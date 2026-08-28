Ligue Europa : objectif phase à élimination directe pour l'OL

Les dirigeants lyonnais étaient à Monaco ce vendredi pour le tirage au sort de la Ligue Europa. Ils ont affiché les ambitions de l'OL dans le tournoi.

Certes, ce n'est pas la Ligue des champions. Cependant, l'OL a écopé de sérieux rivaux pour la phase de classement de la Ligue Europa. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi en début d'après-midi. Parmi les concurrents notables, on retrouve le Bayer Leverkusen, la Real Sociedad, Crystal Palace et les Belges d'Anderlecht et de l'Union saint-gilloise. Un programme copieux.

Présents à Monaco, où avait lieu la cérémonie, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean ont livré leur ressenti, et surtout donné les premiers objectifs au groupe de Paulo Fonseca. "Ce sont des affiches intéressantes. D'un point de vue sportif, c'est faisable. Il y a de grands clubs et d'autres qui, sur le papier, sont à notre portée, a observé le directeur général. On a envie de la jouer, maintenant, on aurait préféré disputer une autre compétition (la C1). On espère se qualifier pour la phase à élimination directe, et ensuite, on verra. Ce sera incertain, on l'a constaté ces dernières années."

"On espère finir dans le top 8 pour éviter le barrage"

Finir dans le top 24 pour poursuivre l'épreuve au printemps ? Le directeur sportif vise un peu plus haut, même s'il reconnaît que le chemin sera sûrement plus délicat qu'en 2025-2026 (premier avec 21 points sur 24 possibles avant de chuter en 8es). "C'est un groupe difficile avec des équipes de qualité. C'est assez différent de la saison passée, où le parcours paraissait un peu plus facile. Il y a de très bons matchs à venir, notamment à domicile, avec le Bayer Leverkusen et Crystal Palace. On sait que ça va être délicat mais on sera compétitifs. L'objectif est de faire mieux que l'an dernier, a-t-il annoncé. On espère finir dans le top 8 pour éviter le barrage, mais cela nous garantit déjà de très beaux duels à jouer, devant nos supporters notamment."

L'un des moments forts sera le retour de Pierre Sage à Décines avec les Eagles. Une "confrontation particulière", comme l'a rappelé Michael Gerlinger. Paulo Fonseca, lui, a regardé les préliminaires jeudi soir. Et il en retire une chose. "C’est incroyable de voir la qualité de la Ligue Europa sur cette édition. Pour moi, c’est une mini-Ligue des champions." Avec tout de même nettement moins d'argent en jeu, ce qui ne ravira pas l'Olympique lyonnais, qui a manqué de peu le jackpot face à Fenerbahçe.