Ce samedi (15h), OL Lyonnes en termine avec sa préparation estivale avec un dernier amical contre London City Lionesses. L’occasion pour le public lyonnais de revoir d’anciennes joueuses comme Delphine Cascarino.

Si l’OL se prépare à un "Sageico" dans les prochaines semaines en Ligue Europa, chez les filles, ce samedi signifie "Kangico" du côté de Décines. Pour sa dernière sortie de l’été avant la reprise du championnat, OL Lyonnes reçoit London City Lionesses à 15h au GOLTC. Cette affiche entre les deux clubs détenus par Michele Kang permettra certaines retrouvailles sur le terrain. On pense notamment au couple Mapi Leon - Ingrid Engen, aux anciennes Barcelonaises Alexia Putellas - Salma Paralluelo et tout simplement aux ex-Lyonnaises qui ont rejoint Londres ces derniers mois.

Des retrouvailles, mais un enjeu sportif pour OL Lyonnes

Si la dernière recrue Kadidiatou Diani ne sera pas sur le terrain, se remettant encore de sa blessure au genou, le public rhodanien aura certainement plaisir à retrouver quelques têtes bien connues. Formée à l’Académie, Delphine Cascarino retrouvera son club formateur pour la première fois depuis son départ à l’été 2024. Daniëlle van de Donk aura probablement droit aux applaudissements des deux kops d’OL Lyonnes, tandis que Saki Kumagai et Nikita Parris auront le sourire de retrouver Wendie Renard ou encore Ada Hegerberg. Amical n’a sûrement jamais été aussi approprié pour un match. Même si Jonatan Giraldez attend surtout de voir une avancée dans le jeu de son équipe.