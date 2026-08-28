Irrité par les remarques - parfois très acerbes - à son encontre après l'élimination en barrage de Ligue des champions, Paulo Fonseca voulait répliquer. Ce vendredi, il a expliqué pourquoi, selon les statistiques, il était le "meilleur entraîneur de l'histoire récente de l'OL".
Après sa déclaration de mercredi - "Peut-être que je suis un entraîneur de merde" - Paulo Fonseca est revenu plus à froid sur les critiques à son encontre suite au revers contre Fenerbahçe (1-2). Avec des statistiques qu'il avait soigneusement rédigées sur une feuille, le Lusitanien a défendu son bilan ce vendredi. Depuis quelques heures, les communicants qui gèrent son image ont fait passer le message à quelques journalistes que l'opinion publique était trop négative à son égard. Chacun se fera juge en son âme et conscience. L'ancien membre de Lille et de l'AC Milan, lui, a utilisé des arguments chiffrés.
"Je pense que tout le monde reconnaît la qualité de notre jeu"
Une longue tirade qu'il avait préparée. "La dernière fois que l'OL avait terminé au moins quatrième de Ligue 1, c’était en 2020-2021. En 2023-2024 (premier championnat à 18), l’équipe s'est classée sixième avec 53 points. Le club avait investi 83 millions d’euros. Il avait récolté 1,58 point par match avec 52 % de succès. La saison de mon arrivée (2024-2025, en janvier, NDLR), nous avons terminé sixièmes avec 57 unités et 1,8 point par rencontre, dont 60 % de victoires, rappelle-t-il. Avec ce même ratio sur l’ensemble de l'exercice, nous aurions fini troisièmes. Puis en 2025-2026, nous avons terminé quatrièmes avec 60 unités et une moyenne de 1,76 point par sortie. Les dirigeants avaient investi 50 millions d’euros et vendu pour 112 M€. Cette saison, en 2026-2027, on a dépensé 29 M€."
Autant de données qui lui font dire : "Excusez mon arrogance, mais je suis le meilleur entraîneur de l’histoire récente de l'Olympique lyonnais. Ce sont les chiffres qui le disent, constate-t-il. C’est difficile de contredire les statistiques. Je pense aussi que tout le monde reconnaît la qualité de notre jeu, et je ne parle même pas des jeunes joueurs que nous avons fait jouer ces dernières années."
Derrière Garcia et Sage en moyenne de points en Ligue 1
Des affirmations fortes. Si l'on prend seulement les techniciens rhodaniens depuis 2020, et uniquement pour la Ligue 1, Rudi Garcia (1,88 point par confrontation en 57 affiches) et Pierre Sage (1,85 en 41 duels) sont néanmoins devant lui de manière brut. Paulo Fonseca est lui à 1,78 unité par journée (49 apparitions). Depuis la création de l'OL, il est le 10e en moyenne de points par match.
La question est surtout de savoir pourquoi le Portugais a eu besoin de se justifier de la sorte. "Ce sont des choses difficiles à accepter (les critiques) quand il n’y a pas de logique. J’ai dit ce que certaines personnes pensent peut-être ("entraîneur de merde"), mais ce n'est pas mon cas. On a parlé de cette question et je pensais que c’était important de dire la vérité, a-t-il déclaré. Les reproches ne sont pas importants pour moi. Je suis critiqué et, quand c’est logique, je le comprends. Quand je perds, je suis le principal responsable et je l’assume."
"Si nous ne voulons pas être critiqués, nous ne devons pas travailler dans le foot"
Au cours de cet échange, l'homme de 53 ans a aussi évoqué les attentes des supporters qui ont augmenté au fur et à mesure des résultats de l'an dernier. "Elles sont grandes, mais arriver là où nous sommes est déjà quelque chose de très positif. Quand on traverse des moments difficiles, on voit forcément de la désillusion parce que nous avons créé de l’espoir. Je comprends cette déception. Mais nous vivons dans un environnement où, si on gagne, nous sommes les meilleurs et, si on perd, nous sommes les plus mauvais. C’est comme ça dans le football. Nous devons l’accepter et être meilleurs. Si nous ne voulons pas être critiqués, nous ne devons pas travailler dans le sport. Mercredi, la rencontre s’est jouée sur des détails", a conclu Paulo Fonseca, refermant ainsi la page Fenerbahçe.
