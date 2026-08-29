Mercato : un prétendant anglais sur Fofana (OL) ?

Sur le départ en cette fin de mercato, Malick Fofana ne sait toujours pas ce que sera son avenir. Après l’AS Roma, Hull City aurait dégainé une offre pour l’ailier de l’OL.
Comme Georges Mikautadze il y a un an, aura-t-il droit à un hommage du stade ce samedi soir ? La situation est bien différente puisque Mikautadze avait déjà acté son départ lors d’OL - OM il y a douze mois. Pour Malick Fofana, tout porte à croire que l’aventure prendra bientôt fin, mais tant que rien n’est signé, il reste l’espoir de voir le Belge encore six mois a minima entre Rhône et Saône. Pour en avoir le cœur net, il faut patienter jusqu’à ce mardi 1er septembre, date de la fin du mercato dans les grands championnats européens. Avec l’absence de Ligue des champions, le dossier Fofana a repris de plus belle et va occuper l’espace médiatique sur les quatre prochains jours.
Hull, pas vraiment dans les standards anglais
Promis à l’AS Roma depuis quelques semaines, l’ailier rejoindra-t-il vraiment la capitale italienne ? Il règne un jeu de poker menteur dans ce dossier et certains clubs pourraient bien s’inviter à la table des négociations. C’est en tout cas ce que laisse penser Foot Mercato avec l’arrivée d’un prétendant anglais. Hull City aurait présenté son projet au Belge et préparerait une offre de 35M€ à l’OL. Une somme qui correspondrait aux attentes lyonnaises, mais quand sera-t-il pour le joueur ? Il a montré la saison dernière qu’il ne souhaitait pas partir n’importe où et les Tigers n’ont pas vraiment la carrure d’un cador anglais ni européen…
Si Barcola c’est 140 millions et Moreira 35 Fofana ne doit pas être vendu à moins de 45-50 sauf à le brader !
J'y comprends plus rien avec Fofana. Roc Nation avait dit au moment du transfert de Diomandé qu'ils allaient envoyer Malick a Leipzig pour compenser
Le mercato se termine mardi a 19h59, elles sont où les grosses ventes (et le dégraissage de la masse salariale) ? Même le prêt de kango en belgique a été annulé.
Sincèrement tu es pressé de faire les grosses ventes?
Moi pas du tout..
Est-ce que AMN, Abner, Tessman et Nuamah sont considérés comme des grosses ventes ? 😂
RBV
Ils sont considérés comme invendables.
Mon espoir : qu'il n'y ait que des hull ou des Fulham qui se montrent, bref pas d'offre convenable pour Fofana. Fofana qui dit "bah non". Le club lui dira, avec sa classe habituelle "tu dois y aller, t'as pas le choix, on n'a pas le choix, et pas la peine d'aller te cacher aux toilettes pour pleurer, on connaît la technique". Et Fofana qui répond "ah ouais? Bah non, j'ai un contrat. Pas mon problème vos histoires. Et vous inquiétez pas, j'irai pas me cacher. On peut même aller en parler en conférence de presse". Idem pour Sulc.
On garde nos joueurs. on fait une grosse saison. Et pendant ce temps les actionnaires font le nécessaire, c'est à dire qu'ils apportent l'argent, pour réparer les histoires de Textor, qu'ils ont cautionné. Bref, ils font leur boulot. Eux aussi.
Et y a moyen que ça se passe à peu près comme ça avec Fofana !