Bradley Barcola se dirige vers Liverpool. Le PSG pourrait le vendre pour presque 140 M€. L'OL suivra ce dossier de près.
Cela ne suffira pas à éviter la cession d'un ou deux joueurs majeurs du groupe d'ici à mardi soir. Mais en cette période où chaque million compte pour l'OL, il ne dénigrera pas la vente à venir de Bradley Barcola. Car ce jeudi, de nombreux médias ont évoqué un accord quasiment ficelé entre le PSG et Liverpool. L'opération pourrait se concrétiser aux alentours des 140 M€. Le club parisien ferait ainsi pratiquement x3 comparé au prix d'achat en août 2023. À cette époque, il avait déboursé 50 M€, avec bonus, pour l'arracher à l'Olympique lyonnais.
Au moment de faire affaire avec les Franciliens, les Rhodaniens n'avaient pas inclus de pourcentage sur la plus-value, ce qui est regrettable aujourd'hui. Néanmoins, ils toucheront un petit quelque chose une fois le transfert officialisé. Grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, il aura le droit à 3,5% du montant total de la vente. Ce qui représente entre 4,5 et 5 millions d'euros. Pour avoir le maximum, il faudra que tous les incentives soient atteints.
12 M€ pour l'OL avec Barcola et Guimarães
Si on prend la fourchette basse, 4,5 M€, et qu'on l'additionne avec la somme récoltée suite à l'acquisition par Arsenal de Bruno Guimarães (7,5 M€), on arrive à 12 M€. Cela ne compensera pas la perte des revenus potentiels de la Ligue des champions, mais l'OL n'est pas en position de se plaindre de ces millions qui garniront les comptes.
ça compensera presque les 30M de trou a cause de la LDC nyeheheheh