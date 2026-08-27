Coupe d'Europe : l'OL gagne 4,3 M€, mais perd beaucoup plus

Éliminé en barrage de Ligue des champions, l'OL empoche 4,3 millions après sa défaite contre Fenerbahçe. Mais il a perdu plus gros encore avec cet échec.
On l'a dit, le barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe valait plusieurs millions d'euros pour l'OL. Après la défaite 2 à 1 à domicile au retour, et donc l'élimination, avant d'entrer pleinement dans la compétition, c'est la grise mine dans les bureaux. En effet, malgré la dotation de 4,3 M€ accordée aux équipes qui échouent à ce stade de l'épreuve, rien ne remplace la participation à la phase de classement.
8,6 M€ au total entre l'élimination et la C3
En gagnant mercredi, l'Olympique lyonnais n'aurait pas empoché les 4,3 M€, mais 18,6 M€, et ce, avant même de disputer les huit affiches de la coupe aux grandes oreilles. En Ligue Europa, l'OL engrangera 4,3 M€ de plus pour sa participation. Soit un total de 8,6 M€. Et il faudra y inclure les droits TV, les primes de classement et de résultats, qui auraient été plus importantes en Ligue des champions.
Les Rhodaniens pourront-ils compenser cet échec par un bon parcours en C3 ? Ce sera tout l'enjeu de la saison. Mais cela dépendra aussi de l'effectif après le 1er septembre. Or, le mercato devrait prendre une tournure différente après la non-qualification.
C'est pas comme si le club avait besoin d'argent hein !
Bonjour
Désolé d’être sarcastique ( et rien de personnel Toitoi bien au contraire j’espère que tu vas bien ) mais TOUS les clubs ont besoin d’argent ( mis à part PSG et ……pas beaucoup d’autres 🤔)
Salut Jeanmasse,
J'étais ironique parce que la situation financière de l'OL est l'une des pires de Ligue 1, si ce n'est la pire. Ce qui n'exclut pas que d'autres clubs soient aussi dans la dèche.