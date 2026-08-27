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Des supporters devant le Parc OL
Des supporters devant le Parc OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Les premières interpellations après OL - Fenerbahçe 

  • par Gwendal Chabas

    • En marge du barrage retour de Ligue des champions entre l'OL et Fenerbahçe (1-2), des incidents ont eu lieu sur et en dehors des tribunes. Six spectateurs ont été arrêtés après la rencontre.

    Au-delà du résultat, le match entre l'OL et Fenerbahçe s'est achevé dans la confusion. Sur le terrain déjà, avec un Matteo Guendouzi provocateur et des échauffourées entre les joueurs et les staffs. Ce qui n'effacera pas la défaite rhodanienne et l'élimination en barrage de Ligue des champions (1-2). Mais dans les tribunes et aux abords du stade aussi, la soirée a dégénéré. Selon L'Équipe, six individus ont été interpellés, dont un pour "port d'arme", un couteau. Ce qui a entraîné une garde à vue.

    L'une des personnes arrêtées a essayé de pénétrer sur le terrain au moment du chambrage de Matteo Guendouzi. Quatre supporters ont par ailleurs reçu des amendes pour l'usage de pyrotechnie.

    Des forces de l'ordre particulièrement sollicitées

    En plus d'intervenir au niveau du parcage adverse sur le deuxième but des Stambouliotes, les 450 forces de l'ordre mobilisées ont également assuré le soutien au stadier à l'issue de la partie. Au coup de sifflet final, les policiers ont utilisé du gaz lacrymogène pour repousser des spectateurs visiteurs qui tentaient de sortir sans en avoir l'autorisation. Puis, ils ont empêché une probable confrontation avec des fans lyonnais qui venaient en direction des Turcs en zone VIP.

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