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Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : l'entraîneur des gardiens devrait être sanctionné après les incidents contre Fenerbahçe 

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL, est dans le viseur de l'UEFA après le barrage contre Fenerbahçe. Il devrait écoper de matchs de suspension.

    Ce n'était assurément pas une bonne manière de conclure une soirée déjà déprimante. Au coup de sifflet final, l'OL et Fenerbahçe n'ont pas montré une belle image. A commencé par Mattéo Guendouzi, qui a provoqué les supporters lyonnais, ainsi qu'Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens dans le staff de Paulo Fonseca depuis janvier 2025. L'attitude du milieu français a fait dégoupiller le technicien, qui a voulu s'en prendre physiquement à lui.

    Un agent de sécurité a évité le contact, mais pas l'attroupement qui s'est créé dans les coursives du stade. Une mêlée générale, et plus largement des incidents, que l'UEFA n'a pas aimés. Résultat, l'instance va se saisir du dossier et enquêter. Des sanctions devraient ensuite tomber. Selon L'Équipe, Mattéo Guendouzi risquerait jusqu'à trois affiches de suspension. Ce sera peut-être davantage pour le Portugais.

    La suspension courra en Ligue Europa

    Toujours d'après cette même source, sa punition pourrait aller de trois à cinq rencontres en fonction de l'alinéa de l'article 15 du règlement disciplinaire de l'UEFA retenu. On parle de "voies de fait sur un joueur ou sur une autre personne présente au match", ou de "voies de fait graves". Une suspension qu'il purgera en Ligue Europa, et non en Ligue des champions, après la défaite de mercredi (1-2).

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 27 Août 26 à 17 h 03

      Vous vous rappelez que l'OL a recruté un adjoint à Antonio Ferreira,

      Mercato - L'OL va renforcer son staff technique avec l'arrivée d'un nouveau membre, juillet 26

      "Pour épauler Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens de l'OL, le Portugais Rui Faria, 46 ans, formé à Guimarães, va devenir son adjoint"

      C'est donc le moment de licencier A. Ferreira pour faute grave 🤔, et hop, un salaire de moins

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    2. Avatar
      chiesa for ever - jeu 27 Août 26 à 17 h 08

      en plus franchement les progrès de greif depuis qu'il est à Lyon ?
      moi j'en vois pas....

      Signaler
    3. Avatar
      chiesa for ever - jeu 27 Août 26 à 17 h 11

      bref contre le havre je mettrais

      Descamps
      A t'es Kramé Pas cher Niak taglia
      Morton
      Bidstrup Nartey

      Boudache Fofana
      Openda

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