Avec R.B à Décines
Alors là il fallait oser..il fait un déni c'est pas possible.
Ahahahahahahahahahahahah.
Fonseca, ce troll.
Au moins, ceux qui pensaient avoir entendu une bribe de remise en cause dans ses propos d'après match viennent de se ramasser la réalité comme un bon seau d'eau froide: Paulo a toujours raison, Paulo est le meilleur, Paulo ne changera jamais.
Remarque, quand on voit à quel point les supporters de droite vouent naturellement un culte aux mégalos incompétents qui passent leur vie à rejeter la responsabilité de tous leurs échecs sur les autres, je comprends qu'il soit aussi populaire au sein d'une certaine frange de supporter. S'il avait autant de talent qu'il a de culot, Fonseca serait le plus grand entraîneur de l'histoire de l'humanité.
Sans faire de politique, je crois que les megalos incompétents de droite ne valent pas mieux que ceux de gauche 😉
C'est un même état d'esprit avec des éléments de causalité différents.
Le culte du chef reste une valeur profondément ancré dans la culture politique de droite, qui a toujours besoin de croire en une personnalité providentielle, même quand celle-ci tape dans la caisse et se balade avec un bracelet électronique à la cheville.
À force d'arrogance, il va devenir un vrai gone.
Je suis le meilleur supporter de l'histoire récente de l'OL !!!😇
Il oublie juste que Sage lui avait préparé le terrain bien comme il faut. Je crois que je vais arrêter de parler de ce personnage il est bien trop navrant et de mauvaise foi.
Sage qui avait de meilleurs résultats que lui en étant payé nettement moins cher, au passage.
Exact, et il oublié de dire aussi qu'il a foiré tout le boulot que Sage a fait en Europa ligue, ce dernier lui avait quand même amené un quart de finale sur un plateau.
Pierre Sage a eu un meilleur effectif.
Pierre Sage a eu ce qu'on lui a donné, on ne lui a pas fait un recrutement sur mesure.
Bon bah pour la démission espérée c'est raté.
Ben nourris des espoirs réalistes tu seras moins déçu 😉
Je ne sais pas si Fonseca est le meilleur, pour cela il faudrait comparer à effectif égal ce qui est impossible, sauf à faire des calculs subjectifs.
Sur les quinze dernières années les deux coachs qui ont été les plus bousculés question effectif sont certainement Garde et lui, il parait difficile de dire l'inverse. Je trouve qu'il avait bien réagi au départ de ses meilleurs atouts, sans faire de crise à la marseillaise et sans bousiller le moral du groupe.
Mais les calculs de pourcentage de victoires mélangés au budget recrutement et à l'effectif disponible c'est risible, autant rien dire que d'additionner des torchons et des serviettes
Ouai il est culotté, mais bon il assume son boulard..
Je préfère ca que celui qui se cache derrière une fausse modestie..
Je serais jamais pro Fonseca, comme je n'ai jamais été pro Aulas, je suis juste pro OL..
Donc jespere que Fonseca se remettra en question et qu'il nous fera gagner sinon je le critiquerais comme tous avant lui..
Tu crois sincèrement qu'il va se remettre en question ? Non mais si il était intelligent il l'aurait fait depuis longtemps, comme juste après Manchester par exemple...
Ça ne tient pas car d’expérience les gens les plus intelligents que j’ai croisé sont ceux qui se remettent le moins en question…
Je crois pas qu’il soit bête mais il est obtu et imbus de sa personne c’est clair 😅🤭
Moi je crois qu'il evolue JD36 sa premiere année il etait impossible qu'il puisse changer de formation il etait dans son 4231 qu'il a toujours pratiqué..
L'an passé on a fait du 442, du 433, du 3412..
Il a pris une fois sa part dans une defaite aussi (je ne sais plus quelle match) il a dit c'est de ma faute jai cru qu'il allais neiger.. 😀
Non il change doucement mais il change..
