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Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – Real Sociedad (crédit : David Hernandez)

Dernière répétition avant le championnat pour OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Une semaine de travail à Décines, avec en conclusion un match amical. Ce samedi (15h), OL Lyonnes reçoit London City Lionesses pour conclure sa préparation.

    Un dernier test grandeur nature avant le championnat. Vendredi 4 septembre, OL Lyonnes ira à Fleury pour la première de la Première Ligue (21 heures). Avant ce déplacement, il doit conclure du mieux possible sa préparation. Pour ça, il a le droit à une belle opposition contre son cousin : London City Lionesses. Le club anglais appartient à la galaxie de Michele Kang, et sera l'adversaire des Rhodaniennes ce samedi (15 heures).

    Un duel que les spectateurs pourront observer au GOLTC, quelques heures avant la réception du Havre par les hommes de Paulo Fonseca (20h45). Après son succès 3 à 1 contre Aston Villa en conclusion du stage allemand, le groupe de Jonatan Giráldez espère confirmer sa belle prestation face aux Anglaises, qu'il avait outrageusement dominées. Mais dans l'effectif adverse, on retrouve tout de même des footballeuses comme Alexia Putellas, Mapi Leon ou encore Mary Earps, toutes recrutées cet été. On reverra aussi Saki Kumagai, Daniëlle van de Donk, Nikita Parris et Delphine Cascarino. Kadidiatou Diani, elle, est encore à l'infirmerie.

    Verra-t-on Renard, Bacha et Chawinga ?

    De jolis noms donc pour une affiche très intéressante à analyser, même s'il ne s'agit que d'un amical. L'occasion de revoir Wendie Renard (35 minutes contre Aston Villa) et Selma Bacha (aucune apparition sur les deux dernières rencontres) ? Et peut-être Tabitha Chawinga, finaliste de la CAN ? Ce serait bien, même si on sait que la saison sera longue pour les Lyonnaises. Une montée en puissance est tout de même espérée avant de démarrer le championnat.

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    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - sam 29 Août 26 à 8 h 43

      Bonjour et merci Gwendal, nous nous demandions si O&L boudait la section féminine de l'OL 😜
      Une question, n'était-il pas prévu d'un transfert de retransmission du match par O&L ? Merci.

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