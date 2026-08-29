OL : Fonseca vraiment le meilleur entraîneur de l’ère récente ?

Vendredi, Paulo Fonseca a surpris tout son monde en annonçant "être le meilleur entraîneur de l’ère récente de l’OL". Mais, est-ce vraiment vrai ?
En l’espace de quarante-huit heures, il est passé de "je suis peut-être un entraîneur de merde" à "je suis le meilleur entraîneur de l’ère récente de l’OL". Preuve que tout n’est certainement pas tout rose actuellement à Décines pour Paulo Fonseca. Dans une longue tirade en conférence de presse, bien préparée à l’avance, l’entraîneur portugais a logiquement voulu défendre son bilan à la tête de la formation lyonnaise. Critiqué depuis mercredi soir pour un match à enjeu une nouvelle fois manqué, Fonseca a sorti la calculatrice et exposé son apport, au point d’assurer être "le meilleur entraîneur lyonnais" des dernières saisons. Mais qu’en est-il réellement dans les chiffres ?
Devancé par Pierre Sage en Ligue 1 et toutes compétitions confondues
L’apport du technicien portugais est non négligeable. À l’heure où le club aurait pu sombrer, il a pu compter sur Fonseca pour maintenir le bateau à flot et faire progresser certains éléments. C’est un fait et tout le monde s’accordera à dire que le bénéfice en revient à Paulo Fonseca. Mais, dans les chiffres, l’ancien de l’AC Milan pourrait faire encore mieux, pour être vraiment le meilleur entraîneur du club rhodanien sur l’ère récente.
Car, s’il est en bonne position, il n’est pas forcément à la première place sur les points rapportés. Que ce soit en Ligue 1 ou toutes compétitions confondues, Fonseca reste déjà derrière Pierre Sage. L’actuel entraîneur de Crystal Palace affiche une moyenne de 1,91 point toutes compétitions confondues et de 1,85 en Ligue 1. Mieux que son successeur (1,847 et 1,80), comme rapporté par Opta. En championnat, c’est même Rudi Garcia qui affiche le meilleur ratio, depuis le départ de Bruno Genesio en 2019, avec 1,88 point par match.
Fonseca...🙄🙄🙄🤨
C'est lunaire comme déclaration.
Merci de rétablir la vérité David Hernandez!
Donc il est à la fois arrogant et mythomane. Je suis bien conscient que le board lyonnais à d'autres choses à faire que de trouver un nouveau coach à l'heure actuelle mais lui je peux plus.
fonseca c sûrement pas le meilleur entraîneur de l'OL mais sûrement pas le plus mauvais par contre le mieux payé sûrement....🤣🤣🤣
On sent que Fonseca prends le même chemin que Laurent Blanc…une ou deux défaites et ça sera la fin de son aventure Lyonnaise…
L’acceuil du stade ce soir donnera une
bonne indication sur les conséquences du Fener et de ses déclarations…
Pas sûr qu’il reçoive des bisous des Bad Gones cette fois…
C'est pas pour defendre Fonseca à tout prix mais ce type de classement n’a d’intérêt que si on le ramène aux effectifs à disposition.
Où sont les Fékir, Memphis, Lacazette dans la force de l'âge, Fernand Mendy, Paqueta, Guimaraes, Cherki, etc. ?
Fonseca est le seul à arriver à un moment où il faut vendre et ne pas acheter ou à tout petit prix. C'est avec lui que Moreira se révèle. Plus beau coup du club en terme de ratio recrutement d’un joueur low profile/explosion au plus haut niveau. Même Mahamadou Diarra et NDombélé avaient plus d'expérience que Moreira quand ils sont arrivés.
Sage, il a eu un état de grâce la 1ere saison et c'était compliqué la 2e. Je me rappelle de la route que nous met Monaco lors du 1er match à la maison, l'élimination par Bourgoin... Il y avait des ressorts qui ne fonctionnaient plus (il en a tiré les conséquences pour s'améliorer mais c'est pas la question).
Tout ca pour dire qu'il faut relativiser et que l'essentiel à retenir, c'est que c'est ni le meilleur ni le pire, mais que si pour la 3e fois on est en C3 minimums en fin de saison, ses objectifs sont atteints. Ceux qui parlent de LDC ou de finales d’EL sont de doux rêveurs qui sont dans le déni de la situation actuelle du club, qui a le 6e budget de L1 (égalité avec Lens qui surperforme) et cette saison la 4e valeur la plus élevée d'effectif (avant les ventes majeures de la fin de mercato), alors qu'en debut de saison dernière on partait avec la 7e ou 8e valeur marchande. Donc là dessus aussi, Fonseca a developper les joueurs.
Aujourd'hui, malgré un ratio de points par matchs supérieur, qui voudrait revenir à Rudi ("Gargamel") Garcia ?
Fonseca avait du matos contre Manchester United.
Il se saborde lui même dans les grands matchs!
Je ne m'étais pas relu :
"Tout ca pour dire qu'il faut relativiser et que l'essentiel à retenir, c'est que c'est ni le meilleur ni le pire, mais que si pour la 3e fois on est en C3 minimum en fin de saison, ses objectifs sont atteints, il aura fait exactement ce qu'on attendait de lui".
Sage va bientôt être dispo en plus…son aventure anglaise commence vraiment très doucement…
Sage de retour à Lyon?
Sûrement pas ...
L'année prochaine faut rappeler Rémi garde ça oui cent fois oui💪💪💪
Ren attendant ce soir on aura un début de réponse sur le soutien ou non des joueurs 🙊🙈🙉