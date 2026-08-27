Encore un échec pour Paulo Fonseca à l'OL. Mercredi, le Portugais et son équipe ont perdu contre Fenerbahçe (1-2). Pas de Ligue des champions, et surtout l'impression d'avoir donné le bâton pour se faire battre.
Sur les 180 minutes du barrage de Ligue des champions, l'OL n'a pas été inférieur à Fenerbahçe. Il a globalement regardé dans les yeux, voire dominé sur certaines séquences, son rival. Sauf que ce sont bien les Turcs qui vivront la phase de classement de la C1. Au jeu de mieux gérer les temps forts et les temps faibles, ce sont eux qui ont eu le dernier mot. Avec beaucoup d'amertume évidemment côté lyonnais, puisque la qualification n'était clairement pas inatteignable.
"On a eu deux moments durant lesquels on a manqué d'agressivité"
Sur la défaite à Décines mercredi (1-2), un secteur a largement penché en faveur des Stambouliotes, la hargne, l'engagement. C'était criant sur les deux réalisations concédées. Et ça ne pardonne pas à ce niveau. "Ce type de confrontation oblige à être concentré sur 90 minutes. On a eu deux moments durant lesquels on a manqué d'agressivité, notamment sur les côtés pour le premier but. On n’empêche pas le centre, et sur le deuxième, on peut faire mieux aussi, regrettait Paulo Fonseca, en référence au corner de la 29e minute repris victorieusement par Archie Brown. Dans ce genre de rencontre, ce qui fait la différence, c'est que si tu commets des erreurs, c'est fatal."
Malgré tout, le Portugais essayait d'en retenir des aspects positifs, même si c'est difficile à entendre après un tel résultat. "On a tout fait pour passer. N'oublions pas qu'on affrontait un adversaire expérimenté, avec de grands joueurs. Ils ont beaucoup de qualités. On a prouvé qu'on pouvait rivaliser", tentait-il de souligner. Mais cela n'effacera pas la déception finale. D'ailleurs, lui-même a eu du mal à cacher sa frustration, à l'image de sa sortie "peut-être que je suis un entraîneur de merde", lâchée en conférence de presse.
"Si tu commets des erreurs c'est fatal..."
Il en a encore beaucoup des comme ça PF après " je suiss un entraîneur de m..." !
C'est en effet difficile à entendre après cette défaite (pire, élimination), qui plus est encore dans le cadre d'un match à domicile.
Définition de commettre une erreur : AMN et Abner titulaires hier soir (et depuis 1 an).
OUI D ACCORD
une erreur qui se répète
Pour rappel le rôle d'un coach c'est justement de choisir les joueurs qui sont les meilleurs du moment !
Qu'il arrête ses déclarations et fassent son bilan.
Tous les matchs capitaux perdus !
A-t-il le niveau Europe? A-t-il le mental pour le très haut niveau?
Et pour les bien pensants qui le dédouanent avec le niveau des joueurs je prendrais juste l'exemple de Brest en LdC il y a deux saisons...
Paulo voulait entrer dans l'histoire de l'OL, il l'a fait: il est le tout premier entraîneur de Lyon à se faire sortir par le Fenerbahçe dans toute l'histoire du club. Bravo, maestro !
(Et perdre contre le Sparta)
Son rôle c'est évidemment de choisir les joueurs qui risquent de faire le moins d'erreurs !
Et de les motiver , de les encourager et de les amener à se dépasser dans ces matchs à enjeu capital .
Le mental quoi !
Eric Roy avec Brest en LdC par exemple ...Je le redis pour ceux qui nous traitent de haineux.
On ne peut pas s'épargner un changement de staff, nos mercenaires Portugais rois du kung-fu ça salit le blason ça dégage.