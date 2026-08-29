Ce samedi (20h45), le Parc OL ne fera pas le plein pour la réception du Havre. Cela n’empêchera pas les hommages rendus à Bryan Bergougnoux.

C’est bien la mine déconfite que les quelques 52 000 supporters lyonnais ont quitté le Parc OL mercredi soir pendant que les 3 000 fans de Fenerbahçe célébraient leur qualification en Ligue des champions. Pleine comme un coucou pour ce match décisif, l’enceinte décinoise le sera bien moins ce samedi soir (20h45) pour la venue du Havre. Pour ce deuxième rendez-vous de la semaine à Décines, le club espérait dépasser la barre des 40 000 spectateurs contre le HAC. Un chiffre en net recul par rapport à trois jours auparavant.

La famille Bergougnoux présente

C’est peut-être bien sur ce genre de match que la fin de la gratuité des parkings relais va se faire le plus sentir… Quoi qu’il en soit, malgré un Parc OL loin d’être complet, l’OL compte bien rendre hommage à Bryan Bergougnoux, comme cela était entendu depuis quelques jours. Comme à Toulouse, il y a une semaine, la famille de l’ancien joueur lyonnais sera bien présente à Décines et pourra observer au plus près l’hommage rendu par son club formateur mais aussi le HAC, où il officiait encore comme adjoint la saison passée avant de perdre tragiquement la vie en mai dernier. En tribunes, Bergougnoux ne devrait pas non plus être oublié.