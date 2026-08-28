Reversé en Ligue Europa, l'OL sait désormais qui seront ses rivaux pour la phase de classement. On retrouve notamment le Bayer Leverkusen, la Sociedad et Crystal Palace.
À quelle sauce l'OL sera-t-il mangé. Ce vendredi en début d'après-midi avait lieu le tirage au sort de la Ligue Europa. Reversé dans cette compétition après son échec en barrage de Ligue des champions, il disputera huit matchs lors de la phase de classement, avec quelques affiches très intéressantes. Comme le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad ou la réception du Bayer Leverkusen.
Retrouvailles avec Pierre Sage
Mais ce qui retiendra l'attention, ce sont les retrouvailles avec Pierre Sage. Le technicien jurassien, aujourd'hui à Crystal Palace, reviendra à Décines. Quand ça ? Il faudra attendre la révélation du calendrier ce week-end pour savoir. Des nouveautés aussi, avec l'Union saint-gilloise, Jagiellonia et Lillestrom. Ce dernier représente la Norvège, mais l'Olympique lyonnais est épargné d'un voyage dans le pays nordique. En revanche, il se rendra en Pologne.
Ajoutons aussi Anderlecht et Hoffenheim, deux rivaux qui ne sont pas inconnus des Rhodaniens. Pas de géant italien au programme - Juventus ou AC Milan - ni portugais - Benfica - mais tout de même de sacrées oppositions pour Paulo Fonseca et ses troupes.
Tous les adversaires de l'OL : Bayer Leverkusen (dom), Real Sociedad (ext), Union saint-gilloise (dom), Anderlecht (ext), Crystal Palace (dom), Jagiellonia (ext), Hoffenheim (ext) et Lillestrom (dom)
Ça va être plus compliqué que la saison dernière...
Retours de Moreira et de Pierre Sage.
Ca va nous briser le cœur de voir Sage et Moreira avec une autre équipe.
Saleté de Textor !
Quel intérêt de regarder une compétition dont tu sais pertinemment que tu ne franchiras pas les huitièmes? Surtout avec des adversaires qui ressemblent à des troisième tours de coupe de France, mais en plus éloignés – le seul intérêt, c'est qu'on va peut-être revoir les jeunes. On n'aura même pas le droit à une affiche contre la Juve ou le Milan AC.
Tu dis exactement la meme chose pour la L1 et tu continue de regarder tous les matchs...
Bon tu les commentes que lorsqu'on les perd car tu espère sans arret les défaites.
Mais je sais pas change de disque, en espérant des victoires peut etre que le scenario que tu espère se réalisera? 😀
LRL tu es opiniâtre, on fait pas boire un âne qui n’a pas soif.
Il raconte n’importe quoi depuis des mois. Il n’est là que pour énerver et provoquer ceux qui aiment le club car ce n’est pas son cas.
👍 bien dit, ceux qui se plaignent toujours allez supporter le PSG
Trois matchs de LDC, quasiment et cinq matchs qui sont à notre niveau en principe, mais seulement si on les joue vraiment.
Il va falloir se sortir les doigts pour se qualifier et si possible en évitant les barrages.
Probablement le pire tirage qu'on aurait pû avoir
Leverkusen : j'en parle meme pas
Sociedad : vu notre passif contre les clubs espagnols ça pue
USG : vu leurs 2 dernières saisons en LDC on n'est clairement pas favori
Anderlecht : c'est dur pour un chapeau 2
Crystal Palace : dernier vainqueur de la conférence league + gros moyens
Jagelliona : le club qui a empecher Strasbourg de faire le perfect l'an dernier en groupe de Conférence, + se sont fait éliminés par la Fio, pas par un club random
Hoffenheim : pire tirage du chapeau 4
Lillestrom : ok ça va un chapeau 4 d'Europa League quoi
Anderlecht : c'est (vraiment) dur pour un chapeau 2 ?
Crystal, Leverkusen, Real Sociedad à l'extérieur, ça c'est connu et costaud.
Bon bah va falloir tout miser sur le championnat cette saison !
On est bien à notre place car c'est loin d'être gagné...
Qu'est-ce que ça aurait été en C1 ?....
