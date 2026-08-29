OL : Fonseca vraiment le meilleur entraîneur de l’ère récente ?

Vendredi, Paulo Fonseca a surpris tout son monde en annonçant "être le meilleur entraîneur de l’ère récente de l’OL". Mais, est-ce vraiment vrai ?

En l’espace de quarante-huit heures, il est passé de "je suis peut-être un entraîneur de merde" à "je suis le meilleur entraîneur de l’ère récente de l’OL". Preuve que tout n’est certainement pas tout rose actuellement à Décines pour Paulo Fonseca. Dans une longue tirade en conférence de presse, bien préparée à l’avance, l’entraîneur portugais a logiquement voulu défendre son bilan à la tête de la formation lyonnaise. Critiqué depuis mercredi soir pour un match à enjeu une nouvelle fois manqué, Fonseca a sorti la calculatrice et exposé son apport, au point d’assurer être "le meilleur entraîneur lyonnais" des dernières saisons. Mais qu’en est-il réellement dans les chiffres ?

Devancé par Pierre Sage en Ligue 1 et toutes compétitions confondues

L’apport du technicien portugais est non négligeable. À l’heure où le club aurait pu sombrer, il a pu compter sur Fonseca pour maintenir le bateau à flot et faire progresser certains éléments. C’est un fait et tout le monde s’accordera à dire que le bénéfice en revient à Paulo Fonseca. Mais, dans les chiffres, l’ancien de l’AC Milan pourrait faire encore mieux, pour être vraiment le meilleur entraîneur du club rhodanien sur l’ère récente.

Car, s’il est en bonne position, il n’est pas forcément à la première place sur les points rapportés. Que ce soit en Ligue 1 ou toutes compétitions confondues, Fonseca reste déjà derrière Pierre Sage. L’actuel entraîneur de Crystal Palace affiche une moyenne de 1,91 point toutes compétitions confondues et de 1,85 en Ligue 1. Mieux que son successeur (1,847 et 1,80), comme rapporté par Opta. En championnat, c’est même Rudi Garcia qui affiche le meilleur ratio, depuis le départ de Bruno Genesio en 2019, avec 1,88 point par match.