En fin de contrat à l'issue de la saison, Paulo Fonseca a été interrogé sur la suite, et une éventuelle prolongation à l'OL. Mais l'entraîneur portugais a botté en touche.

L'élimination en barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe est un vrai coup d'arrêt pour l'OL et Paulo Fonseca. Après le revers de mercredi, les critiques pleuvent, notamment sur le coach lusitanien. Il s'en défend, et si les bons résultats s'enchaînent, la bonne humeur pourrait revenir, mais en attendant, l'équipe et son entraîneur ne sont pas au top avant d'accueillir Le Havre samedi. L'ancien de l'AC Milan joue en tout cas une partie de sa crédibilité cette saison, déjà entachée par le revers en milieu de semaine (1-2).

"Je suis ici pour réaliser une bonne saison"

Or, il sera en fin de contrat en juin 2027. Mais pour l'instant, il est un peu tôt pour faire une projection. Interrogé sur son avenir, et notamment son envie de prolonger, il a botté en touche. "Je ne sais pas. Nous sommes proches (avec la direction), et lorsque ce sera le moment, on parlera publiquement de cette situation, a-t-il expliqué. Mon futur n'est pas important maintenant. J’ai un contrat et je suis ici pour réaliser un bon exercice. Je suis concentré sur le groupe, sur ce qu'on doit améliorer, ainsi que sur le mercato. Sur ce qu’il va se passer, sur les joueurs qui vont partir et ceux qui vont rester."