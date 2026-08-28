Irrité par les remarques - parfois très acerbes - à son encontre après l'élimination en barrage de Ligue des champions, Paulo Fonseca voulait répliquer. Ce vendredi, il a expliqué pourquoi, selon les statistiques, il était le "meilleur entraîneur de l'histoire récente de l'OL".

Après sa déclaration de mercredi - "Peut-être que je suis un entraîneur de merde" - Paulo Fonseca est revenu plus à froid sur les critiques à son encontre suite au revers contre Fenerbahçe (1-2). Avec des statistiques qu'il avait soigneusement rédigées sur une feuille, le Lusitanien a défendu son bilan ce vendredi. Depuis quelques heures, les communicants qui gèrent son image ont fait passer le message à quelques journalistes que l'opinion publique était trop négative à son égard. Chacun se fera juge en son âme et conscience. L'ancien membre de Lille et de l'AC Milan, lui, a utilisé des arguments chiffrés.

"Je pense que tout le monde reconnaît la qualité de notre jeu"

Une longue tirade qu'il avait préparée. "La dernière fois que l'OL avait terminé au moins quatrième de Ligue 1, c’était en 2020-2021. En 2023-2024 (premier championnat à 18), l’équipe s'est classée sixième avec 53 points. Le club avait investi 83 millions d’euros. Il avait récolté 1,58 point par match avec 52 % de succès. La saison de mon arrivée (2024-2025, en janvier, NDLR), nous avons terminé sixièmes avec 57 unités et 1,8 point par rencontre, dont 60 % de victoires, rappelle-t-il. Avec ce même ratio sur l’ensemble de l'exercice, nous aurions fini troisièmes. Puis en 2025-2026, nous avons terminé quatrièmes avec 60 unités et une moyenne de 1,76 point par sortie. Les dirigeants avaient investi 50 millions d’euros et vendu pour 112 M€. Cette saison, en 2026-2027, on a dépensé 29 M€."

Autant de données qui lui font dire : "Excusez mon arrogance, mais je suis le meilleur entraîneur de l’histoire récente de l'Olympique lyonnais. Ce sont les chiffres qui le disent, constate-t-il. C’est difficile de contredire les statistiques. Je pense aussi que tout le monde reconnaît la qualité de notre jeu, et je ne parle même pas des jeunes joueurs que nous avons fait jouer ces dernières années."

Derrière Garcia et Sage en moyenne de points en Ligue 1

Des affirmations fortes. Si l'on prend seulement les techniciens rhodaniens depuis 2020, et uniquement pour la Ligue 1, Rudi Garcia (1,88 point par confrontation en 57 affiches) et Pierre Sage (1,85 en 41 duels) sont néanmoins devant lui de manière brut. Paulo Fonseca est lui à 1,78 unité par journée (49 apparitions). Depuis la création de l'OL, il est le 10e en moyenne de points par match.

La question est surtout de savoir pourquoi le Portugais a eu besoin de se justifier de la sorte. "Ce sont des choses difficiles à accepter (les critiques) quand il n’y a pas de logique. J’ai dit ce que certaines personnes pensent peut-être ("entraîneur de merde"), mais ce n'est pas mon cas. On a parlé de cette question et je pensais que c’était important de dire la vérité, a-t-il déclaré. Les reproches ne sont pas importants pour moi. Je suis critiqué et, quand c’est logique, je le comprends. Quand je perds, je suis le principal responsable et je l’assume."

"Si nous ne voulons pas être critiqués, nous ne devons pas travailler dans le foot"

Au cours de cet échange, l'homme de 53 ans a aussi évoqué les attentes des supporters qui ont augmenté au fur et à mesure des résultats de l'an dernier. "Elles sont grandes, mais arriver là où nous sommes est déjà quelque chose de très positif. Quand on traverse des moments difficiles, on voit forcément de la désillusion parce que nous avons créé de l’espoir. Je comprends cette déception. Mais nous vivons dans un environnement où, si on gagne, nous sommes les meilleurs et, si on perd, nous sommes les plus mauvais. C’est comme ça dans le football. Nous devons l’accepter et être meilleurs. Si nous ne voulons pas être critiqués, nous ne devons pas travailler dans le sport. Mercredi, la rencontre s’est jouée sur des détails", a conclu Paulo Fonseca, refermant ainsi la page Fenerbahçe.

Avec R.B à Décines