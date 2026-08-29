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Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
Moussa Niakhaté lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Le Havre : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez

    • Trois jours après la désillusion en Ligue des champions, l'OL retrouve la Ligue 1 avec la réception du Havre ce samedi. Retrouvez toutes les informations pratiques de cette deuxième journée du championnat de France.

    Avant-match

    Le jour d'après. La déception de ne pas jouer la Ligue des champions cette saison encore bien présente, l'OL doit malgré tout déjà se tourner vers son pain quotidien : la Ligue 1. Trois jours après l'élimination contre Fenerbahçe, la formation lyonnaise reçoit Le Havre pour le compte de la deuxième journée du championnat de France. En plus de relever la tête après la désillusion européenne, l'OL doit faire fructifier son succès inaugural à Toulouse il y a une semaine. Pour ce deuxième rendez-vous de la semaine à Décines, Paulo Fonseca va logiquement faire tourner un peu son effectif, les organismes ayant été mis à rude épreuve mercredi malgré l'élimination. La réception du club normand, battu par Monaco (0-1) lors de la première journée, signe le retour de Khalis Merah dans le groupe.

    A quelle heure se joue OL - Le Havre ?

    Après un coup d'envoi à 21h en barrage de Ligue des champions mercredi, le match du samedi soir en Ligue 1 se jouera à 20h45. François Letexier arbitrera cette rencontre au Parc OL.

    Sur quelle chaine voir OL - Le Havre ?

    Il y a beau y avoir des informations concernant un possible appel d'offres pour les droits de la Ligue 1 dans les prochains mois, Ligue 1+ reste bien l'unique diffuseur du championnat. Dans le cadre du multiplex du samedi soir, il faudra se brancher sur le troisième canal de la chaîne de la LFP (Ligue 1+3) pour suivre en intégralité OL - Le Havre. Sébastien Dupuis et Charlotte Lorgeré assureront les commentaires comme lors de la première journée.

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