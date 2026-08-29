OL - Le Havre : le jour d'après

Éliminé par Fenerbahçe mercredi et devant se contenter de la Ligue Europa cette saison, l'OL doit faire le deuil de la Ligue des champions. Avec un match de Ligue 1 trois jours après la déconvenue européenne, la formation lyonnaise doit déjà montrer sa force de rebond.

Plus que la gueule de bois d'une soirée d'ivresse, c'est bien un coup de bambou sur la tête dont il faut se remettre. Le discours a beau ne pas être alarmiste, "le plan ayant été basé sur une participation à la Ligue Europa", personne n'est dupe. Mercredi, l'OL a pris un très gros coup derrière la tête face à Fenerbahçe. L'espoir de retrouver la Ligue des champions s'est envolé en même temps que la soirée de mercredi s'est terminée dans un chaos rappelant des heures sombres.

Depuis trois jours, il a donc fallu digérer, ravaler sa fierté et surtout se mettre dans la tête que les folles soirées européennes du mardi ou mercredi soir ne seront pas encore au rendez-vous lyonnais cette saison. Un coup dur sportif, même si l'OL a certainement gâché cette occasion avant tout en fin de saison dernière plus que mercredi, mais davantage financier. En ce samedi 29 août, le club navigue donc en eaux troubles entre l'ambition de rapidement rebondir et cette fin de mercato qui risque de donner quelques maux de tête.

"Pas le temps pour le drama"

La direction s'en serait bien passée, mais il aurait fallu faire le travail sur le terrain. Ce samedi n'effacera pas ce qu'il s'est passé 72h avant, mais les Lyonnais en doivent quand même une belle à leurs supporters. Le Havre n'est pas Fenerbahçe et il n'y aura pas de scènes de liesse à en perdre la voix au coup de sifflet final, mais il y a presque le devoir d'envoyer un message : celui d'un groupe pleinement remobilisé après cet échec européen. "Le jour d'après est toujours dur, mais j’ai parlé aux joueurs, on a fait une réunion. J'ai dit qu'on n'avait pas le temps pour le 'drama', on doit réagir. On aura la Ligue Europa et le championnat. La réaction du groupe a été très positive. Aujourd'hui (vendredi) aussi à l’entraînement, l'équipe a passé rapidement cette déception", a assuré Paulo Fonseca en conférence de presse.

Allait-il dire différemment alors que la Ligue 1 reste un objectif prioritaire dans la saison lyonnaise ? Pas vraiment et seul le terrain permettra de juger si oui ou non les coéquipiers de Corentin Tolisso ont réussi à se remettre sur le droit chemin. Après la victoire inaugurale à Toulouse, l'OL serait bien avisé de poursuivre sur sa lancée en championnat. La saison dernière avait montré que, malgré les incertitudes économiques et une situation plutôt similaire à celle de cette fin d'été, une bonne entame pouvait avoir des vertus positives sur tout un groupe.

"On n'a pas le temps de penser au passé dans le foot"

Alors oui, ce samedi, la question de savoir si Malick Fofana dispute son dernier match avec le club rhodanien, si Pavel Šulc en fait de même, va traverser l'esprit de nombreux supporters présents au Parc OL. Mais la fin de saison dernière a montré qu'une qualification en Ligue des champions se jouait à rien. À l'heure de soigner leur sortie pour les uns et d'envoyer un message pour les autres, l'OL n'a qu'une mission ce samedi : sortir avec les trois points et sur une note positive. "Le foot est pour les personnes fortes. On n’a pas le temps dans le foot. J’ai regardé les joueurs, leur réaction pendant la réunion, leur état d’esprit aujourd'hui, c’est pour ça que je dis que la réaction a été positive. On n’a pas le temps dans le foot pour rester sur le passé, il faut penser présent et futur."

Car un tout autre résultat qu'une victoire face à une formation havraise en dessous sur le papier ferait déjà grincer des dents alors que nous ne sommes qu'à la fin août.