La il pète les plombs parce qu'il doit lire la presse et qu'il reste un sanguin..
Il devrait se concentrer sur le sportif, car en communication il est pas tres bon et il ne maîtrise pas vraiment le français non plus..
Si il etait meilleur en francais il pourrais se jouer des journalistes en répondant à côté à la Domenech mais il sait pas faire..
Comme tu dis Sonny : " il fallait oser "
Ce mec est imbu de lui meme.
Il est peut etre le meilleur entraineur de l OL, mais il est surtout celui qui gache le plus de matchs importants
Ce mec est vraiment un gros naze qyi ne se prend pas pour une fiente.
Juni , t as raison, ce mec est tellement puant qu il faut ne plus en parler et le laisser dans ses delires jusqu a la fin de son contrat et hop..DEHORS
👍
D'ailleurs je vais aller faire une ptite rando avant que l'orage arrive, ce sera bien plus bénéfique pour la santé.
Bizarre aucune déclaration des dirigeants ?? MIJ ou Kang ??
Occupés à refourguer DCC et autres Tessman 😉
Si ça se trouve, Fonseca fait sa petite conférence de presse pendant que Kang et Derlinger sont en train de faire passer un entretien à son successeur ^^ (faut pas rêver...)
Moi je pense que sur un championnat c’est un excellent entraineur car il fait jouer intègre des jeunes, et est capable de créer de belles dynamiques.
D’où la belle phase de poules l’an dernier en EL.
Un Sage par exemple qui joue beaucoup avec l’affect des joueurs pour en tirer le max je pense que c’est du plus court terme.
On a parfois eu du mal à créer du jeu, ce qui est moins le cas pour Fonseca.
Surtout que devant Fonseca a moins de matos.
Par contre en coupe c’est une autre forme de jeu, là c’est la cata. Sage lui il excelle, Garcia était pas mal aussi pour lire l’adversaire et réagir en cours de match.
Donc la méthode Fonseca pour moi elle ne peut marcher en coupe que si tes joueurs sont très expérimentés. Sinon faut les bouger et ça il sait pas faire.
Je le pense totalement responsable de la défaite de Mercredi mais par contre que l’ensemble de la presse lui tombe dessus c’est un peu exagéré.
Aller dans 8 mois on tourne la page 😉
sur les jeunes "de l'académie" j'émettrais des réserves car on les voit certes en prépa mais rapidement éclipsés. Pour le moment, seuls Merah et Himbert sont vraiment sortis. De Carvalho je ne le compte pas car il n'apporte vraiment rien, c'est vraiment trop moyen et Kango, il ne compte pas sur lui et trop en difficulté défensivement. En deux ans c'est pas non plus exceptionnel.
Qu'il intègre Angel Garcia par exemple pour voir ce que ca donne. Je ne parlerais pas d'AGR ni de Molebe car pour Fonseca, il n'ont pas le niveau. J'espère voir Daryl Benlahlou l'été pro au moins en prépa.
Il a lancé qui, concrètement, comme jeune de l'académie?
Merah, pour le mettre au placard deux mois après?
Himbert, qui n'a fait que des bribes de match et le match des coiffeurs contre Toulouse?
De Carvahlo, pour lequel il aurait mieux fait de s'abstenir?
Pour le reste, Hamdani, AGR, Molebe, ça aura au mieux fait des bouts de match sans enjeu avant de finir prêtés alors même qu'on n'avait pas grand monde à leur poste, donc pour le coup sur l'aspect "lance des jeunes", je dois dire que je ne suis pas vraiment convaincu. On a bien vu des jeunes – et on va continuer d'en voir un paquet, vu que c'est tout notre modèle économique qui repose là-dessus – mais pas vraiment ceux de l'académie, pour le coup.
Je te trouve un peu excessif quand même. Himbert et Merah ont intégré pleinement la rotation et se révèleront cette saison (avec probablement Hamdani et Angel Garcia j'espère). Je suis par contre en phase sur le fond, Fonseca ne compte pas tant sur les jeunes de l'académie alors que nous avons de sacrés joueurs en U19 notamment.
