OL - Le Havre : une rotation moins importante qu'à Toulouse ?

Trois jours après la désillusion européenne, l'OL retrouve la Ligue 1 avec l'ambition de relever la tête. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca va faire des changements, mais moins qu'à Toulouse une semaine plus tôt.

Retrouver le sourire après la tête déconfite de mercredi soir. Ce samedi à 20h45, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pas vraiment le choix. Il va falloir gagner contre Le Havre pour vivre une semaine prochaine bien plus tranquille avec la simple fin de mercato comme dossier chaud. Autant s'éviter un début de première crise alors que le mois d'août n'est même pas encore terminé. Les supporters lyonnais attendent donc un rebond de leur équipe, même si cela n'effacera pas la déception de la non-participation à la Ligue des champions à compter du 8 septembre. Mais après la victoire 2-0 à Toulouse, finir la semaine avec un deuxième succès en Ligue 1 permettrait d'adoucir les mœurs. Pour la venue du Havre, Paulo Fonseca va faire des changements, comme il l'a lui-même confirmé vendredi. "On va faire des changements naturellement. D’autant qu’il est difficile de comprendre qu’on rejoue dès samedi après un match aussi intense."

Un secteur offensif limité

L'entraîneur portugais fera-t-il une rotation dans les grandes largeurs comme en Haute-Garonne il y a une semaine ? Il n'y aura pas de barrages de Ligue des champions la semaine prochaine et, malgré des organismes mis à rude épreuve contre Fenerbahçe, le onze de l'OL ne devrait pas être totalement chamboulé. Néanmoins, ce sera l'occasion pour Felix Bacher, Zachary Athekame et Mads Bidstrup de connaître leur première titularisation à domicile.

La vraie question concerne surtout l'attaque. Avec les incertitudes liées à leur avenir, Malick Fofana et Pavel Šulc peuvent-ils démarrer dès le coup d'envoi ? Les solutions offensives sont peu nombreuses sur ce match avec Rémi Himbert redescendu en réserve ou encore Julien Duranville blessé. Kaïl Boudache, entreprenant à son entrée mercredi, devrait être récompensé.

La composition probable de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Nuamah, Šulc (ou Openda), Boudache