OL - Le Havre : une rotation moins importante qu'à Toulouse ?

Trois jours après la désillusion européenne, l'OL retrouve la Ligue 1 avec l'ambition de relever la tête. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca va faire des changements, mais moins qu'à Toulouse une semaine plus tôt.
Retrouver le sourire après la tête déconfite de mercredi soir. Ce samedi à 20h45, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pas vraiment le choix. Il va falloir gagner contre Le Havre pour vivre une semaine prochaine bien plus tranquille avec la simple fin de mercato comme dossier chaud. Autant s'éviter un début de première crise alors que le mois d'août n'est même pas encore terminé. Les supporters lyonnais attendent donc un rebond de leur équipe, même si cela n'effacera pas la déception de la non-participation à la Ligue des champions à compter du 8 septembre. Mais après la victoire 2-0 à Toulouse, finir la semaine avec un deuxième succès en Ligue 1 permettrait d'adoucir les mœurs. Pour la venue du Havre, Paulo Fonseca va faire des changements, comme il l'a lui-même confirmé vendredi. "On va faire des changements naturellement. D’autant qu’il est difficile de comprendre qu’on rejoue dès samedi après un match aussi intense."
Un secteur offensif limité
L'entraîneur portugais fera-t-il une rotation dans les grandes largeurs comme en Haute-Garonne il y a une semaine ? Il n'y aura pas de barrages de Ligue des champions la semaine prochaine et, malgré des organismes mis à rude épreuve contre Fenerbahçe, le onze de l'OL ne devrait pas être totalement chamboulé. Néanmoins, ce sera l'occasion pour Felix Bacher, Zachary Athekame et Mads Bidstrup de connaître leur première titularisation à domicile.
La vraie question concerne surtout l'attaque. Avec les incertitudes liées à leur avenir, Malick Fofana et Pavel Šulc peuvent-ils démarrer dès le coup d'envoi ? Les solutions offensives sont peu nombreuses sur ce match avec Rémi Himbert redescendu en réserve ou encore Julien Duranville blessé. Kaïl Boudache, entreprenant à son entrée mercredi, devrait être récompensé.
La composition probable de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Nuamah, Šulc (ou Openda), Boudache
OUT : AMN, Abner, Tessman, Nuamah…
IN : athekame, Tagliafico, Bidstrup, Boudache…
Ca crève les yeux qu’il faut arrêter de faire jouer certains, la direction sportive a des yeux aussi…
Apparemment Nuamah y est encore. Je sens que comme AMN, ça va être le sparadrap du capitaine Haddock. Tessmann va sans doute être sollicité. Il faut juste qu'il accepte de jouer dans le bas de tableau de Premier League ou de Serie A ou en Turquie.
Tu ne pourras pas jouer toute une saison avec le même 11. Donc oui tout le monde connait les limites de certains joueurs mais nous n'avons plus de thunes et on fait comme on peut.
Je ne comprends pas pourquoi nous ne jouons pas dimanche, comment la ligue peut expliquer cela ?
Moi je pense qu'ils ont en travers de la gorge que l'on ne leur ai pas refilé nos matchs amicaux.
Très curieux de voir la doublette Bidstrup-Morton
Je ne suis pas le plus grand expert en foot d'ici mais pour un 4-2-3-1 comme l'adore Fonseca je pense que ce double pivot pourrait être très intéressant
C’est le plan du club d’avoir ce milieu à 3…après je trouve Tolisso vraiment mauvais en ce début d’année et c’est un vrai problème…
Il a été tellement bon l'année dernière.🫅
Oui moi aussi Dragon 🐉
J'ai envie de voir cette doublette.
Cette composition proposée par ce site est aléatoire. Personnellement, je mettrai de suite Tagliafico de suite à Gauche. Le reste de la défense devrait être proche de celle donnée . J’ai hâte de voir jouer Arthekame , Bâcher, Niakhate, Tagliafico ! C’est la défense que j’aurai souhaitée voir évoluer pour le match de mercredi dernier! Le milieu proposé me convient le rendement Tolisso, Morton et Mads Bidsrup est à observer. En attaque je mettrai Boudache à droite, Openda ( véritable avant centre) et Fofana à gauche s’il est toujours Lyonnais ce soir. Pour les ventes je verrai bien Sulc, Kuivert, Tessmann et MNM . Avec comme certitude de recruter un avant centre physique supérieur à 1 85…en regardant Lille PSG on peut constater l apport de Giroud en attaque.