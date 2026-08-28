OL : les dates des matchs de Ligue Europa

Présent en Ligue Europa pour la 3e année de suite, l'OL attend le tirage de la phase de classement qui aura lieu ce vendredi (13h). En attendant, voici les dates des rencontres.

Il faudra passer outre les regrets pour se replonger dans la compétition. L'OL devra une "revanche" à ses supporters face au Havre samedi soir (20h45). Et au moins réussir une campagne honnête en Ligue Europa. Cela ne compensera pas l'élimination en barrage de Ligue des champions contre Fenerbahçe (1-1, 1-2), notamment financièrement, mais ce sera un début. La compétition reprendra les 16 et 17 septembre pour la première des huit journées de la phase de classement.

Le calendrier de l'OL connu dans le week-end

On ne connaît pas encore le nom des adversaires de l'Olympique lyonnais. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à partir de 13 heures. Dominik Greif et ses coéquipiers pourraient défier de grandes écuries européennes comme l'AC Milan, la Juventus, le Bayer Leverkusen ou encore la Real Sociedad. Les Rhodaniens seront chapeau 1, sachant qu'ils affronteront deux rivaux de chacun des quatre pots.

Paulo Fonseca et son groupe disputeront ensuite deux matchs en octobre (les 15 et 22), puis deux en novembre (5 et 26). Le 10 décembre, ils joueront une ultime rencontre de C3 en 2026. Pour finir la première phase de l'épreuve, rendez-vous au début d'année 2027, les 21 et 28 janvier. Le calendrier de l'OL tombera dans le week-end, a précisé l'UEFA.

Le calendrier de la phase de classement de la Ligue Europa :