Ce n'était pas un soir pour être nonchalant et insuffisant dans l'engagement. Pourtant, l'OL s'est encore tiré une balle dans le pied contre Fenerbahçe en étant beaucoup trop passif sur les 30 premières minutes.
Les mêmes maux se répètent vraiment trop souvent à des moments clés de la saison pour que ce soit une coïncidence. Mercredi, l'OL jouait davantage qu'une simple présence en phase de classement de la Ligue des champions. Il lui fallait gagner aussi pour améliorer les conditions d'un club qui marche sur un fil financièrement. Après la partition rassurante, voire convaincante, en Turquie (1-1), on pensait que ce groupe, poussé par plus de 55 000 supporters, allait mettre d'entrée les ingrédients réclamés. Ce fut tout l'inverse sur l'entame de match.
On sait que Tyler Morton et ses coéquipiers n'enflamment pas les confrontations. Non, l'Olympique lyonnais est davantage tourné vers la possession. Son objectif est de s'installer dans le camp adverse et de chercher la faille patiemment, avec cette quête d'équilibre et de contrôle. Soit, c'est un parti pris tactique. Mais lorsque l'adversaire ne se laisse pas compter, comme ce fut le cas des Stambouliotes sur ce barrage retour, il devient tout de suite plus difficile de dominer les débats. Et cette option passe alors pour une stratégie très prudente, trop prudente.
L'OL, une équipe trop "gentille"
D'ailleurs Corentin Tolisso le reconnaissait après le coup de sifflet final. "Je pensais qu'on s'était améliorés, qu'on avait pris en maturité et en expérience. On a bien vu au début qu'on était inhibés, on ne tentait pas grand-chose, observait le capitaine. Il faut vite qu'on apprenne et qu'on grandisse de ce point de vue, et moi le premier, je m'inclus dedans. Ce sont des rendez-vous décisifs, et ça se joue parfois au mental, or, on y était pas sur le premier acte."
Trop scolaire avec le ballon, l'équipe rhodanienne est en plus extrêmement "gentille" lorsqu'elle ne l'a pas. Dans les duels notamment, elle a largement perdu la bataille contre son rival. Ce qui est bien souvent rédhibitoire. "Ce type d'affiche oblige à être concentré sur 90 minutes. On a eu deux moments durant lesquels on a manqué d'agressivité, notamment sur les côtés pour le premier but. On n’empêche pas le centre, et sur le deuxième, on peut faire mieux aussi, regrettait Paulo Fonseca, en référence au corner de la 29e minute repris victorieusement par Archie Brown. Dans ce genre de rencontre, ce qui fait la différence, c'est que si tu commets des erreurs, c'est fatal."
Le domaine aérien, gros point faible défensif de l'équipe
Les latéraux sont passés au travers sur ce sujet, même si sur l'ouverture du score, il s'agit surtout d'une histoire de mauvais positionnement du bloc pour presser Oğuz Aydın. Mais que dire d'Abner ? Il repousse bien Mason Greenwood pourtant au début de l'action, pour se faire manger ensuite par Vedat Muriqi. L'avant-centre kosovar a en outre régulièrement pris le meilleur sur Moussa Niakhaté sur les longs dégagements, permettant à ses partenaires de sortir de leur camp. Sur le coup de pied de coin décisif, Ainsley Maitland-Niles est également dominé par son vis-à-vis par manque d'engagement.
En lisant ces lignes, on remarque que le secteur aérien, un domaine qui nécessite d'attaquer franchement le ballon, est le point faible de l'OL. "On a manqué la première période. Il y a deux actions sur lesquelles on est passifs, ça donne 2-0 et ça nous coûte la qualification, retenait froidement le directeur sportif Matthieu Louis-Jean. C'est aussi ça le haut niveau. En face, il y a des joueurs talentueux." Son effectif n'est pas forcément moins "talentueux" que celui de Fenerbahçe, mais son opposant, lui, n'a pas fait preuve d'autant de largesses.
Quels profils pour apporter plus de hargne dans les duels ?
Il y avait du mieux ensuite, mais à 2-0, le mal était fait. Les Lyonnais ne sont pas passés loin de revenir, avec un poteau, une réalisation de Malick Fofana et deux autres refusées, mais ils n'ont aujourd'hui que leurs yeux pour pleurer. Des garçons comme Zachary Athekame, Nicolas Tagliafico, Mads Bidstrup, voire Kaïl Boudache et Pavel Šulc, semblent en mesure d'apporter ce côté accrocheur qui a fait défaut sur la première demi-heure mercredi. Un aspect essentiel pour enfin arrêter de perdre les matchs qui comptent le plus.
