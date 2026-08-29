Après plus d'un mois et demi de préparation, la réserve de l'OL lance son championnat de National 2 (ex-N3), ce samedi. Exceptionnellement à Meyzieu, cette reprise se fera avec une équipe renforcée à 18h contre le FC Bourgoin-Jallieu.

La préparation a certainement paru un peu longue. Mais il fallait probablement bien ça pour comprendre au maximum les rouages du football d'adultes. Car oui, encore une fois, la réserve de l'OL ne va pas briller par son expérience. Enfin, ce samedi pour la reprise si, puisque Gueïda Fofana a la "chance" de compter sur plusieurs descentes de joueurs du groupe professionnel. De Mathys De Carvalho à Rémi Himbert en passant par Noham Kamara ou Steeve Kango, ils sont nombreux à être disponibles pour cette première rencontre de la saison 2026-2027 en National 2 (ex-N3). Cela renforce logiquement le groupe lyonnais pour accueillir le club partenaire qu'est le FC Bourgoin-Jallieu ce samedi soir.

Le FCBJ a joué la montée sur les deux dernières saisons

Avec le match amical d'OL Lyonnes au GOLTC à 15h, cette première sortie a été exceptionnellement délocalisée à Meyzieu à l'OL Académie. Si la préparation estivale débutée le 6 juillet a été mi-figue, mi-raisin avec du bon et du moins bon dans les résultats, la réserve peut très certainement nourrir quelques ambitions sur cette première journée avec tous ces renforts de "pros". Mais encore faut-il confirmer ce statut sur le terrain face à une formation berjallienne qui a joué la montée ces deux dernières saisons...