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Bradley Barcola lors de PSG - Brest
Bradley Barcola lors de PSG – Brest (Thibaud MORITZ / AFP)

Mercato : l'OL pourrait toucher environ 5 M€ pour le transfert de Barcola

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Bradley Barcola se dirige vers Liverpool. Le PSG pourrait le vendre pour presque 140 M€. L'OL suivra ce dossier de près.

    Cela ne suffira pas à éviter la cession d'un ou deux joueurs majeurs du groupe d'ici à mardi soir. Mais en cette période où chaque million compte pour l'OL, il ne dénigrera pas la vente à venir de Bradley Barcola. Car ce jeudi, de nombreux médias ont évoqué un accord quasiment ficelé entre le PSG et Liverpool. L'opération pourrait se concrétiser aux alentours des 140 M€. Le club parisien ferait ainsi pratiquement x3 comparé au prix d'achat en août 2023. À cette époque, il avait déboursé 50 M€, avec bonus, pour l'arracher à l'Olympique lyonnais.

    Au moment de faire affaire avec les Franciliens, les Rhodaniens n'avaient pas inclus de pourcentage sur la plus-value, ce qui est regrettable aujourd'hui. Néanmoins, ils toucheront un petit quelque chose une fois le transfert officialisé. Grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, il aura le droit à 3,5% du montant total de la vente. Ce qui représente entre 4,5 et 5 millions d'euros. Pour avoir le maximum, il faudra que tous les incentives soient atteints.

    12 M€ pour l'OL avec Barcola et Guimarães

    Si on prend la fourchette basse, 4,5 M€, et qu'on l'additionne avec la somme récoltée suite à l'acquisition par Arsenal de Bruno Guimarães (7,5 M€), on arrive à 12 M€. Cela ne compensera pas la perte des revenus potentiels de la Ligue des champions, mais l'OL n'est pas en position de se plaindre de ces millions qui garniront les comptes.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 27 Août 26 à 16 h 04

      ça compensera presque les 30M de trou a cause de la LDC nyeheheheh

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