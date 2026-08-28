Sage, Sarr, Moreira... L'OL retrouvera ses ex en Ligue Europa

Le tirage au sort de la Ligue Europa a été taquin avec l'OL. Lors de la phase de classement, il reverra certains de ses anciens membres, dont Pierre Sage (Crystal Palace) et Afonso Moreira (Bayer Leverkusen).

On sait maintenant de quoi l'avenir européen de l'OL sera fait. Enfin, on attendra de connaître le calendrier pour être plus précis, mais ses huit adversaires de la phase de classement sont connus. Reversée de Ligue Europa, l'équipe rhodanienne aura le droit à de sacrées oppositions. On pense au Bayer Leverkusen bien sûr, ainsi qu'à la Real Sociedad, à Crystal Palace ou aux représentants de la Jupiler Pro League : Anderlecht et l'Union saint-gilloise.

En plus de disputer de belles affiches, l'Olympique lyonnais aura le plaisir de revoir plusieurs de ses anciens membres. Comme Pierre Sage. Ce ne sera pas une première pour l'ex-Lensois, mais l'entraîneur des Eagles reviendra à Décines avec les Londoniens. Avec Jean-Phillipe Mateta dans ses bagages ? Des rumeurs de départ courent au sujet de l'avant-centre, mais pour l'instant, il porte toujours les couleurs de Palace.

Le retour d'Afonso Moreira à Décines

Afonso Moreira, avec Leverkusen, aura lui aussi le droit à un bel accueil - on peut le penser - au Parc OL. L'ailier a rejoint la Bundesliga à l'intersaison, après un exercice très réussi entre Rhône et Saône, où il était devenu un chouchou. Le Bayer 04 a également Martin Terrier dans ses rangs. Le Français serait néanmoins dans les petits papiers de Lille. Enfin, Mamadou Sarr vient tout juste de signer à la Real Sociedad. Le défenseur recevra son club formateur avec les Basques.