La partie entre l'OL et Fenerbahçe a été émaillée par de nombreux incidents. L'UEFA n'en restera pas là, et devrait ouvrir une enquête disciplinaire.

Une soirée ratée. La rencontre entre l'OL et Fenerbahçe s'est plutôt bien déroulée sur la pelouse. Pendant les 90 minutes, aucun débordement n'a été signalé. Hormis le revers 2-1 de l'Olympique lyonnais, qui est éliminé de la course à la Ligue des champions, il n'y avait pas grand-chose à noter. Puis, tout a basculé dans le n'importe quoi lorsque Mattéo Guendouzi a provoqué les supporters rhodaniens qui avaient insulté l'ancien Marseillais au cours du match.

Des sanctions à prévoir ?

S'en sont suivies des échauffourées, c'était le chaos sur le terrain. La sécurité a certes réussi à ramener un peu de calme, avant que les affrontements ne repartent de plus belle, jusqu'à se poursuivre dans les coursives du stade. Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens et membre du staff de Paulo Fonseca, était particulièrement remonté. Des coups ont même été échangés dans la mêlée.

Dans les tribunes aussi, des incidents ont eu lieu, notamment en bloc 123, dans le virage sud intermédiaire. Une "image déplorable", ce sont les mots de Corentin Tolisso, qui pourrait ne pas rester impunie. En effet, RMC Sport fait savoir que l'UEFA devrait ouvrir une enquête sur les événements de mercredi. Les services de l'instance sur place ont ainsi observé de nombreuses entorses au code disciplinaire. Des débordements qui pourraient déboucher sur des sanctions pour les deux clubs.