OL - Le Havre : Fofana présent, Duranville forfait

Un dernier match pour Malick Fofana à l'OL ? En tout cas, l'ailier belge sera présent pour la réception du Havre samedi soir. En revanche, son compère, Julien Duranville, est légèrement touché.

Buteur mercredi, Malick Fofana n'a pas suffi à qualifier l'OL pour la Ligue des champions. Après la défaite contre Fenerbahçe en milieu de semaine (1-2), il est question que l'attaquant quitte le club afin de le soulager financièrement. Mais pour l'instant, il est encore là, et cela toujours présent pour la 2e journée de Ligue 1 face au Havre (samedi 20h45).

Paulo Fonseca l'a confirmé ce vendredi. "Il sera avec nous. On a besoin de vendre. Malick est une éventualité, mais il est prêt à jouer. On verra s'il commencera. J'ai déjà décidé de l'équipe", a ajouté le Portugais. En tout cas, le 11 sera différent de celui aligné en barrage. "Oui, il y aura des changements. On a eu une séance d'entraînement complète, donc il faudra modifier des choses, apporter de la fraîcheur", a expliqué le technicien.

"Fatigue musculaire" pour Duranville

Absent face aux Stambouliotes, Julien Duranville ne reviendra pas pour le match à venir. Il a ressenti une "fatigue musculaire après Toulouse" (0-2), a confié Paulo Fonseca. "Il a passé un examen qui a décelé une petite blessure", le privant de la première affiche à domicile de la saison en championnat. Abner, qui a participé à l'entraînement du jour, est bien apte.

Avec R.B à Décines