Etonnamment cette C3 semble plus relevée cette année. Juve, Milan AC des sacrés noms parmi des vraies équipes rodées à l'Europe...
J'y crois pô du tout cette année. (J'y croyais un peu ces 2 dernières années... ça devait être la fameuse naïveté qui berce d'illusion le supporter)
Bonjour à vous tous,
J'ai lu sur l'Équipe, que Marseille jouait également le Bayer Leverkusen ! C'est possible ?
"Allez l'OL" !
Oui c'est juste que Leverkusen sont "bien tombés" contre les 2 clubs français du chapeau 1, 1 chance sur 4 que ça arrive. Nous on les joue a Domicile, Marseille les jouent en Allemagne
Et voilà on va se taper Crystal et Sage, ça va faire carton plein dans le stade au moins.
Tirage difficile en effet, et même les deux qui paraissent facile rien n'est fait il faudra être prudent.
J'ai tjrs été très optimiste dans les coupes européennes mais la cette saison avec tjrs cet entraîneur je nous vois mal nous qualifier vu les équipes qu'il y a, à moins que nos deux meilleurs joueurs restent...
« J'ai tjrs été très optimiste dans les coupes européennes » rêveur même disons le clairement 😉
Pourquoi l’OL ferait ce que l’OM Monaco ou le QSG n’ont jamais réussi ?
Mais là avec cet effectif et la morosité qui s’annonce oui on va pas casser des briques.
Par contre on tapera Palace comme Strasbourg l’a fait.
Pierre Sage ou pas.
Ben oui il faut rêver, il n'y a plus que ça de bien dans ce sport, le reste autour est bien trop pourri.
Et pourquoi le ferait-il pas ? On s'en fout des autres.
Avec un entraîneur qui tient la route la saison dernière on aurait sûrement gagné la coupe.
C'est tres bien perso je suis ravi l'an passé ca disais que les adversaires ne valait rien et personne n'étaient content qu'on survole la poule..
Certe saison vous êtes pas content parce que les adversaires sont trop fort..
En fait vous êtes jamais content c'est ca?
Cette poule bidon est faite pour qualifier un max d'équipe sans ce faire trop mal avant fevrier je ne doute pas qu'on y soit..
C'est après que ca compte vraiment et que ca se complique mais les poules nouvelle version c'est totalement nulle personne est à fond..
«
En fait vous êtes jamais content c'est ca ? »
Et tu poses vraiment la question ? C’est juste un défouloir ici. On a cru un moment parler foot ici, mais quand tu essayes de le faire on te classe dans le camps des « pro » et à défaut des « antis ».
Mais avoir une discussion foot c’est très compliqué.
Tiens ce matin même OLV qui en général me comprend résume tout un argumentaire à « tu fais une fixette sur Govou »…. Alors si tu viens te situer au niveau de gogOLdorak là t’es sûr que ça n’a plus aucun intérêt de perdre du temps à écrire.
J’ai un peu la même déception avec JD36 à chaque fois que je lance une discussion il coupe en me prétendant borné et adorateur de Fonseca.
Ouais finalement les seules discussions un peu poussées sont politiques ici 🙄
Bon en écrivant tout ça je réalise que j’ai autre chose a faire en fait…
A++
Ciao l’ami
Perso l'an dernier j'étais content, on a eu un tirage de groupe facile où on a pu engranger de la confiance, faire tourner et jouer des jeunes. Comme beaucoup j'ai même cru qu'on irait au bout. L'année d'avant aussi, ManU je m'en remettrai jamais.
Cette année le niveau est bien plus haut, c'est des belles affiches. Je ne nous vois pas faire top8, on risque de devoir passer par les éliminatoires et ça fait beaucoup de matches avec un groupe qui sera sûrement plus restreint vu l'obligation de vendre et le peu de moyens pour recruter. C'est de l'énergie qu'on ne mettra pas dans le championnat.
On peut être surpris mais je ne suis pas très optimiste sur cette édition de la C3 pour nous.
Que de regrets sur les deux dernières !
C’est cool toute ses affiches , enfin un vrai tirage et équilibré dans l'ensemble. Tout le monde a sa chance.