Il ne parle pas de ses stats en coupe d europe cette saison...1 victoire sur 4 matchs, le ratio en prend un coup !
C'est MLJ qui aurait du défendre Fonseca, pas le laisser s'auto-évaluer ce qui ne convaincra personne.
Il manque une voix dans ce club, avec un peu de charisme de préférence, ce n'est pas normal de laisser Fonseca monter au feu et batailler contre les critiques.
C'est une dépense d'énergie inutile, qui manquera à un moment à l'entrainement ou en match.
Très juste.
Enfin, si les résultats sont bons on aura oublié.
MLJ est super compétent et je ne le met nullement en cause, mais ce n'est pas la bonne personne à la bonne place.
C'est un tech avec beaucoup de talent dans son domaine, mais ce n'est pas le pilote de l'avion comme le demande son poste de Directeur Sportif.
Si le but est de le préserver de la critique en évitant de le précipiter dehors lorsque Fonseca partira alors c'est réussi, mais ce n'est pas ce que l'OL a besoin. Cette orga ce n'est pas pro.
MLJ n’est DS que pour le draguer et le garder mais c’est pas vraiment un DS du genre Uli hoeness ou Lacombe….
Qu’il fasse le taff niveau transferts deja, après la comm finalement c’est secondaire.
Oui ca c'est bien vrai Aulas savait bien jouer les gilet par balle MLJ et Gerlinger devrait s'y coller, ca éviterai un climat nauséabond sur le staff et les joueurs..
MLJ et Gerlinger nous rejouent le "Courage, fuyons !"
Peut etre que si MLJ ne le defend pas, c est voulu par la direction.
Si Fonseca etait un peu plus humble , et reconnaissait ses erreurs, ils ne le laisseraient pas batailler tout seul.
Ca ne sent pas tres bon pour lui , car apres tout, ce n est qu un match perdu...
Salut camarade Bourguignon !
Dans tout ça tu ne parles ni de l'équipe ni du club, je ne vois pas du tout les choses comme cela. L'objectif absolu, c'est les besoins du club, pas que X ou Y soit protégé
L'un n'empêche pas l'autre. Aulas parlait toujours de la défense de l'institution OL, mais c'était le premier à monter au créneau pour défendre son entraîneur. Il était d'ailleurs particulièrement fier de ne jamais virer un entraîneur en cours de saison (enfin, sauf sur la fin, mais sur la fin on sentait bien qu'il naviguait à vue le père Aulas)
Il est entrain de se lâcher, sach
sachant qu'il ira jusqu'à la fin de son contrat et qu'il ne sera pas renouvelé , alors peut être que l'on verra une autre face de l'homme et on ne sait pas si des regrets ne suivront pas.....
...Aurait-il senti le vent du boulet ?
"Allez l'OL" !
On peut avoir des bonnes stats et handicaper le jeu de son équipe.
il fallait lire: « sur les deux dernières années, je suis le meilleur entraîneur » 🤣
il est fort Paulo ! Digne successeur de Roudy.
Déjà, quand tu en es réduit à faire toi-même ton service après-vente en t'auto-balançant des fleurs sans un seul mot de soutien de la direction en place, moi j'appelle ça un gros aveu d'échec, personnellement.
C'est même totalement lunaire: "On vient de rater la qualif, le club est dans le rouge, vous ne voyez pas à quel point je suis génial ???"
Si on analyse ses arguments deux minutes, ils sont soit totalement bidons (comme précisé, Garcia et Sage étaient au-dessus de lui en termes de résultat, avec des effectifs différents, certes, mais c'est lui qui vient entraîner le débat sur ce terrain...), soit fatalement biaisés. Le coup du "je lance des jeunes" alors que le modèle économique du club est intégralement basé sur le fait d'aller chercher de jeunes prospects pour les revendre quinze fois leur prix d'achat, j'ai envie de dire qu'il n'a pas trop le choix sauf s'il veut se faire débarquer en vitesse par une direction qui ne doit pas être très impressionnée par ses éblouissantes statistiques alors même qu'elle est mobilisé à régler la note avant la fin de l'année.
quand tu en es là c'est que tu es fou et qu'il faut partir