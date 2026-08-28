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Abner Vinicius, défenseur de l'OL
Abner Vinicius, défenseur de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Abner bien présent à l'entraînement avant Le Havre

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Tout le monde sur le pont. À la veille d'OL - Le Havre (samedi 20h45), l'ensemble du groupe est disponible, même Abner, sorti en fin de match contre Fenerbahçe.

    Pour l'instant, l'OL est épargné. S'il a connu des soucis physiques en début de préparation, l'ensemble du groupe est désormais disponible. C'était déjà le cas cette semaine contre Fenerbahçe, pour le résultat que l'on connaît (1-2). Paulo Fonseca fera-t-il d'autres choix ce week-end pour la réception du Havre (samedi 20h45). Sans doute, surtout que les Lyonnais ont très peu de repos entre les deux rendez-vous.

    Des choix à faire pour le groupe face au Havre

    Abner, par exemple, pourrait être préservé. Le Brésilien est sorti en fin de rencontre mercredi, visiblement diminué. Il avait laissé sa place à Nicolas Tagliafico. En attendant, le latéral gauche titulaire sur ce début d'exercice était bien avec ses camarades pour la séance du vendredi. Tous les membres du vestiaire sont présents, ce qui veut dire beaucoup de possibilités pour le Portugais afin de construire son 11 face aux Havrais. Certains seront même hors de l'effectif convoqué pour la 2e journée.

    À noter que l'entraîneur des gardiens, Antonio Ferreira, était là également. Si une menace de sanction plane sur lui par l'UEFA après son comportement lors du barrage retour, il n'est donc pour le moment pas mis à pied par le club.

    Avec R.B, à Décines.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Sonny03 - ven 28 Août 26 à 11 h 06

      A transférer si possible au plus vite avec AMN et Tessmann.

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