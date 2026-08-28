Reversé en Ligue Europa, l'OL sait désormais qui seront ses rivaux pour la phase de classement. On retrouve notamment le Bayer Leverkusen, la Sociedad et Crystal Palace.

À quelle sauce l'OL sera-t-il mangé. Ce vendredi en début d'après-midi avait lieu le tirage au sort de la Ligue Europa. Reversé dans cette compétition après son échec en barrage de Ligue des champions, il disputera huit matchs lors de la phase de classement, avec quelques affiches très intéressantes. Comme le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad ou la réception du Bayer Leverkusen.

Retrouvailles avec Pierre Sage

Mais ce qui retiendra l'attention, ce sont les retrouvailles avec Pierre Sage. Le technicien jurassien, aujourd'hui à Crystal Palace, reviendra à Décines. Quand ça ? Il faudra attendre la révélation du calendrier ce week-end pour savoir. Des nouveautés aussi, avec l'Union saint-gilloise, Jagiellonia et Lillestrom. Ce dernier représente la Norvège, mais l'Olympique lyonnais est épargné d'un voyage dans le pays nordique. En revanche, il se rendra en Pologne.

Ajoutons aussi Anderlecht et Hoffenheim, deux rivaux qui ne sont pas inconnus des Rhodaniens. Pas de géant italien au programme - Juventus ou AC Milan - ni portugais - Benfica - mais tout de même de sacrées oppositions pour Paulo Fonseca et ses troupes.

Tous les adversaires de l'OL : Bayer Leverkusen (dom), Real Sociedad (ext), Union saint-gilloise (dom), Anderlecht (ext), Crystal Palace (dom), Jagiellonia (ext), Hoffenheim (ext) et Lillestrom (dom)