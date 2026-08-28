OL académie : pas de Youth League pour les U19

C'est un des revers de la médaille, peut-être moins marquant, mais assez préjudiciable tout de même. Du fait de l'élimination de l'OL en barrage de Ligue des champions, les U19 ne joueront pas la Youth League.

Les éducateurs confient régulièrement que disputer cette compétition est important pour les jeunes. Pour l'OL, la traversée du désert en Ligue des champions n'a pas seulement des conséquences sportives et financières. Cela prive également les U19 d'une participation à la Youth League. Avec l'élimination de Paulo Fonseca et de ses troupes en barrage contre Fenerbahçe, les protégés de Karim Bounouara se contenteront du championnat et de la Coupe Gambardella.

En cas de succès des Lyonnais mercredi, les Lyonnais auraient pris part à la 13e édition de cette épreuve qui rassemble les 36 clubs disputant la C1 chez les grands. L'élimination face à Fenerbahçe les prive finalement d'au moins six rencontres européennes. Une expérience enrichissante pour les Gones dans leur développement.

Dernière participation de l'OL, en 2019-2020

L'autre manière de se qualifier est de remporter le championnat. Mais les U19 rhodaniens n'ont jamais remporté le titre sous la forme actuelle. Les U18 sont les derniers vainqueurs, et c'était en 2005. En attendant, Castello Lukeba, Rayan Cherki, Amine Gouiri ou encore Bradley Barcola attendent encore leurs successeurs. Ils avaient atteint les quarts de finale en 2019-2020, s'inclinant face au RB Salzburg (4-3).