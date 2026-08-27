Actualités

Ligue des champions : six ans après, l'OL 2020 attend toujours son successeur

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Ce ne sera pas encore pour cette année. Depuis 2020, l'OL n'a pas vécu la phase finale de la Ligue des champions. Ce sera encore le cas cette saison.

    La déception de ce jeudi est à la hauteur de l'espoir suscité par l'exercice 2025-2026, puis par le match aller à Istanbul. Même si Fenerbahçe alignait une équipe de grands noms, l'OL avait démontré qu'il pouvait rivaliser. Ce fut encore le cas mercredi soir à domicile, dans une chaude ambiance. Il faut dire que cela fait six ans que les supporters rhodaniens attendaient d'entendre la petite musique de la Ligue des champions, alors ils ont répondu à l'appel. Sauf que le barrage retour contre les Turcs s'est achevé par une nouvelle défaite dans un rendez-vous crucial (1-2).

    Un OL 2019-2020 capable d'exploits

    À cause de ce revers, l'Olympique lyonnais est reversé en Ligue Europa. Il faudra donc patienter encore une année de plus, au moins, avant de voir les coéquipiers de Corentin Tolisso participer à la phase finale de la C1. À ce jour, la dernière affiche du club dans la plus prestigieuse des compétitions reste la demi-finale face au Bayern Munich. C'était le 19 août 2020, pour une issue sans suspense (défaite 3-0).

    À Lisbonne, les hommes de Rudi Garcia avaient précédemment réalisé un exploit en sortant le Manchester City de Pep Guardiola (3-1). Ce quart de finale a marqué les esprits, davantage encore que le succès sur la Juventus Turin en 8es. D'abord vainqueurs à domicile 1-0, Memphis Depay et ses partenaires avaient perdu 2-1 en Italie. Ce but à l'extérieur leur offrait la qualification pour le "Final 8". Pour revivre de telles soirées en Ligue des champions, il faudra encore attendre.

    à lire également
    Des supporters devant le Parc OL
    Les premières interpellations après OL - Fenerbahçe 
    4 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - jeu 27 Août 26 à 14 h 23

      Bah faudra attendre encore minimum un an.

      Signaler
    2. Avatar
      Gerland Era - jeu 27 Août 26 à 14 h 36

      Inintéressant. Vous n’allez peut-être pas enfoncer toutes les portes ouvertes et nous sortir tous les poncifs possibles au sujet de ce barrage ? On préférerait lire des articles de fond. Mais il faut aller chercher des infos et s'intéresser au jeu....Ca demande un petit effort.

      Signaler
      1. Gwendal Chabas - jeu 27 Août 26 à 14 h 48

        Bonjour,

        Au vu de votre mépris pour notre travail, il est surprenant de vous retrouver à commenter nos articles.
        Bonne journée

        Signaler
    3. Avatar
      piedicortedigaggio - jeu 27 Août 26 à 15 h 02

      Non on est nombreux à beaucoup apprécier ce site et vos articles !
      Aujourd'hui la déception est vive. Nous sommes tous tristes et amers. Chacun l'exprime à sa façon.
      Mais nous restons une communauté de coeur rouge et bleue. Allez l'OL.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Des supporters devant le Parc OL
    Les premières interpellations après OL - Fenerbahçe  15:10
    Ligue des champions : six ans après, l'OL 2020 attend toujours son successeur 14:20
    Coupe d'Europe : l'OL gagne 4,3 M€, mais perd beaucoup plus 13:30
    Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
    Fonseca après OL - Fenerbahçe (1-2) : "Si tu commets des erreurs, c'est fatal" 12:40
    Le but refusé à Boudache, un coup d'arrêt pour l'OL face à Fenerbahçe (1-2) 11:50
    OL - Fenerbahçe (1-2) : l'UEFA devrait enquêter sur les incidents lors du barrage 11:00
    OL - Fenerbahçe (1-2) : des Lyonnais encore à deux visages, admet Openda 10:10
    Clinton Mata lors d'OL - Celta
    L'OL en Ligue Europa, face à qui ? 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL - Fenerbahçe (1-2) : nouvelle nuit de regrets à Décines 08:40
    Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    Mercato : un OL désormais sous pression 08:00
    OL - Fenerbahçe (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 07:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Fenerbahçe
    Fonseca après OL - Fenerbahçe (1-2) : "Peut-être que je suis un entraîneur de merde" 00:52
    Matteo Guendouzi lors d'OL - Fenerbahçe
    OL - Fenerbahçe (1-2) : Tolisso réagit aux provocations de Guendouzi 00:30
    Les supporters des Bad Gones lors d'OL - Sparta Prague
    OL - Fenerbahçe (1-2 ) : le peuple lyonnais a tout donné, en vain 00:15
    Echauffourée à la fin du match entre l'OL et Fenerbahçe
    OL - Fenerbahçe (1-2) : un après-match sous très haute tension 00:06
    Corentin Tolisso (OL) face à Talisca (Fenerbahçe)
    Battu par Fenerbahçe, l'OL ne retrouvera pas la Ligue des champions 26/08/26
    Les joueurs de l'OL face à Fenerbahçe
    OL - Fenerbahçe : Fonseca remet les mêmes qu'aller 26/08/26
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) dans le XI de la saison 2025-2026 de Premier League 26/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut