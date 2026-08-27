Coupe d'Europe : l'OL gagne 4,3 M€, mais perd beaucoup plus

Éliminé en barrage de Ligue des champions, l'OL empoche 4,3 millions après sa défaite contre Fenerbahçe. Mais il a perdu plus gros encore avec cet échec.

On l'a dit, le barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe valait plusieurs millions d'euros pour l'OL. Après la défaite 2 à 1 à domicile au retour, et donc l'élimination, avant d'entrer pleinement dans la compétition, c'est la grise mine dans les bureaux. En effet, malgré la dotation de 4,3 M€ accordée aux équipes qui échouent à ce stade de l'épreuve, rien ne remplace la participation à la phase de classement.

8,6 M€ au total entre l'élimination et la C3

En gagnant mercredi, l'Olympique lyonnais n'aurait pas empoché les 4,3 M€, mais 18,6 M€, et ce, avant même de disputer les huit affiches de la coupe aux grandes oreilles. En Ligue Europa, l'OL engrangera 4,3 M€ de plus pour sa participation. Soit un total de 8,6 M€. Et il faudra y inclure les droits TV, les primes de classement et de résultats, qui auraient été plus importantes en Ligue des champions.

Les Rhodaniens pourront-ils compenser cet échec par un bon parcours en C3 ? Ce sera tout l'enjeu de la saison. Mais cela dépendra aussi de l'effectif après le 1er septembre. Or, le mercato devrait prendre une tournure différente après la non-qualification.