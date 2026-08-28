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Romane Rafalski a signé son premier contrat pro avec OL Lyonnes
Romane Rafalski a signé son premier contrat pro avec OL Lyonnes

France U20 : Romane Rafalski (OL Lyonnes) buteuse avec les Bleuettes

  • par Gwendal Chabas

    • En préparation pour le Mondial U20, l'équipe de France a gagné son match amical contre le Bénin jeudi. La Lyonnaise Romane Rafalski a marqué un but.

    Pendant que ses coéquipières se préparent à affronter London City Lionesses pour le dernier rendez-vous amical de l'été (samedi 15 heures), elle travaille à Clairefontaine. Contrairement à Wassa Sangaré et Julie Swierot, que le club a retenues, Romane Rafalski disputera la Coupe du monde U20 en Pologne du 5 au 27 septembre. Elle a rejoint ses partenaires de la sélection le 25 août, quelques jours après le retour à Lyon suite au stage en Allemagne.

    Les Bleuettes sont à l'INF jusqu'au mardi 1er septembre. Elles s'envoleront ensuite pour le camp de base en vue du Mondial. Avant ça, le groupe de Philippe Joly a affronté le Bénin lors d'une affiche de préparation. Et la nation africaine lui a posé de gros problèmes. Elle a même ouvert la marque après seulement 10 minutes. Mais la défenseure rhodanienne, titulaire, a égalisé à la 32e.

    Début des hostilités face à la Corée du Sud le 6 septembre

    Les Françaises sont ensuite repassées devant, avant de voir leur adversaire revenir à hauteur à un quart d'heure de la fin. Ornella Grazian a finalement offert la victoire aux jeunes Tricolores à la 80e. Place désormais au Mondial, une compétition que la France débutera le 6 septembre face à la Corée du Sud. Elle se mesurera ensuite à l'Équateur (09/09) et au Ghana (12/09). Les deux premiers de chaque poule, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, se qualifieront en 8es de finale.

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