On la connait la raison : le coach
Avec Sage on avait des matchs complètement fou, et même si on était mené 2-0 a la 65ème on savait qu'on pouvait gagner
Avec Fonseca tout est longiligne. Jamais d'exploit. Jamais de frissons. Juste de l'attente, et rien
Tout à fait d'accord. Avec Sage, l'OL était bcp moins scolaire, il y avait une vraie âme qui se dégageait de l'équipe. Combien de scénarios de folie on a eu sous l'ère Sage ? Pleins ! Cela nous a amené de la 17ème à la 6ème place avec une qualif in extremis pour la Ligue Europa. J'aurais tellement aimé que Sage nous emmène jusqu'au bout de cette compétition l'année suivante ! Se dire qu'on se qualifie à la dernière seconde d'une saison pour une coupe d'Europe, et remporter cette coupe d'Europe l'année d'après, ça aurait été un scénario de rêve. Mais au lieu de ça, on a eu droit à Fonsecaca qui nous a plombé la qualif face à Man U avec les Akouokou, Veretout, DCC, sans Matic...
Je ne pardonnerai jamais à Fonseca pour ce qu'il a fait. Et quand je pense que certains nous disent qu'on ne peut pas avoir de meilleur coach que lui.... Bon sang mais rendez-nous P. Sage que ce club se remette à vibrer.
Tactiquement Sage moi j’étais pas conquis, par contre dans la gestion psychologique du match c’est juste un ovni. Et effectivement c’est une différence notoire entre les deux.
Intrinsèquement je sais pas encore si Sage peut vraiment nous ramener au sommet, mais effectivement en terme d’émotions la remontée, les matchs contre Lille ou Brest c’était magnifique 🤩
Comment aurions-nous pu nous améliorer, prendre en maturité et en expérience sans intégrer dans l'équipe des joueurs plus expérimentés ?
Ce qui nous est arrivé c'est ce qui arrive aux équipes avec trop de joueurs ayant trop peu d'expérience.
Ca produit des résultats très irréguliers et le plus souvent ces équipes trop "jeunes" passent à côté de matchs importants sans les jouer vraiment.
Dommage pour la qualif, mais c'est logique.
Salut OLV, le match aller était tout aussi important, je suis vraiment pas convaincu par les explications sur la jeunesse ou la pretendue tendresse des joueurs.
Au contraire meme on est plutôt pas mal dans le combat pour une equipe si jeune non ?
Moi, j'ai vu une équipe en première mi-temps qui pressait peu, dont la défense se faisait prendre dans son dos, dont certains joueurs se cachaient sur le terrain.
Par contre la mémoire de poisson rouge fait arreter. Car à l’aller c’était l’inverse on les a mangé. Donc c’est pas seulement une question de caractère d’équipe. Non je le redis on a mal preparé ce match.
C’était pourtant notre force à Lyon jusqu’à peu.
Aujourd’hui on a clairement perdu notre culture de la gagne.
Salut Cavé,
Tactiquement, on s'est fait bouffer, et on n'a pas réagi ou trop peu, ça montre en effet le manque de préparation.
Mais ça n'explique pas le manque d'engagement et la passivité dans le pressing.
oui et non de mon point de vue je serai étonné que Fonseca recommande d'y aller mollo et de ne pas s'engager sur les duel ensuite ses choix de joueurs sont discutable en terme de profil. Mais de toute façon Abner AMN Morton (meme si il apporte bcp) Tessman ne sont pas des joueurs qui tamponnent qui sont plus dans l'evitement que dans le duel
donc sur ces matchs sans doute sont ils pas indispensables. mais c'est toujours plus facile après.
L'experience malgré tout coté fener en terme de match européen etait incomparable cela ne suffit pas mais peut pese dans la balance.
C'est pour cela que je reste mesuré sur qui est le coupable c'est malheureusement un tout, l'entraineur et ses choix, les joueurs et leur caractéristiques, experiences et vices.
Par contre Tolisso qui dit qu'il doit apprendre euh pardon mais son experience elle est derriere lui désolé.