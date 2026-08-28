L'OL fera sans Kluivert et Himbert face au Havre, Merah de retour

L'OL doit se reprendre ce samedi contre Le Havre (20h45). Ce sera sans Ruben Kluivert, pourtant titulaire mercredi face à Fenerbahçe. Khalis Merah revient dans le groupe.

Paie-t-il sa prestation en dedans mercredi face à Fenerbahçe (1-2) ? Il n'est pas le seul à s'être manqué durant le barrage retour de Ligue des champions, mais Ruben Kluivert n'a pas assuré lors de ce rendez-vous crucial. Est-ce un hasard alors qu'il ne soit pas dans le groupe pour le match de samedi soir contre Le Havre (20h45) ? A priori non, car Paulo Fonseca a indiqué que seul Julien Duranville était forfait. C'est donc un vrai choix de l'entraîneur de se passer du défenseur néerlandais.

Merah plutôt que De Carvalho

Autre décision du staff, il n'a pas appelé Mohamed Ouedraogo, ce qui peut s'entendre avec déjà Nicolas Tagliafico et Abner dans l'effectif. Les jeunes Mathys de Carvalho et Rémi Himbert ne sont pas non plus conviés. On pourrait les retrouver, notamment l'attaquant, avec la réserve qui affronte Bourgoin à 18 heures (National 2), également ce samedi.

La bonne nouvelle vient du retour de Khalis Merah. Le milieu de terrain a manqué toute la préparation en raison d'une blessure à la cheville. Il avait repris l'entraînement collectif voilà plusieurs jours. Il remplace numériquement De Carvalho dans l'entrejeu. Enfin, malgré un éventuel départ, Malick Fofana est bien présent, comme l'avait annoncé Paulo Fonseca ce vendredi.

Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Bengui - Tagliafico, Athekame, Abner, Niakhaté, Bacher, Mata, Maitland-Niles - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, Merah, Nartey - Nuamah, Sulc, Fofana, Openda, Boudache