Mercato : un prétendant anglais sur Fofana (OL) ?

Sur le départ en cette fin de mercato, Malick Fofana ne sait toujours pas ce que sera son avenir. Après l’AS Roma, Hull City aurait dégainé une offre pour l’ailier de l’OL.

Comme Georges Mikautadze il y a un an, aura-t-il droit à un hommage du stade ce samedi soir ? La situation est bien différente puisque Mikautadze avait déjà acté son départ lors d’OL - OM il y a douze mois. Pour Malick Fofana, tout porte à croire que l’aventure prendra bientôt fin, mais tant que rien n’est signé, il reste l’espoir de voir le Belge encore six mois a minima entre Rhône et Saône. Pour en avoir le cœur net, il faut patienter jusqu’à ce mardi 1er septembre, date de la fin du mercato dans les grands championnats européens. Avec l’absence de Ligue des champions, le dossier Fofana a repris de plus belle et va occuper l’espace médiatique sur les quatre prochains jours.

Hull, pas vraiment dans les standards anglais

Promis à l’AS Roma depuis quelques semaines, l’ailier rejoindra-t-il vraiment la capitale italienne ? Il règne un jeu de poker menteur dans ce dossier et certains clubs pourraient bien s’inviter à la table des négociations. C’est en tout cas ce que laisse penser Foot Mercato avec l’arrivée d’un prétendant anglais. Hull City aurait présenté son projet au Belge et préparerait une offre de 35M€ à l’OL. Une somme qui correspondrait aux attentes lyonnaises, mais quand sera-t-il pour le joueur ? Il a montré la saison dernière qu’il ne souhaitait pas partir n’importe où et les Tigers n’ont pas vraiment la carrure d’un cador anglais ni européen…