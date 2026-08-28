Actualités

OL académie : pas de Youth League pour les U19

  • par Gwendal Chabas

    • C'est un des revers de la médaille, peut-être moins marquant, mais assez préjudiciable tout de même. Du fait de l'élimination de l'OL en barrage de Ligue des champions, les U19 ne joueront pas la Youth League.

    Les éducateurs confient régulièrement que disputer cette compétition est important pour les jeunes. Pour l'OL, la traversée du désert en Ligue des champions n'a pas seulement des conséquences sportives et financières. Cela prive également les U19 d'une participation à la Youth League. Avec l'élimination de Paulo Fonseca et de ses troupes en barrage contre Fenerbahçe, les protégés de Karim Bounouara se contenteront du championnat et de la Coupe Gambardella.

    En cas de succès des Lyonnais mercredi, les Lyonnais auraient pris part à la 13e édition de cette épreuve qui rassemble les 36 clubs disputant la C1 chez les grands. L'élimination face à Fenerbahçe les prive finalement d'au moins six rencontres européennes. Une expérience enrichissante pour les Gones dans leur développement.

    Dernière participation de l'OL, en 2019-2020

    L'autre manière de se qualifier est de remporter le championnat. Mais les U19 rhodaniens n'ont jamais remporté le titre sous la forme actuelle. Les U18 sont les derniers vainqueurs, et c'était en 2005. En attendant, Castello Lukeba, Rayan Cherki, Amine Gouiri ou encore Bradley Barcola attendent encore leurs successeurs. Ils avaient atteint les quarts de finale en 2019-2020, s'inclinant face au RB Salzburg (4-3).

    à lire également
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL académie : le programme du week-end

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL académie : pas de Youth League pour les U19 12:35
    Romane Rafalski a signé son premier contrat pro avec OL Lyonnes
    France U20 : Romane Rafalski (OL Lyonnes) buteuse avec les Bleuettes 11:50
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL : Abner bien présent à l'entraînement avant Le Havre 11:00
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL académie : le programme du week-end 10:10
    Trophée de la Ligue Europa
    OL : horaire, adversaires... Tout savoir sur le tirage au sort de la Ligue Europa 09:25
    OL : "Manque d'agressivité", "inhibé"... l'Olympique lyonnais encore passif dans un grand rendez-vous 08:40
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Celta
    OL : les dates des matchs de Ligue Europa 08:00
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    France U17 : Bojan Zekovic (OL) signe un doublé en match amical 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Didier Digard entraîneur du Havre
    OL - Le Havre : trois blessés dans les rangs havrais 27/08/26
    Bonne audience pour OL - Fenerbahçe (1-2) 27/08/26
    Le logo de l'OL
    OL : l'entraîneur des gardiens devrait être sanctionné après les incidents contre Fenerbahçe  27/08/26
    Bradley Barcola lors de PSG - Brest
    Mercato : l'OL pourrait toucher environ 5 M€ pour le transfert de Barcola 27/08/26
    Des supporters devant le Parc OL
    Les premières interpellations après OL - Fenerbahçe  27/08/26
    Ligue des champions : six ans après, l'OL 2020 attend toujours son successeur 27/08/26
    Coupe d'Europe : l'OL gagne 4,3 M€, mais perd beaucoup plus 27/08/26
    Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
    Fonseca après OL - Fenerbahçe (1-2) : "Si tu commets des erreurs, c'est fatal" 27/08/26
    Le but refusé à Boudache, un coup d'arrêt pour l'OL face à Fenerbahçe (1-2) 27/08/26
    OL - Fenerbahçe (1-2) : l'UEFA devrait enquêter sur les incidents lors du barrage 27/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut