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Trophée de la Ligue Europa
Trophée de la Ligue Europa (Photo by OZAN KOSE / AFP).

OL : horaire, adversaires... Tout savoir sur le tirage au sort de la Ligue Europa

  • par Gwendal Chabas

    • N'ayant pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, l'OL prendra part à la Ligue Europa. Le tirage au sort se déroule ce vendredi. Voici tout ce qu'il faut connaître.

    L'OL aura-t-il le droit malgré tout à un petit parfum de Ligue des champions ? Certes éliminé en barrage par Fenerbahçe mercredi (1-1, 1-2), il participera à la Ligue Europa, un maigre lot de consolation. Dans cette compétition, plusieurs formations disposent d'un très sérieux passé européen. On citera pour l'exemple la Juventus Turin, l'AC Milan, Benfica ou encore le Celtic Glasgow. De beaux noms qui pourraient croiser la route de l'OL. Réponse ce vendredi avec le tirage au sort de la C3.

    L'événement sera à suivre à partir de 13 heures. Les pontes de l'UEFA seront réunis à Monaco pour l'occasion. Vous pourrez le suivre sur UEFA.com, tandis qu'Olympique-et-Lyonnais diffusera au plus vite le nom des huit adversaires de Paulo Fonseca et de ses hommes. Rappelons que les Rhodaniens seront dans le chapeau 1. Ce qui ne change pas grand-chose, car chaque équipe affrontera deux membres de chacun des quatre pots.

    Objectif top 8 pour l'OL ?

    Le calendrier complet, lui, sera communiqué au plus tard le dimanche 30 août. Mais nous savons déjà à quelles dates auront lieu les huit journées de la phase de classement. Comme depuis l'arrivée de la nouvelle formule en 2024, il faudra jouer quatre affiches à domicile et quatre à l'extérieur. Le top 8 du mini-championnat se qualifiera directement en 8es de finale. Les clubs de la 9e à la 24e place disputeront un play-off aller-retour pour rejoindre les meilleurs élèves.

    Les adversaires potentiels de l'OL : Juventus Turin, AC Milan, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Benfica, Dinamo Zagreb, Celtic Glasgow, Sparta Prague, Viktoria Plzen, Sunderland, NK Celje, Levski Sofia, Bournemouth, Crystal Palace, Celta de Vigo, Hoffenheim, NEC Nimègue, SCU Torreense, Union saint-gilloise, Sturm Graz, Hapoël Beer-Sheva, Ferencváros, RB Salzbourg, Anderlecht, Lech Poznan, Jagiellonia, Omonia, Besiktas, OFI Crete, Lillestrom et Ararat-Armenia

    Les clubs français : OL, Marseille, Rennes

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