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Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
Les U17 de l’OL contre Saint-Priest (crédit David Hernandez)

OL académie : le programme du week-end

  • par Gwendal Chabas

    • Un week-end marqué par l'entrée en lice de la réserve en National 2. Samedi, les hommes de Gueïda Fofana reçoivent Bourgoin.

    Elle est la troisième équipe de l'Académie à reprendre le championnat. Après une préparation assez moyenne, la réserve de l'OL attaque le National 2 (ex-N3) par un gros morceau. Samedi à 18 heures, Gueïda Fofana et ses troupes reçoivent Bourgoin à Meyzieu. Une première journée qui aura le mérite de mettre le groupe dans le grand bain. Rappelons que celui-ci a connu bon nombre de bouleversements cet été. Des départs, des arrivées, et une stabilité à trouver afin d'obtenir le maintien. Ce sera l'objectif des coéquipiers de Tiago Gonçalves.

    Nouveau match à la maison pour les U19

    Les U17 et les U19, eux, ont déjà renoué avec la compétition la semaine passée. Mais avec des fortunes diverses. Les plus jeunes ont battu Torcy 3 à 1. Leurs aînés ont chuté à la maison contre Clermont sur le même score. Deuxième journée à 15 heures dimanche pour les deux effectifs. Les protégés de Florent Balmont auront le droit à un derby sur la pelouse du FC Lyon. Ceux de Karim Bounouara chercheront à se reprendre, encore à domicile, contre Annecy.

    Le calendrier des jeunes de l'OL :

    • OL 2 - Bourgoin le samedi 29 août à 18 heures (National 2)
    • OL U19 - Annecy le dimanche 30 août à 15 heures (championnat)
    • FC Lyon - OL U17 le dimanche 30 août à 15 heures (championnat)
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