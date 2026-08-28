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Ruben Kluivert et Abde Ezzalzouli "Ez Abde" lors de Real Betis - OL
Ruben Kluivert et Abde Ezzalzouli « Ez Abde » lors de Real Betis – OL (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

L'OL fera sans Kluivert et Himbert face au Havre, Merah de retour

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • L'OL doit se reprendre ce samedi contre Le Havre (20h45). Ce sera sans Ruben Kluivert, pourtant titulaire mercredi face à Fenerbahçe. Khalis Merah revient dans le groupe.

    Paie-t-il sa prestation en dedans mercredi face à Fenerbahçe (1-2) ? Il n'est pas le seul à s'être manqué durant le barrage retour de Ligue des champions, mais Ruben Kluivert n'a pas assuré lors de ce rendez-vous crucial. Est-ce un hasard alors qu'il ne soit pas dans le groupe pour le match de samedi soir contre Le Havre (20h45) ? A priori non, car Paulo Fonseca a indiqué que seul Julien Duranville était forfait. C'est donc un vrai choix de l'entraîneur de se passer du défenseur néerlandais.

    Merah plutôt que De Carvalho

    Autre décision du staff, il n'a pas appelé Mohamed Ouedraogo, ce qui peut s'entendre avec déjà Nicolas Tagliafico et Abner dans l'effectif. Les jeunes Mathys de Carvalho et Rémi Himbert ne sont pas non plus conviés. On pourrait les retrouver, notamment l'attaquant, avec la réserve qui affronte Bourgoin à 18 heures (National 2), également ce samedi.

    La bonne nouvelle vient du retour de Khalis Merah. Le milieu de terrain a manqué toute la préparation en raison d'une blessure à la cheville. Il avait repris l'entraînement collectif voilà plusieurs jours. Il remplace numériquement De Carvalho dans l'entrejeu. Enfin, malgré un éventuel départ, Malick Fofana est bien présent, comme l'avait annoncé Paulo Fonseca ce vendredi.

    Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Bengui - Tagliafico, Athekame, Abner, Niakhaté, Bacher, Mata, Maitland-Niles - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, Merah, Nartey - Nuamah, Sulc, Fofana, Openda, Boudache

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    7 commentaires
    1. Avatar
      RojOL - ven 28 Août 26 à 19 h 31

      Le retour de Mehra est une bonne nouvelle, l’OL a rarement perdu avec lui sur le terrain

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    2. steph54321
      steph54321 - ven 28 Août 26 à 20 h 01

      J'espère que la non sélection de Kluivert vient du fait qu'on est en train d'accepter une offre pour lui.

      Avec un peu de chance on peut avoir une défense Tagliafico, Niakhate, Bacher, Athekame. Et ça me plairait bien.
      Au milieu je me demande si on doit laisser Coco qui est un peu en dedans en ce moment. Norton, Bidstrup et Niartey serait à voir.
      Devant Fofana, Openda, Boudache, il n'y a pas photo.

      Avec notre coach qui est passé en 48 heures d'un entraîneur de merde au meilleur de l'OL de ces dernières années... pour un match sans enjeu ça devrait le faire.

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      1. Avatar
        coeurRetB - ven 28 Août 26 à 20 h 19

        Oui ça me plairait aussi comme compo

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      2. Avatar
        fandelol - ven 28 Août 26 à 20 h 24

        Morton Bidstrup Nartey j'ai peur que ça manque vraiment le lien avec nos attaquants.

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    3. Avatar
      Le 0 – 0 des familles - ven 28 Août 26 à 20 h 09

      Kluivert en instance de départ ?

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    4. Avatar
      Vudailleurs - ven 28 Août 26 à 20 h 28

      Kluivert avait bien bien fini l'an passé il est très rapide et puissant. Il a du potentiel et une bonne marge de progression. Bien loin devant AMN et Abner.. qui sont encore dans l'effectif c'est vraiment incroyable

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    5. Avatar
      Poupette38 - ven 28 Août 26 à 20 h 38

      Il n'avait pas joué latéral gauche il me semble ? ça serait pas mal

      Signaler

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