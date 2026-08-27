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Moussa Niakhaté sur corner lors d’OL – Fenerbahçe (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Bonne audience pour OL - Fenerbahçe (1-2)

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • L'OL a déjà quitté la Ligue des champions avant même la phase de classement. Son barrage retour face à Fenerbahçe a tout de même fait une bonne audience sur Canal.

    On espérait le grand soir, finalement, c'est une nouvelle déception. L'OL n'a pas réussi son pari de se qualifier pour la phase de classement de la Ligue des champions. Il a perdu son barrage contre Fenerbahçe, après avoir pourtant ramené un match nul de Turquie (1-1). Au moment de conclure, avec la ferveur d'un stade plein pour le pousser, l'Olympique lyonnais a encore craqué, avec une première période loin des attentes notamment (1-2).

    Meilleur score que l'aller

    Alors que plus de 55 000 supporters ont pris place dans les tribunes, Canal + a de son côté réalisé un bon score. D'après le spécialiste Médiamétrie, 850 000 téléspectateurs ont regardé la rencontre de mercredi. Il s'agit du 6e meilleur résultat de la soirée, avec une part d'audience de 5,4%. C'est plus que la semaine dernière pour la confrontation aller (730 000 personnes devant leur écran).

    Reversé en Ligue Europa, le club rhodanien passera à nouveau ses jeudis sur la chaîne cryptée, laissant au PSG, Lille et Lens les honneurs des mardis et mercredis. Pour retrouver la grande scène européenne, il lui faudra patienter.

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    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 27 Août 26 à 17 h 47

      On est loin des 2 ou 3 millions lors des matchs d'Europa ligue quand ça passait sur W9.

      Signaler
      1. Avatar
        brad - jeu 27 Août 26 à 18 h 27

        c'est encore les vacances , là dans mon coin les soirées foot ont cessé en faveur des sorties familiales à la fraîche , quand c'est pas ton club , on ne suit que le résultat....

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