? Cela dépendra en partie de la fin du mercato et de la perte, ou non, de certains joueurs. Telle est sa réalité aujourd'hui.
A quoi bon, on sait qu'on s'effondrera à un moment ou à un autre, cf les deux dernières saisons.
Je suis encore un peu abasourdi à l’issue de ma soirée d’hier. Je vais me mettre en pause pour quelques temps avec l ‘OL.trop de déceptions accumulées. On a pas droit au bonheur avec ce club . A peine l’effleure t’on de temps en temps.
Depuis les sept titres de suite de ligue 1 , l’ OL est tombée dans une culture de l'échec , de la loose. Et ce syndrome n’a fait que s’amplifier depuis la déroute à Manchester.
C’en est trop pour moi.
Je vais me mobiliser sur la campagne présidentielle qui va démarrer, riche en réflexions et en débats.
Continuez -bien les gones et à un de ces quatre.
😉🔴🔵
Un peu de déception c’est certain MAIS que de satisfaction d’avoir pu en un an construire un groupe aussi performant avec des joueurs dont la plus part étaient inconnus ! Qui aurait parié sur les Moreira, Morton, Kuivert, et maintenant Openda à la ramasse en Italie, Boudache, Akhetame, Mads B, Aj j’ai oublié Sulc…et Bâcher….Oui on va vendre Sulc et Fofana . Mais quel plaisir de pouvoir être simplement déçu après la Honte de la gestion de Textor! …Maintenant avec Me Jang et son équipe on a une VRAIE Direction. Dès que financièrement cela sera possible Fonseca devra aussi partir . Alors en route pour de belles satisfactions pour 2027 et ça devra commencer par une victoire cont LE HAVRE ce samedi! Allez l OL je préfère être supporter de cette équipe que de 90 pour cent des pauvres supporters des équipes du ventre mou du championnat de L1….
La déception des supporters s'entend bien sûr et il faut prendre le temps de la digérer. @alain.taulin, je plussoie ton commentaire, il est plein de bon sens et globalement j'adore tes analyses qui sont toujours cohérentes
bonjour, de ce que j’ai vu hier (et c’est pareil pour presque tous les matchs) l’équipe n’a aucune « hargne « vis-à-vis de ses adversaires. On laisse jouer. Regardez le Fener et les autres, toujours sur le poil presqu’aucune marge. toujours à 2 sur Malik… Je me doutais que cela finirait mal vu l’état d’esprit de l’équipe. Pas conquérants du tout. Sortez vous les tripes bon sang. Même avec des joueurs moyens il y a de quoi faire rêver
Oui j'ai trouvé aussi que l'équipe manquait cruellement de hargne hier. La pression de l'enjeu?
Ils ont déjoué. Certains sont jeunes et c'est excusables, d'autres sont juste d'une nonchalance crasse (coucou AMN/Abner) Athekame a immédiatement haussé le curseur.On joue comme des sénateurs, ça ne se dépouille pas sur le terrain, c'est incompréhensible.
On a besoin de joueurs qui fassent mal , qui soient agressifs et qui répondent présent dans les duels , tous ce qu'on a pas malheureusement aujourd'hui ...
Dans un article qui parle de nos futurs adversaires en ligue europa ça aurait été bien de mettre toutes les équipes qualifiées et pas juste quelques têtes d'affiche...