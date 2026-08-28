En fin de contrat à l'issue de la saison, Paulo Fonseca a été interrogé sur la suite, et une éventuelle prolongation à l'OL. Mais l'entraîneur portugais a botté en touche.
L'élimination en barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe est un vrai coup d'arrêt pour l'OL et Paulo Fonseca. Après le revers de mercredi, les critiques pleuvent, notamment sur le coach lusitanien. Il s'en défend, et si les bons résultats s'enchaînent, la bonne humeur pourrait revenir, mais en attendant, l'équipe et son entraîneur ne sont pas au top avant d'accueillir Le Havre samedi. L'ancien de l'AC Milan joue en tout cas une partie de sa crédibilité cette saison, déjà entachée par le revers en milieu de semaine (1-2).
"Je suis ici pour réaliser une bonne saison"
Or, il sera en fin de contrat en juin 2027. Mais pour l'instant, il est un peu tôt pour faire une projection. Interrogé sur son avenir, et notamment son envie de prolonger, il a botté en touche. "Je ne sais pas. Nous sommes proches (avec la direction), et lorsque ce sera le moment, on parlera publiquement de cette situation, a-t-il expliqué. Mon futur n'est pas important maintenant. J’ai un contrat et je suis ici pour réaliser un bon exercice. Je suis concentré sur le groupe, sur ce qu'on doit améliorer, ainsi que sur le mercato. Sur ce qu’il va se passer, sur les joueurs qui vont partir et ceux qui vont rester."
" maintenant ".... , lâches toi Paulo , enlèves ta carapace et balances du jeu , tu n'as plus rien à perdre....
des joueurs qui n'ont pas fait le taf ( six matchs de suspension ou la réserve ).
Ton joueur qui n'est pas bon dans les vingt premières minutes , tu l'envoies à la douche direct.
Je pense qu'on sera tous d'accord que le prolonger serait une erreur, déjà il va falloir le supporter encore 10 mois jusqu'au 30 juin, ça sera déjà bien assez dur
Il ne sera sans doute pas prolongé car unn cycle de trois c'est bien, et il a un salaire important. Même si à mon avis le coach doit gagner plus que les joueurs ou au pire autant que la star de l’equipe. Mais la tendance est de toute facon à la baisse des salaires.
Il a donc cette dernière saison sans pression de la suivante. Juste à faire le mieux possible avant de partir. L'effectif me.fait parfois un peu peur mais j’ai toujours confiance en lui pour arriver dans le top 5.
" Mon futur n'est pas important maintenant..." après " je suis le meilleur...."et " les erreurs fatales..." et " je suis peut-être un entraîneur de m...."
Il en a encore beaucoup des comme ça ?
Il nous fait un récital pour se rassurer!
Il commence à faire son introspection...
C'est bien!
moi j’ai un peu l’impression qu’il veut se faire virer.
Pas de contrat
La difficulté, c’est le coach, mais aussi tout le staff qui l’entoure.
Financièrement, je ne sais pas combien tout cela coute mensuellement au club, mais charges incluses c’est une enveloppe non négligeable.
Trouver un nouveau staff pour la saison suivante, bon courage. Qui voudra venir compte tenu de nos finances ? parce qu’il faut quand même tenir la route pour eviter les drames Sylvinho, Grosso, etc.
Bref, pas simple.
Son futur est radieux.
Regardons deux secondes ce qu’ont fait les entraîneurs après leur échec à l’OL.
Garcia sélectionneur de Belgique deux ans d’invincibilité si je dis pas de bêtises
Bosz enchaîne les titres aux pays-Bas
Blanc champion d’AS
Grosso qui a fait partie de la short list pour etre selectionneur après deux belles saison à Sassuolo et qui vient de prendre la Fio.
Sage meilleur entraîneur de ligue 1.
Attendons nous à ce que Fonseca gagne la ligue des champions après son départ !!
Blague à part et sans brosser Fonseca dans le sens du poil c’est particulièrement compliqué d’entraîner l’OL...surtout avec cet effectif quand même moins armé offensivement qu’avant, on voit que pas mal s’y sont cassé les dents.
J ai toujours considéré que P. FONSECA est un bon entraineur. Même si parfois, j ai du mal a suivre sa logique pour composer son équipe. Je pense qu'il forme avec MLJ une bonne équipe "technique" de plus il fait émerger de jeunes talents. Maintenant, attendons la fin du mercato pour connaître l'effectif définitif à sa disposition et la fin de saison pour analyser factuellement les performances de l'équipe sous sa Direction. Ce qui me plait aujourd hui c'est que le jeu produit est agréable à regarder.