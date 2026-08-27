Ce ne sera pas encore pour cette année. Depuis 2020, l'OL n'a pas vécu la phase finale de la Ligue des champions. Ce sera encore le cas cette saison.

La déception de ce jeudi est à la hauteur de l'espoir suscité par l'exercice 2025-2026, puis par le match aller à Istanbul. Même si Fenerbahçe alignait une équipe de grands noms, l'OL avait démontré qu'il pouvait rivaliser. Ce fut encore le cas mercredi soir à domicile, dans une chaude ambiance. Il faut dire que cela fait six ans que les supporters rhodaniens attendaient d'entendre la petite musique de la Ligue des champions, alors ils ont répondu à l'appel. Sauf que le barrage retour contre les Turcs s'est achevé par une nouvelle défaite dans un rendez-vous crucial (1-2).

Un OL 2019-2020 capable d'exploits

À cause de ce revers, l'Olympique lyonnais est reversé en Ligue Europa. Il faudra donc patienter encore une année de plus, au moins, avant de voir les coéquipiers de Corentin Tolisso participer à la phase finale de la C1. À ce jour, la dernière affiche du club dans la plus prestigieuse des compétitions reste la demi-finale face au Bayern Munich. C'était le 19 août 2020, pour une issue sans suspense (défaite 3-0).

À Lisbonne, les hommes de Rudi Garcia avaient précédemment réalisé un exploit en sortant le Manchester City de Pep Guardiola (3-1). Ce quart de finale a marqué les esprits, davantage encore que le succès sur la Juventus Turin en 8es. D'abord vainqueurs à domicile 1-0, Memphis Depay et ses partenaires avaient perdu 2-1 en Italie. Ce but à l'extérieur leur offrait la qualification pour le "Final 8". Pour revivre de telles soirées en Ligue des champions, il faudra encore attendre.