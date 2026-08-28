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Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL en 2024-2025 (crédit : David Hernandez)

France U17 : Bojan Zekovic (OL) signe un doublé en match amical

  • par Gwendal Chabas

    • Mercredi, l'équipe de France U17 disputait un match amical face aux U19 du Havre. Le Lyonnais Bojan Zekovic s'est illustré.

    Cette semaine, l'équipe de France U17 était en stage à Clairefontaine. Plus de 30 joueurs évoluaient sous les ordres du staff de Johan Radet, le sélectionneur. Dans la liste, nous retrouvions deux joueurs de l'OL, le gardien Ethan Leveneur et l'attaquant Bojan Zekovic. Une première convocation pour les deux membres de l'académie rhodanienne. Durant ce rassemblement, les Bleuets ont disputé un match amical.

    Succès 4-0 de la France

    Mercredi 26 août, ils ont affronté les U19 du Havre. Chacun a eu le droit à trente minutes de jeu, de quoi se montrer pour les deux Lyonnais. Le portier a gardé sa cage inviolée. Quant à l'avant-centre, il a signé un doublé, ainsi que l'a indiqué Borgia_OL. Au coup de sifflet final, les Français se sont imposés sur le score de 4 à 0. Le lendemain, jeudi 27, tout ce petit monde retrouvait son club respectif.

    Le groupe U17 a ainsi lancé sa saison. Dans son viseur, le championnat d'Europe de la catégorie organisé en Lettonie l'année prochaine (du 24 mai au 6 juin 2027). Avant ça, la France défiera la Finlande fin septembre (23 et 25) lors d'affiches de préparation.

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