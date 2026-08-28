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Echauffourée à la fin du match entre l'OL et Fenerbahçe
Echauffourée à la fin du match entre l’OL et Fenerbahçe (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

L'UEFA ouvre effectivement une enquête après OL - Fenerbahçe 

  • par Gwendal Chabas

    • Comme attendu, l'UEFA a officiellement ouvert un cas disciplinaire après les incidents d'OL - Fenerbahçe. Des sanctions devraient suivre.

    On espère que la dernière image de l'OL en Ligue des champions, en comptant les préliminaires, avant six ans ne sera pas celle-ci. Après la défaite contre Fenerbahçe mercredi (1-2), la soirée a viré à la bousculade sur et en dehors du terrain. Au-delà des supporters, les principaux protagonistes sont Mattéo Guendouzi et Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens de l'Olympique lyonnais. Ils devraient être punis par l'UEFA, qui n'a pas apprécié le spectacle de cette fin de match. D'ailleurs, l'instance a officiellement ouvert une enquête.

    Quelle punition pour Guendouzi et Ferreira ?

    L'Equipe nous informe ce vendredi que les charges retenues contre les Rhodaniens sont "jets d'engins pyrotechniques et d'objets" et "troubles dans les tribunes". La même chose vaut pour les Stambouliotes, leurs fans ayant eux aussi provoqué de l'agitation dans leur parcage. Rappelons que des interpellations ont eu lieu en marge de la partie.

    Quant au milieu français et au technicien portugais spécialiste des portiers, l'UEFA se penchera sur "les incidents impliquant des joueurs et des membres des staffs des deux clubs après la rencontre", est-il précisé. Antonio Ferreira risquerait entre trois et cinq affiches de suspension.

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